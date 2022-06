Marché des implants de remplacement de la hanche Étude récente des stratégies commerciales et des dernières tendances à la hausse d’ici 2028

Le marché mondial des implants de remplacement de la hanche devrait projeter une valeur marchande supérieure à X,xx USD milliards en 2022 atteignant une valeur de plus de XX,x dollars US Md D’ici 2028. Il devrait croître à un TCAC de XX,x % au cours de la période de prévision.

Le rapport récemment publié sur le marché mondial des implants de remplacement de la hanche 2022 à 2028 fournit une évaluation complète de l’industrie respective qui contient plusieurs aspects des spécifications du produit, la segmentation de l’industrie des implants de remplacement de la hanche soutenue par de nombreuses caractéristiques et une analyse du paysage du concurrent. Le nouveau document de recherche évalue les perspectives souhaitées et la position actuelle de l’industrie, offrant des informations puissantes et des mises à jour cruciales sur les segments correspondants inclus dans le marché mondial des implants de remplacement de la hanche pour la période projetée de 2022 à 2028.

Les années importantes considérées dans l’étude sont :

Année historique – 2015-2020 ; Année de base – 2020 ; Période de prévision** – 2022 à 2028

Géographiquement, ce rapport divise le monde en plusieurs régions clés, les revenus (millions USD) La géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique) se concentrant sur les pays clés de chaque région. Il couvre également les moteurs du marché, les contraintes, les opportunités, les défis et les problèmes clés du marché mondial des implants de remplacement de la hanche post-consommation.

Certains des principaux acteurs/fabricants impliqués dans le marché sont :

· MicroPort Scientific Corporation· Société Stryker· Exactech inc.· Braun Melsungen SA· OMNIlife Science Inc.· DJO Global Inc.· Zimmer Biomet· Depuy Synthes· Smith et neveu· Corin· MicroPort Scientific Corporation· Société Stryker· Exactech inc.· Braun Melsungen SA· OMNIlife Science Inc.· DJO Global Inc.· Zimmer Biomet· Depuy Synthes· Smith et neveu· Corin· Waldemer Link GmbH & Co. KG· Wright Medical SA· Arthrex , Inc.· ConforMIS , Corentec· Fournitures chirurgicales Elite (PTY) Ltd· Euro France· Évolutis· FH Orthopédie· Integra LifeSciences· Entreprise de Lima· Medacta· Ortosinte· Pierre Brehm· Orthopédie MicroPort de Shanghai· Chirurgie· Synergie Ingénierie Médicale· Tecomet· DJO mondial· Les autres

Analyse de segmentation :

Par produit· Implant de remplacement total de la hanche· Ciment· Moins de ciment· Implant de remplacement partiel de la hanche· Implant de resurfaçage· Implant de remplacement de la hanche de révisionPar matériel· Métal sur métal· Métal sur polyéthylène· Céramique sur métal· Céramique sur polyéthylène· Céramique sur céramiquePar utilisateur final· Hôpitaux· Cliniques orthopédiques· Centres chirurgicaux· Les autres

Principaux avantages des rapports sur le marché des implants de remplacement de la hanche

L’analyse fournit une enquête exhaustive sur le marché mondial des implants de remplacement de la hanche post-consommation ainsi que les projections futures pour évaluer la faisabilité de l’investissement. En outre, le rapport comprend des analyses quantitatives et qualitatives du marché des implants de remplacement de la hanche post-consommation tout au long de la période de prévision. Le rapport comprend également les opportunités commerciales et les possibilités d’expansion. En plus de cela, il fournit des informations sur les menaces ou les obstacles du marché et l’impact du cadre réglementaire pour donner un plan directeur au marché des implants de remplacement de la hanche post-consommation. Ceci est fait dans le but d’aider les entreprises à

Analyse régionale du marché mondial des implants de remplacement de la hanche –

L’Amérique du Nord domine le marché avec la part de marché la plus élevée en raison de l’augmentation de la population gériatrique, du revenu par habitant plus élevé, de l’incidence croissante de l’ostéoporose et de l’arthrite. Selon l’American Joint Replacement Registry, les implants de la hanche et du genou représentent plus de 85 % du marché de la reconstruction et du remplacement des articulations. Plus de 7 millions d’Américains ont subi une arthroplastie du genou ou de la hanche. On estime que 2,5 millions d’Américains ont subi une arthroplastie totale de la hanche et vivent avec des implants.

L’Europe est le deuxième plus grand marché pour les implants de remplacement de la hanche en raison de l’incidence croissante des troubles osseux, de l’amélioration des infrastructures de santé, des initiatives gouvernementales pour soutenir l’innovation médicale et des programmes de sensibilisation. Selon les chiffres du National Health Services, le nombre d’opérations de remplacement de la hanche chez les personnes âgées de moins de 60 ans a augmenté de 76 % au cours de la dernière décennie, pour l’Angleterre. Il y a 24 registres d’ arthroplastie en Europe, la plupart de la couverture nationale et environ 3,1 millions d’ arthroplasties de la hanche et du genou sont enregistrées depuis 1975.

Le marché mondial des implants de remplacement de la hanche en Asie-Pacifique connaît un fort taux de croissance, principalement en raison de la prévalence élevée de troubles liés aux os, de l’augmentation de la population, de l’amélioration des établissements de santé, de la sensibilisation accrue et de l’augmentation des initiatives gouvernementales pour promouvoir les soins de santé publics. Selon la dernière étude liée aux cas de fractures de la hanche dues à l’ostéoporose dans neuf juridictions asiatiques, on prédit que d’ ici 2050 les cas en Malaisie seraient 3,55 fois supérieurs aux niveaux actuels, tandis qu’à Singapour, le chiffre est de 3,53 fois . Les chercheurs ont prédit que le nombre total de nouveaux cas de fracture de la hanche dans les neuf domaines de l’étude passerait à 2,56 millions en 2050 , contre 1,12 million cette année.

Questions clés auxquelles cette étude répondra :

Quelle est l’ampleur de la croissance du marché des implants de remplacement de la hanche?

Quelle est la stratégie de base pour la croissance du marché des implants de remplacement de la hanche?

Quelle est la promesse de croissance à long terme ?

Quelle est la promesse de croissance au cours de la période de prévision ?

Quelle est la taille du marché des implants de remplacement de la hanche?

Quelles sont les principales opportunités de croissance du marché des implants de remplacement de la hanche?

Quelles sont les régions clés pour les investissements futurs ?

Quelles entreprises achètent des biens immobiliers virtuels pour de futurs investissements ?

Quels sont les meilleurs métaverses et les moins chers pour acheter un terrain ?

Quelle est la portée de la croissance dans un pays/une région en particulier qui m’intéresse ?

Quels sont les risques liés à l’investissement sur le marché des implants de remplacement de la hanche?

Quels sont les principaux acteurs du marché des implants de remplacement de la hanche?

Quelles sont les principales stratégies des principaux acteurs du marché Implant de remplacement de la hanche?

