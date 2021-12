Marché des implants cochléaires Demande, informations et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport Marché des implants cochléaires rassemble une étude détaillée des opportunités présentes et à venir pour élucider les investissements futurs dans l’industrie. L’aspect de segmentation du marché minutieusement analysé donne une idée claire de la consommation de produits en fonction de nombreux facteurs allant du type, de l’application, du modèle de déploiement, de l’utilisateur final à la région géographique. 2020 est l’année de base tandis que 2019 est l’année historique pour le calcul dans le rapport. Le rapport comprend des critiques sur les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales.

Le marché mondial des implants cochléaires devrait atteindre une valeur estimée à 10,54 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée aux diverses avancées technologiques et innovations conduisant à des variantes de produits uniques/personnalisées pour les patients. Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des implants cochléaires sont Cochlear Ltd.; Sonova ; MED-EL Electronique Médicale; GAES ; Demant A/S; Nurotron Biotechnology Co. Ltd.; Amplifon et GN Hearing entre autres.

Définition du marché :

Les implants cochléaires sont des dispositifs médicaux qui agissent comme des prothèses auditives pour le traitement de la perte auditive sévère chez les patients. Ces implants sont utilisés lorsque les appareils auditifs conventionnels ne peuvent pas fonctionner correctement/traiter les patients qui souffrent d’une absence de fonction des cellules ciliées cochléaires. Ces implants sont posés chirurgicalement chez des patients remplaçant la cochlée inefficace tout en stimulant le nerf auditif, en considérant que le patient entend tout.

Marché mondial des implants cochléaires par type d’ajustement (implantation unilatérale, implantation bilatérale), utilisateurs finaux (adultes, pédiatrie), géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie pour Développements clés du marché en 2026

En novembre 2018, Cochlear Ltd. et GN Hearing ont annoncé qu’ils avaient prolongé leur partenariat existant pour « Smart Hearing Alliance ». Cette extension se concentrera sur une plus grande concentration sur la recherche et le développement tout en développant des niveaux de technologie avancés grâce à des collaborations et à un partage des ressources. Ils participeront au développement d’offres de firmware et de logiciels pour mieux intégrer les aides auditives combinées et les solutions des entreprises

En juillet 2018, Amplifon a annoncé avoir accepté d’acquérir GAES pour environ 616,6 millions de dollars. Cette acquisition permettra d’améliorer leur présence dans la région espagnole et européenne. Cet accord contribuera également à des améliorations significatives de la part mondiale d’Amplifon, ce qui contribuera à accroître les opportunités de revenus pour l’organisation.

Analyse concurrentielle :



le marché mondial des implants cochléaires est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que le lancement de nouveaux produits, accords, coentreprises, partenariats, acquisitions et autres pour accroître leur présence sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des implants cochléaires pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Facteurs de marché

Le nombre croissant de patients dans le monde souffrant de perte auditive devrait augmenter la croissance de ce marché La

présence croissante d’initiatives et de programmes gouvernementaux visant à améliorer les systèmes de santé pour la perte auditive chez les patients devrait également stimuler la croissance de ce marché

Growing cas du tourisme médical par les patients devrait également augmenter le taux d’adoption des régions en développement du monde L’

élévation du niveau de la population appartenant au groupe gériatrique entraîne une plus grande piscine du patient pour les aides et implants auditifs à l’ échelle mondiale améliore également la croissance du marché

Butées du marché

Les coûts élevés associés à l’appareil devraient restreindre la croissance du marché

Des complications dans la durée de vie de la batterie de l’appareil ainsi que ses coûts de maintenance réduisant le taux d’adoption du produit devraient restreindre la croissance du marché

Manque de large- faire connaître la disponibilité et la présence du produit dans diverses régions en développement devrait restreindre la croissance du marché

Segmentation: Marché mondial des implants cochléaires

par type d’ajustement

Implantation unilatérale Implantation

bilatérale

par utilisateurs finaux

Adultes

Pédiatrie

