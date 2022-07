Marché des implants de remplacement de la hanche par technologie, taille, part, tendances, croissance, perspectives régionales et prévisions

Le rapport de recherche sur le marché mondial des implants de remplacement de la hanche est l’un des facteurs clés utilisés pour maintenir la compétitivité par rapport aux concurrents. Le rapport de l’industrie comprend également des critiques sur les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales. Pour l’étude de segmentation du marché menée dans ce rapport, un marché de clients potentiels est divisé en groupes ou segments en fonction de différentes caractéristiques telles que l’application du produit, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la région géographique, etc. Un rapport international sur le marché mondial des implants de remplacement de la hanche rassemble des informations d’études de marché précises et exactes qui orientent les affaires dans la bonne direction.

L’implantation chirurgicale a amené la science médicale à un tout autre niveau. Avec l’implantation chirurgicale, il est devenu facile de remplacer la partie cassée par une nouvelle partie artificielle. Ces implants soulagent l’individu de la douleur et lui redonnent la mobilité. Ces implants, en particulier les implants de hanche, sont disponibles en différentes tailles, formes, matériaux et dimensions.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des implants de remplacement de la hanche devrait connaître un TCAC de 4,90 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 6,41 milliards de dollars en 2021, atteindrait 9,41 milliards de dollars d’ici 2029. Le « métal sur polyéthylène » domine le segment de produits du marché des implants de remplacement de la hanche en raison du fait qu’il offre une plus grande avantages que d’autres alternatives telles que moins de complications et moins de particules d’usure et est l’implant le plus rentable parmi d’autres. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché des implants de remplacement de la hanche

Conducteurs

L’augmentation de la prévalence des maladies

La prévalence croissante de l’arthrose dans le monde entier est l’un des principaux facteurs responsables de la croissance de la valeur marchande. Le nombre croissant d’interventions chirurgicales, la sensibilisation croissante aux avantages des chirurgies médicales assistées par robot et le nombre croissant d’accidents de la route sont tous responsables de l’augmentation du taux de croissance du marché.

Compétences en recherche et développement

L’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement, en particulier dans les économies développées et en développement concernant les instruments et dispositifs médicaux, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. Les compétences en recherche et développement en cours pour l’intégration de technologies de pointe dans les établissements de santé soutiennent également le taux de croissance du marché.

Investissements gouvernementaux dans les infrastructures de santé

L’augmentation du financement par le gouvernement fédéral devrait stimuler le taux de croissance du marché. De plus, la croissance et l’expansion du secteur de la santé , tirées par des acteurs publics et privés, en particulier dans les économies en développement, créeront des opportunités de croissance lucratives sur le marché. En outre, le rendement élevé des investissements assuré par les activités de recherche jouera également en faveur du marché.

En outre, le nombre croissant de chirurgies assistées par robot, l’augmentation du niveau de revenu personnel disponible, l’introduction de produits axés sur la technologie dans les hôpitaux, l’augmentation des investissements pour le développement de produits et dispositifs médicaux avancés et l’augmentation de la popularité des chirurgies mini-invasives, affectent positivement le taux de croissance du marché.

Opportunités

En outre, la recrudescence du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées , l’augmentation des niveaux de données hospitalières, la croissance de la population gériatrique et l’augmentation des innovations et du développement de produits grâce aux progrès technologiques dans le monde entier étendront les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision. De 2022 à 2029. De plus, le nombre croissant de collaborations stratégiques, l’augmentation du taux de pénétration d’Internet, le nombre croissant d’hôpitaux et de laboratoires, le nombre croissant de jeunes personnes souffrant de maladies dégénératives et l’augmentation des dépenses de santé par habitant augmenteront encore le taux de croissance du marché dans l’avenir.

Contraintes / Défis Marché mondial des implants de remplacement de la hanche

D’autre part, les coûts élevés associés aux compétences en recherche et développement, les infrastructures limitées et les réglementations strictes pour l’approbation des appareils devraient entraver la croissance du marché. En outre, l’absence de scénario de remboursement favorable et de pénétration de la technologie dans les économies en développement, le coût élevé des interventions chirurgicales, les problèmes d’interopérabilité et le manque d’infrastructures appropriées dans les pays à revenu faible et intermédiaire devraient défier le marché au cours de la période de prévision 2022- 2029.

Ce rapport sur le marché des implants de remplacement de la hanche fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des implants de remplacement de la hanche, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des implants de remplacement de la hanche

Le COVID-19 a eu un impact significatif et négatif sur le marché. Au cours de cette phase, il y a eu une énorme baisse du nombre d’interventions chirurgicales non électives et non essentielles et les chirurgies d’arthroplastie de la hanche et du genou n’ont pas été incluses dans la liste des chirurgies essentielles. Des pertes financières importantes dans cette phase pandémique ont fait dérailler la croissance du marché.

Développement récent

En juillet 2021, Medacta a annoncé l’expansion du portefeuille de révision de la hanche pour améliorer le quotient de rentabilité.

En Auhust 2021, Zimmer Biomet a reçu l’approbation de la FDA pour le système de hanche ROSA pour le remplacement total antérieur de la hanche assisté par robot.

Portée du marché mondial des implants de remplacement de la hanche

Le marché des implants de remplacement de la hanche est segmenté en fonction du type de produit, du matériau et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Reconstruction fémorale

Reconstruction acétabulaire

Resurfaçage de la hanche

Implants de hanche de révision

Technologies des roulements et des métaux poreux

Implants de remplacement total

Sur la base du type de produit, le marché des implants de remplacement de la hanche est segmenté en reconstruction fémorale, reconstruction acétabulaire, resurfaçage de la hanche, implants de hanche de révision , technologies de roulement et de métal poreux, implants de remplacement total. Les implants de remplacement total sont en outre sous-segmentés en implants de hanche à palier fixe et en implants de hanche totaux à palier mobile.

Matériel

Métal sur métal

Métal sur polyéthylène

Céramique sur métal

Céramique sur polyéthylène

Céramique sur céramique

Sur la base du matériau, le marché des implants de remplacement de la hanche est segmenté en métal sur métal, métal sur polyéthylène, céramique sur métal, céramique sur polyéthylène et céramique sur céramique.

Utilisateur final

Cliniques orthopédiques

Hôpitaux

Centres de chirurgie

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des implants de remplacement de la hanche est segmenté en cliniques orthopédiques, hôpitaux, centres de chirurgie.

Analyse / aperçus régionaux du marché des implants de remplacement de la hanche

Le marché des implants de remplacement de la hanche est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, matériau et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des implants de remplacement de la hanche sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des implants de remplacement de la hanche en raison de la solide base d’établissements de santé, de l’augmentation des investissements d’acteurs clés dans la croissance des dispositifs avancés, du nombre croissant de processus liés au développement de médicaments et du nombre croissant d’activités de recherche dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales visant à promouvoir la sensibilisation, l’augmentation du tourisme médical, la croissance des activités de recherche dans la région, la prévalence croissante de l’arthrose et la demande croissante de qualité soins de santé dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.