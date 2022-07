Marché des implants de cicatrisation osseuse – Couvrant la croissance historique du marché et prévoyant l’avenir 2028

Le marché des implants de cicatrisation osseuse devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 4,78% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. et devrait atteindre 71 817,72 millions USD d’ici 2028. La croissance de la population gériatrique contribuera à augmenter la croissance du marché des implants de cicatrisation osseuse. Les implants osseux sont utilisés pour guérir les fractures osseuses ou comme charges et échafaudages pour faciliter la formation osseuse. Les implants osseux sont placés chirurgicalement dans le corps et sont conçus pour restaurer la fonction en remplaçant ou en renforçant une structure endommagée.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des implants de cicatrisation osseuse au cours de la période de prévision sont l’augmentation de la population âgée et l’augmentation des chirurgies orthopédiques. En outre, l’incidence croissante des blessures liées au sport, l’augmentation des dépenses de recherche et développement et les politiques agressives adoptées par les meilleurs acteurs devraient alimenter la croissance du marché des implants de cicatrisation osseuse.

Portée du marché des implants de cicatrisation osseuse et taille du marché

Le marché des implants de cicatrisation osseuse est segmenté en fonction du type, des dispositifs, du type de produit, du matériau et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

En fonction du type, le marché des implants de cicatrisation osseuse est segmenté en broches, fils, tiges, vis, plaques.

Sur la base des dispositifs, le marché des implants de cicatrisation osseuse est segmenté en dispositifs de fixation interne et en dispositifs de fixation externe.

Sur la base du type de produit, le marché des implants de cicatrisation osseuse est segmenté en implants rachidiens, implants dentaires, implants traumatiques et carniomaxillofaciaux, implants articulaires reconstructifs, orthobiologiques, autres.

Sur la base du matériau, le marché des implants de cicatrisation osseuse est segmenté en biomatériaux métalliques, biomatériaux polymères, biomatériaux céramiques, biomatériaux naturels, biomatériaux de revêtement plastique. Les biomatériaux métalliques sont subdivisés en alliages d’acier inoxydable et de titane.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des implants de cicatrisation osseuse est segmenté en cliniques, hôpitaux et autres utilisateurs finaux.

Analyse par pays du marché Implants de cicatrisation osseuse

Le marché des implants de cicatrisation osseuse est analysé et des informations et tendances sont fournies sur la taille du marché par pays, type, dispositifs, type de produit, matériau et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus.Les pays couverts par le rapport sur le marché des implants de cicatrisation osseuse sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des implants de cicatrisation osseuse en raison de la sensibilisation croissante aux produits avancés disponibles dans le commerce et de la disponibilité d’une structure de soins de santé établie. En outre, l’augmentation des dépenses de santé et le nombre croissant de blessures liées à des traumatismes ainsi que de cas de maladies orthopédiques stimuleront davantage la croissance du marché des implants de cicatrisation osseuse dans la région au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante du marché des implants de cicatrisation osseuse en raison de la croissance du tourisme médical et des initiatives gouvernementales appropriées.De plus, des normes réglementaires strictes limitant l’acceptation dans certains pays devraient stimuler le marché des implants de cicatrisation osseuse dans la région dans les années à venir.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des implants de cicatrisation osseuse

Le paysage concurrentiel du marché Implants de cicatrisation osseuse fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. , domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’approche des entreprises concernant le marché des implants de cicatrisation osseuse.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des implants de cicatrisation osseuse sont Arthrex, Inc., NuVasive, Inc., Globus Medical Inc., Integra Lifesciences Corporation, Synthes Holding AG, Arthrocare Corporation, Baxter, AlloSourceDePuy Synthes Companies, Smith & Nephew plc, Medtronic, Orthofix Holdings, Inc., TBF Tissue Engineering, OST DevloppementZimmer Biomet, Wright Medical Group NV, Stryker Corporation, Geistlich Pharma AG, CONMED Corporation, Johnson & Johnson Private Limited, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

