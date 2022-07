Marché des implants orthopédiques 2022 Part de l’industrie mondiale, taille, croissance, demande, revenus, principaux fabricants et prévisions 2029

Le rapport d’étude de marché sur les implants orthopédiques Steadfast présente les solutions qui permettent de prendre des décisions intelligentes, rapides et précises pour l’entreprise afin qu’elle se développe et dépasse ses objectifs. Le rapport d’étude de marché est une source d’informations éprouvée qui offre une vue télescopique des tendances actuelles du marché, de la taille, de la part, de la croissance, de la demande, des opportunités et de l’état de l’industrie. Une expertise de domaine unique, une vaste expérience internationale et des processus personnalisés font de ce rapport le meilleur qui offre un support évolutif, rentable et de haute qualité aux clients dans les délais. Le rapport aide à identifier les segments de marché cibles potentiels pour l’entreprise. Les experts impliqués dans la création de ce rapport possèdent des compétences de haute qualité en matière de conceptualisation, de réflexion stratégique, d’exécution et d’interprétation.

Analyse et taille du marché mondial des implants orthopédiques

On estime que le marché des implants orthopédiques augmentera rapidement au cours de la période de prévision. Les solutions fournies par les entreprises du marché mondial des implants orthopédiques sont utilisées pour fournir un soutien aux tissus et aux os blessés, permettant au corps du patient de fonctionner plus facilement. Ces solutions d’implants orthopédiques sur le marché mondial présentent divers avantages, notamment un faible coût, une réduction de l’inconfort et une récupération rapide. Dans les années à venir, le marché mondial des implants orthopédiques devrait bénéficier d’une demande accrue pour des méthodes de chirurgie de remplacement articulaire moins invasives et rentables.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des implants orthopédiques était évalué à 45 053 millions USD en 2021 et devrait atteindre 68 359,6 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,35% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Les informations fournies dans le rapport d'analyse du marché des implants orthopédiques contribueront certainement à accroître les connaissances et les compétences décisionnelles de l'entreprise, offrant ainsi une immense opportunité de croissance.

Analyse PESTLE du marché des implants orthopédiques

Politique (Politique politique et stabilité ainsi que commerce, fiscalité et fiscalité

Stratégies)

Économique (Taux d’intérêt, taux d’emploi ou de chômage, matière première

coûts et taux de change)

Social (évolution démographique de la famille, niveaux d’éducation, tendances culturelles,

changements d’attitude et changements de mode de vie)

Technologique (Évolution de la technologie numérique ou mobile, automatisation, recherche

et développement)

Juridique (Législation du travail, droit de la consommation, santé et sécurité, droit international

ainsi que la réglementation et les restrictions commerciales)

Les principaux fabricants du rapport sur le marché des implants orthopédiques sont

CONMED Corporation (États-Unis)

Wright Medical Group NV (États-Unis)

Stryker (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

Smith+Nephew (Royaume-Uni)

Zimmer Biomet (États-Unis)

Integra LifeSciences (États-Unis)

Braun Melsungen AG (Allemagne)

Arthrex (États-Unis)

Baxter (États-Unis)

Medical Device Business Services, Inc. (États-Unis)

Globus Medical (États-Unis)

DJO, LLC (États-Unis)

NuVasive, Inc (États-Unis)

Orthopaedic Implant Co (NV)

Aesculap Inc. (États-Unis)

…..

Rapport sur le marché des implants orthopédiques segmenté en application, utilisateur final:

Par type de produit (remplacements articulaires reconstructifs, implants rachidiens, implants dentaires, orthobiologiques, implants traumatiques et craniomaxillofaciaux, autres), biomatériaux (biomatériaux céramiques, biomatériaux métalliques, biomatériaux polymères, biomatériaux naturels constipation)

Par procédure (chirurgie ouverte, chirurgie mini-invasive (MIS), autres), type de dispositif (dispositifs de fixation interne, dispositifs de fixation externe)

Par application (fracture du cou, fracture de la colonne vertébrale, remplacement de la hanche, remplacement de l’épaule, autres)

Par utilisateur final (hôpitaux, cliniques orthopédiques, soins à domicile, autres)

Rapport sur le marché des implants orthopédiques segmenté dans ces régions: –

Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud.

