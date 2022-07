Marché des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux 2022 Analyse des principaux fabricants et prévisions jusqu’en 2029

Un rapport d’étude de marché de grande envergure fournit également une mesure analytique des principaux défis auxquels l’entreprise est confrontée actuellement et dans les années à venir. Cela aide non seulement à prendre des décisions éclairées, mais aussi à travailler intelligemment. Pour la méthodologie de recherche, les entretiens primaires avec les principaux leaders d’opinion, la grille de position sur le marché DBMR, la matrice des défis du marché DBMR, les sources secondaires et les hypothèses sont pris en compte. Il ne fait aucun doute que les entreprises augmenteront leur durabilité et leur rentabilité grâce à ce rapport d’analyse de marché. document est également une source utile d’assistance et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par l’industrie.

Dans ce rapport, les tendances de l’industrie sont formulées au niveau macro, ce qui aide les entreprises à comprendre le paysage du marché et les éventuels problèmes futurs. En outre, les avis sur les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont affichés dans ce rapport de marché. Ce rapport de marché couvre le profilage des entreprises des principaux acteurs du marché, analysant soigneusement leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché. Des études de recherche qualitatives et transparentes sont menées avec dévouement pour offrir un document d’étude de marché exceptionnel pour la niche.

Le marché mondial des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux devrait connaître un TCAC substantiel de 5,7 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de base 2018 et de l’année historique 2017. La raison de la hausse du marché est la la demande croissante de chirurgies invasives de la colonne vertébrale, le nombre croissant d’appareils de chirurgie de la colonne vertébrale développés avec les nouvelles technologies et la population croissante de personnes âgées et obsédées.

Marché mondial des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux par technologie (technologies de fusion et de fixation vertébrales, traitement des fractures par compression vertébrale, technologies de préservation du mouvement / non-fusion, autres technologies), par produit (dispositifs de fusion thoracique et de fusion lombaire, dispositifs de fusion cervicale, fracture de compression vertébrale Dispositifs de traitement, produits biologiques rachidiens, décompression rachidienne, dispositifs de non-fusion, stimulateurs osseux de la colonne vertébrale,), par chirurgie (chirurgie ouverte, chirurgie mini-invasive), par géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2026

Principaux concurrents du marché: marché mondial des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux

DePuy Synthes, Medtronic, Stryker, Zimmer Biomet, Pioneer Surgical, Globus Medical Inc., NuVasive. Inc, ), Exactech, Inc, Orthofix Holdings, Inc., Alphatec Spine, Inc., Integra LifeSciences Corporation, Paragon Medical, Inc., Norman Noble, Inc., Titan Spine, X·spine Systems, Inc., Marox Corporation, Spine Wave, Inc., Captiva Spine, LLC., Wenzel Spine, Inc., Axial Medical, Tecomet, Inc. et SINTX Technologies, Inc.

Définition du marché :

Les implants rachidiens sont utilisés pour faciliter la révision des distorsions, la combinaison, l’installation et le renforcement de la colonne vertébrale. Les troubles de la colonne vertébrale sont principalement causés par des conditions dégénératives de la colonne vertébrale, des tumeurs, des blessures et des déformations. La plupart des implants rachidiens sont faits de métaux tels que le titane, l’alliage de titane ou l’acier inoxydable et les composés non métalliques. Il est classé en différents groupes tels que les tiges, les vis pédiculaires, les crochets, les plaques et les cages.

Opportunités du rapport:-

Pour obtenir un aperçu détaillé du marché parent

Pour mieux comprendre l’évolution de la dynamique du marché de l’industrie

Stratégies des principaux acteurs et offres de produits

Segmentation approfondie du marché

Tendances et développements récents de l’industrie

Analyse compétitive:

Le marché mondial des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux est très fragmenté et repose sur les lancements de nouveaux produits et les résultats cliniques des produits. Par conséquent, les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les essais cliniques, les initiatives de marché, les dépenses élevées en recherche et développement, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché des implants rachidiens et du marché des dispositifs chirurgicaux pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Principaux moteurs et contraintes du marché :

Augmentation du nombre de chirurgies

Augmentation de la population obèse et vieillissante

Progression des technologies

Augmentation de la demande de procédures chirurgicales non invasives

Condition de remboursement défavorable

Coût élevé du traitement

Table des matières:

Introduction Segmentation du marché Aperçu du marché Résumé Aperçus premium Par composant type de produit Livraison type d’industrie Géographie Aperçu

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Paysage de l’entreprise Profils d’entreprise Rapports connexes

Segmentation du marché

Sur la base du produit :- Dispositifs de fusion thoracique et de fusion lombaire, dispositifs de fusion cervicale, produits biologiques de la colonne vertébrale, dispositifs de traitement des fractures vertébrales par compression, dispositifs sans fusion, stimulateurs osseux de la colonne vertébrale et dispositifs de décompression vertébrale.

Le dispositif de fusion thoracique et de fusion lombaire est un sous-segment : – les dispositifs de fusion thoracique et lombaire antérieurs, les dispositifs de fusion thoracique et lombaire postérieurs et les dispositifs de fusion thoracique et lombaire intersomatique.

Les dispositifs de fusion cervicale sont sous-segmentés : – Les dispositifs de fusion cervicale antérieure et les dispositifs de fusion cervicale postérieure où les dispositifs de fusion cervicale antérieure sont divisés en plaques cervicales antérieures, les systèmes de vis cervicales antérieures et les dispositifs de fusion intersomatique cervicale et les dispositifs de fusion cervicale postérieure sont encore divisés en postérieur plaques cervicales, tiges cervicales postérieures et vis cervicales postérieures.

Les produits biologiques de la colonne vertébrale sont un sous-segment : – Matrice osseuse déminéralisée, protéines morphogénétiques osseuses, substituts osseux, os usinés, matrices cellulaires et allogreffes.

Le dispositif de traitement des fractures vertébrales par compression est un sous-segment : – Dispositifs de cyphoplastie à ballonnet et dispositifs de vertébroplastie.

Sur la base de la technologie : – Technologies de fusion et de fixation vertébrales, traitement des fractures vertébrales par compression, technologies de préservation du mouvement/non-fusion et décompression vertébrale.

Sur la base de la géographie : – Amérique du Nord et Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique et Moyen-Orient et Afrique.

Certains des principaux pays couverts dans ce rapport sont : –

États-Unis, Canada, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Turquie, Russie, Chine, Inde, Corée du Sud, Japon, Australie, Singapour, Arabie saoudite, Afrique du Sud et Brésil, entre autres.

En 2017, l’Amérique du Nord devrait dominer le marché.

