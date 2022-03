Marché des implants bioniques médicaux / organes artificiels étude se concentre sur les innovations actuelles et futures et les principaux acteurs mondiaux | Prévu jusqu’en 2028

Marché mondial des implants bioniques médicaux / organes artificiels, par produit (Vision Bionics, Ear Bionics, Orthopaedic Bionics, Heart Bionics, Neural / Brain Bionics), Méthode de fixation (Implantable, Portée à l’extérieur), Technologie (Électronique, Mécanique), Utilisateur final ( Hôpitaux et cliniques, instituts de recherche et universitaires, autres), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique) Industrie Tendances et prévisions jusqu’en 2028

Le marché des implants bioniques médicaux / organes artificiels devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 37,08 milliards USD d’ici 2029 et augmentera à un TCAC de 7,3% dans les pays mentionnés ci-dessus. période de prévision.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des implants bioniques médicaux / organes artificiels sont ALEVA NEUROTHERAPEUTICS SA, Zimmer Biomet., Boston Scientific Corporation, Inc., Ekso Bionics, LivaNova PLC, Medtronic., Advanced Bionics AG, NeuroPace, Inc., Orthofix Medical Inc., Ossur Corporate, Ottobock, Baxter, SynCardia Systems, LLC, MGM HEALTHCARE, Second Sight, NeuroPace, Inc., LifeNet Health, Nano Retina, Edwards LifeSciences Corporation et Terumo Corporation parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des implants bioniques médicaux / organes artificiels

Le paysage concurrentiel du marché des implants bioniques médicaux / organes artificiels fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des implants bioniques médicaux / organes artificiels.

Les organes artificiels et les implants sont des prothèses ou des dispositifs spécialement conçus pour être implantés dans le corps humain afin d’imiter le fonctionnement de l’organe d’origine. La partie importante d’un tel implant est qu’ils fonctionnent avec précision comme un organe normal sans aucune interruption.

L’augmentation rapide des cas d’accidents et de blessures fait partie des facteurs importants qui intensifient la croissance et la demande du marché des implants bioniques médicaux / organes artificiels. En outre, la prévalence croissante des maladies oculaires ainsi que l’amélioration du cadre réglementaire contribuent également à la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. De plus, l’augmentation rapide du nombre de personnes en attente de greffe d’organes améliore également la croissance de le marché. De même, l’augmentation des défaillances d’organes dues au vieillissement et aux troubles liés à l’âge stimule également la croissance du marché au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Cependant, le coût élevé des dispositifs et le remboursement incertain ainsi que le coût élevé du développement freineront la croissance du marché des implants bioniques médicaux/organes artificiels, alors que l’expertise chirurgicale limitée a le potentiel de remettre en question la croissance du marché des implants bioniques médicaux/organes artificiels. marché des organes.

Ce rapport sur le marché des implants bioniques médicaux / organes artificiels fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Portée du rapport :

Étendue du marché mondial des implants bioniques médicaux / organes artificiels et taille du marché

Le marché des implants bioniques médicaux / organes artificiels est segmenté en fonction du produit, de la méthode de fixation, de la technologie et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché des implants bioniques médicaux/organes artificiels est segmenté en bionique de la vision, bionique de l’oreille, bionique orthopédique, bionique cardiaque et bionique neurale/cerveau. La vision bionique a en outre été segmentée en œil bionique. La bionique de l’oreille a en outre été segmentée en implant cochléaire et prothèse auditive à ancrage osseux (BAHA). La bionique orthopédique a en outre été segmentée en membres bioniques, doigts bioniques, exosquelettes et stimulateurs électriques de croissance osseuse. Le membre bionique est en outre sous-segmenté en main bionique et jambe bionique. La jambe bionique est ensuite segmentée en genou bionique et pieds bioniques. Les stimulateurs électriques de croissance osseuse sont en outre sous-segmentés en stimulateurs de croissance osseuse invasifs et en stimulateurs de croissance osseuse non invasifs. La bionique cardiaque a en outre été segmentée en stimulateur cardiaque, cœur artificiel total, dispositif d’assistance ventriculaire et valve cardiaque artificielle. Le stimulateur cardiaque est en outre sous-segmenté en stimulateur cardiaque implantable et en stimulateur cardiaque externe. La valvule cardiaque artificielle est en outre segmentée en valvule cardiaque mécanique et en valvule cardiaque tissulaire. La bionique neuronale/cérébrale a en outre été segmentée en stimulateur cérébral profond, stimulateur du nerf vague et stimulateur de la moelle épinière.

Sur la base de la méthode de fixation, le marché des implants bioniques médicaux / organes artificiels est segmenté en implantable et porté à l’extérieur.

Sur la base de la technologie, le marché des implants bioniques médicaux/organes artificiels est segmenté en électronique et mécanique.

Le segment des utilisateurs finaux du marché des implants bioniques médicaux / organes artificiels est segmenté en hôpitaux et cliniques, instituts de recherche et universitaires et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des implants bioniques médicaux / organes artificiels

Le marché des implants bioniques médicaux / organes artificiels est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, méthode de fixation, technologie et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des implants bioniques médicaux / organes artificiels sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine. , Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région Amérique du Nord est en tête du marché des implants bioniques médicaux/organes artificiels grâce à l’introduction d’implants bioniques médicaux avancés par les principaux acteurs du marché dans la région. L’Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’énorme bassin de patients, de la demande croissante de traitements avancés et du développement rapide des technologies de la santé dans cette région particulière.

La section par pays du rapport sur le marché des implants bioniques médicaux / organes artificiels fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des implants bioniques médicaux / organes artificiels vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des implants bioniques médicaux / organes artificiels, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de la santé et leur impact sur le marché des implants bioniques médicaux/organes artificiels. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