Dynamique du marché des implants orthopédiques

Conducteurs

Augmentation des cas de chirurgies orthopédiques

Le marché est tiré par une augmentation du nombre d’opérations orthopédiques. Le besoin d’implants orthopédiques augmente en raison de l’augmentation du nombre de traumatismes, d’accidents et de blessures. De plus, les problèmes de densité osseuse et les maladies osseuses d’âge moyen sont en augmentation. Tous ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché de l’orthopédie au cours des prochaines années.

Augmentation du nombre de personnes âgées

Le marché des implants orthopédiques devrait se développer en raison de l’augmentation du nombre de personnes gériatriques dans le monde. Selon l’OMS, l’âge moyen de la population mondiale était de 37,3 ans en 2000 et devrait atteindre 45,5 ans d’ici 2050. Les patients d’âge moyen choisissent de plus en plus les implants orthopédiques en raison de problèmes liés au mode de vie tels que l’épuisement précoce et le manque de exercer. L’expansion du marché des implants orthopédiques devrait être favorisée par une augmentation de l’âge moyen au cours des prochaines années.

En outre, la prévalence croissante de maladies orthopédiques telles que l’arthrite, l’arthrose et autres agira comme un facteur majeur influençant la croissance du marché des implants orthopédiques. Parallèlement à cela, l’urbanisation croissante et l’augmentation du niveau de revenu disponible sont les facteurs moteurs qui accélèrent la croissance du marché des implants orthopédiques. En outre, l’acceptation croissante des dispositifs médicaux implantables et l’augmentation des dépenses en infrastructures de santé sont les principaux moteurs du marché qui intensifieront encore la croissance du marché des implants orthopédiques. Un autre facteur important qui amortira le taux de croissance du marché des implants orthopédiques est l’application généralisée d’implants orthopédiques pour traiter les maladies et les blessures musculo-squelettiques et orthopédiques.

Opportunités

Le nombre croissant d’activités de R&D

Certaines des questions importantes pour les parties prenantes et les professionnels des affaires pour développer leur position sur le marché des implants orthopédiques :

Q 1. Quelle région offre les portes ouvertes les plus enrichissantes pour le marché avant 2022 ?

Q 2. Quelles sont les menaces commerciales et l’impact du dernier scénario sur la croissance et l’estimation du marché ?

Q 3. Quels sont probablement les scénarios de développement élevé les plus encourageants pour la vitrine du mouvement des implants orthopédiques par applications, types et régions ?

Q 4. Quels segments attirent le plus l’attention sur le marché des implants orthopédiques en 2022 et au-delà?

Q 5. Quels sont les acteurs importants qui se confrontent et se développent sur le marché des implants orthopédiques ?

Le marché des implants orthopédiques – Le rapport sur les perspectives et les prévisions du marché résume les résultats globaux de la recherche comme ci-dessous

– analyse l’environnement macroéconomique global

– Tendances des dépenses et de la distribution

– Identifiez les menaces et les opportunités potentielles en surveillant les politiques gouvernementales et réglementaires, le cas échéant.

– Découvrez les forces et les faiblesses des concurrents, corrélez leurs profils, leurs empreintes géographiques et leur taux de pénétration du marché.

– Faits saillants régionaux et dynamique du marché [Facteurs de croissance, contraintes et opportunités]

– Performance des catégories individuelles et changements de clientèle

– résume les résultats de l’enquête principale sur le marché des implants orthopédiques – marché des perspectives et prévisions mondiales fournies par plus de 40 entreprises de vente au détail et de consommation dans 18 juridictions / pays d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie-Pacifique & LATAM, le chapitre relie également le financier et position sur le marché du marché des implants orthopédiques – acteurs des perspectives et des prévisions.

– Perspectives d’avenir

