Marché des implants orthopédiques en Asie-Pacifique – Tendances, part de marché, taille de l’industrie, croissance, opportunités et prévisions

Un rapport de recherche international sur les Marché des implants orthopédiques Asie-Pacifique peut être bien structuré avec le mélange d’attributs de premier plan tels que le plus haut niveau d’esprit, des solutions pratiques, une recherche et une analyse engagées, l’innovation, des solutions de talents, des approches intégrées, la technologie la plus récente et dévouement. En outre, la planification stratégique prend en charge l’amélioration et l’amélioration des produits en fonction des préférences et des inclinations des clients. Le rapport comprend toutes les parts de marché et les approches des principaux concurrents ou des principaux acteurs du secteur de la santé. De plus, le principal rapport sur le marché des implants orthopédiques en Asie-Pacifique met également en évidence diverses stratégies qui ont été utilisées par d’autres acteurs clés du marché ou de l’industrie des soins de santé.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des implants orthopédiques en Asie-Pacifique, qui était de 4 603,62 millions USD en 2021, atteindrait 7 505,26 millions USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire .

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des implants orthopédiques sont :

Zimmer Biomet (États-Unis)

Smith & Nephew plc (Royaume-Uni)

Medtronic (Irlande)

Stryker (États-Unis)

Braun Melsungen AG (Allemagne)

NuVasive, Inc. (États-Unis)

DJO, LLC (États-Unis)

Institut Straumann AG (Suisse)

OSSTEM IMPLANT CO., LTD. (Corée du Sud)

Narang Medical Limited (États-Unis)

Globus Medical (États-Unis)

Arthrex, Inc. (États-Unis)

CONMED Corporation (États-Unis)

Integra LifeSciences Corporation (États-Unis)

RTI Surgical (États-Unis)

WL Gore & Associates, Inc. (États-Unis)

Groupe Corin (Royaume-Uni)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

La chirurgie de fixation interne, qui implique la mise en place d’implants pour soigner les os fracturés, utilise fréquemment des dispositifs orthopédiques pour ancrer les os fracturés. Les accidents et les blessures sportives sont de plus en plus fréquents dans le monde, ce qui propulse le marché vers l’avant. Le nombre de chirurgies orthopédiques augmente, ce qui accélère l’utilisation d’appareils orthopédiques. De plus, les avancées technologiques augmentent la demande d’équipements orthopédiques.

Les implants orthopédiques sont utilisés pour changer ou soutenir un os ou une articulation manquant ou endommagé dans le corps d’un patient. Les implants orthopédiques sont destinés à soigner des déformations ou des fractures, entre autres, afin de rétablir une fonction squelettique normale et une posture corporelle stable. Le marché des implants orthopédiques s’est transformé à la suite des progrès technologiques, ce qui a entraîné un abandon des méthodes chirurgicales traditionnelles et l’utilisation des dispositifs de fixation et de prothèse actuels.

Dynamique du marché des implants orthopédiques

Conducteurs

Hausse de la population gériatrique

Le marché est poussé par une population vieillissante et des taux croissants d’arthrose et d’ostéoporose dans le monde. En outre, l’augmentation du tourisme médical et les améliorations technologiques ont joué un rôle important dans l’expansion du marché mondial. Le marché des implants orthopédiques est stimulé par des facteurs tels qu’une augmentation de la population gériatrique, un risque élevé d’ostéoporose et d’arthrose, ainsi qu’une augmentation des remplacements articulaires et des accidents sportifs dans le monde. Au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, les cas de fractures et de traumatismes devraient également augmenter le marché des implants orthopédiques.De plus, les techniques avancées telles que l’impression 3D et les capteurs intelligents, qui ont tous deux une forte pénétration des produits, stimulent la croissance du marché.

Avènement de la technologie d’impression 3D

Cela a accru l’attrait des fabricants de dispositifs médicaux pour la fabrication d’implants spécifiques au patient, de prototypes et d’implants biodégradables, entre autres, propulsant l’industrie vers l’avant.

Augmentation significative du nombre de patients atteints d’ostéoporose

Dans les années à venir, les progrès dans la limitation des effets secondaires ont engendré des perspectives louables pour l’activité orthopédique. L’obésité et le diabète, par exemple, ont été associés à une augmentation de l’incidence des maladies articulaires dégénératives, en particulier chez les personnes âgées. À mesure que de plus en plus de jeunes s’adonnent à des activités sportives et de mise en forme, le nombre d’accidents associés à ces activités augmente. Cela a entraîné une augmentation de la demande d’implants orthopédiques dans le monde entier.

Opportunités

Dans plusieurs domaines, la chirurgie robotique devient de plus en plus populaire. L’utilisation de l’automatisation dans les technologies d’implants orthopédiques offre de nouvelles opportunités de croissance. De plus, l’utilisation de robots simplifie le processus. Les robots sont capables d’opérer avec plus de succès que les chirurgiens humains. Il augmente l’adoption des robots sur le marché des implants orthopédiques. C’est un élément nécessaire qui favorise une croissance rapide. De plus, la croissance de la recherche et du développement est un autre facteur qui offre un potentiel de croissance. Les principales entreprises régionales du marché investissent des millions de dollars dans les implants orthopédiques.

Contraintes/Défis

Cependant, la croissance du marché des implants orthopédiques peut être entraînée par des normes gouvernementales strictes en matière d’approbation des implants orthopédiques, ainsi que par le coût élevé des traitements, y compris la thérapie par implants orthopédiques.

Les vis sont cruciales pour la stabilité de la plupart des dispositifs de fixation par plaque à vis, et elles sont fréquemment associées à une défaillance due à un arrachement annulé par un mauvais achat de vis ou une perte osseuse. Les plaques offrent une réduction des fractures anatomiques avec des procédures ouvertes ainsi qu’une stabilité pour l’unité musculo-tendineuse précoce et la fonction articulaire, mais elles doivent être protégées contre une mise en charge prématurée. La possibilité d’une réfraction osseuse après le retrait de la plaque, la protection contre le stress, l’ostéoporose sous une plaque, l’irritation de la plaque et, dans de rares circonstances, une réaction immunologique sont tous des inconvénients de la fixation de la plaque.

Ce rapport sur le marché des implants orthopédiques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des implants orthopédiques, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des implants orthopédiques

On prévoyait que cela aurait une influence sur le besoin de séances orthopédiques, qui sont souvent pratiquées en ambulatoire. L’émergence du COVID-19 a eu une influence sur le marché, car les services hospitaliers et de soins de santé ont été sévèrement limités par les gouvernements du monde entier en réponse aux troubles sociaux. De plus, l’épidémie de COVID-19 a eu un impact sur l’économie mondiale et a eu une influence considérable sur les soins hospitaliers réguliers pour les patients non-COVID-19 dans les hôpitaux du monde entier. En raison de la fermeture de nombreux hôpitaux et cliniques, la demande d’implants osseux numériques devrait diminuer dans un proche avenir.

Développement récent

Medtronic a annoncé en octobre 2020 que son système Adaptix Interbody, le premier implant guidé en titane doté de la technologie de surface Titan nanoLOCK, serait disponible aux États-Unis. Le nouveau produit de la société a été renforcé et sa demande sur le marché, ce qui a entraîné une augmentation des revenus dans la région.

Smith & Nephew plc a déclaré en septembre 2020 qu’il avait introduit son système REDAPT pour la révision de l’arthroplastie totale de la hanche (rTHA) sur le marché chinois. Le nouveau produit de la société a augmenté ses ventes et sa demande dans la région Asie-Pacifique.

Portée du marché des implants orthopédiques en Asie-Pacifique

Le marché des implants orthopédiques est segmenté en fonction du produit, du type, du biomatériau et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Remplacements articulaires reconstructifs

Implants de remplacement du genou

Implants de remplacement de la hanche

Extrémités

Reconstruction du membre supérieur

Coude

Épaule

Poignet

Reconstruction des membres inférieurs

Plus haut

Plus bas

Implants vertébraux

Implants de fusion vertébrale

Dispositifs thoracolombaires

Dispositifs de fusion intersomatique

Dispositifs de fixation cervicale

Dispositifs de fracture de compression vertébrale (VCF)

Dispositifs de cyphoplastie à ballonnet

Appareils de vertébroplastie

Dispositifs de préservation du mouvement/Dispositifs sans fusion

Dispositifs de stabilisation dynamique

Dispositifs de remplacement de disque artificiel

Dispositifs de réparation annulaire

Prothèses de disque nucléaire

Implants dentaires

Implants dentaires en forme de racine

Implants dentaires en forme de plaque

Traumatologie et Craniomaxillofacial

Orthobiologies

Matrice osseuse déminéralisée (DBM)

Allogreffe

Protéine morphogénétique osseuse (BMP)

Produits de viscosupplémentation

Substituts osseux synthétiques

Les autres

Les autres

Cône

Génou

Hanche

Poignet et Épaule

Dentaire

Colonne vertébrale

La cheville

Les autres

Biomatériau

Biomatériaux métalliques

Acier inoxydable

Alliage de titane

Alliage de cobalt

Les autres

Biomatériaux Céramiques

Polymères Biomatériaux

Les autres

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques orthopédiques

Centres de signalisation ambulatoires

Les autres

Analyses/aperçus régionaux du marché des implants orthopédiques

Le marché des implants orthopédiques est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournis par pays, produit, type, biomatériau et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des implants orthopédiques sont la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l’Australie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines, le reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans l’Asie-Pacifique (APAC).

La population âgée croissante de la région, qui augmente la demande de remplacements articulaires reconstructifs, la Chine dominera l’industrie des implants orthopédiques. Les implants orthopédiques et l’augmentation de la fréquence des problèmes musculo-squelettiques dopent la croissance du marché en Inde.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des implants orthopédiques vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des implants orthopédiques, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact. sur le marché des implants orthopédiques. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des Implants orthopédiques

Le paysage concurrentiel du marché des implants orthopédiques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominante. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des implants orthopédiques.