marché des immunocytokines 2021, taille, part, tendances et prévisions jusqu’en 2028

La taille du marché mondial des immunocytokines devrait atteindre 4 078,5 millions USD en 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 4,3 % sur la période de prévision. La croissance des revenus du marché peut être attribuée à l’augmentation des cas de cancer dans le monde et à l’augmentation de la population gériatrique.

La demande croissante de procédures de diagnostic avancées pour le diagnostic du cancer et l’augmentation de l’utilisation des anticorps monoclonaux sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché. De plus, les nouvelles avancées technologiques dans les techniques de séquençage génétique jouent un rôle important dans la croissance du marché mondial des immunocytokines. Les effets secondaires associés au traitement de chimiothérapie ont conduit à une recherche et un développement approfondis sur les anticorps monoclonaux. De plus, les principaux acteurs du marché entreprennent des fusions et acquisitions afin de combiner leurs données et de développer de nouveaux médicaments et techniques de diagnostic pour la détection des tumeurs, ce qui devrait avoir un impact majeur sur le marché mondial.

Le dernier document d'Emergen Research, intitulé « Marché mondial des immunocytokines – Prévisions jusqu'en 2028 », est l'un des rapports de marché les plus recherchés impliquant une analyse approfondie du marché mondial Marché des immunocytokines.

Ceux-ci visent en outre à aider les entreprises impliquées dans ce secteur à prendre des décisions éclairées et à formuler des plans d’affaires lucratifs. Les principaux destinataires de ce rapport comprennent certains des capital-risqueurs de renommée mondiale. Le rapport offre à ces personnes une description vivante du spectre concurrentiel du marché mondial des immunocytokines.

Les principaux concurrents du marché répertoriés dans le rapport sont les suivants :

Alkermes Plc, AstraZeneca Plc, CytImmune Sciences, Cytune Pharma, Altor Bioscience Corporation, Apeiron Biologics AG, Paladin Labs, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Valor Biotherapeutics et Targa Therapeutics Corporation.

Principaux faits saillants du rapport

En janvier 2021, Calquence d’AstraZeneca a été approuvé au Japon. Calquence est un inhibiteur de BTK de nouvelle génération utilisé pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique récidivante ou réfractaire.

En décembre 2020, la nouvelle soumission d’Alkermes pour le médicament ALKS 3831 a été acceptée par la FDA. ALKS 3831 est un candidat-médicament pour le traitement des adultes atteints de schizophrénie et de trouble bipolaire 1.

L’Amérique du Nord représentait la plus grande part des revenus sur le marché mondial en 2020 et devrait enregistrer un taux de croissance des revenus nettement plus rapide au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à d’énormes investissements dans la recherche et le développement de techniques de détection des tumeurs dans la région. De plus, la présence d’acteurs majeurs du marché dans la région stimule également la croissance des revenus du marché nord-américain.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des immunocytokines en fonction de l’indication de la maladie, du site de ciblage et de la région :

Perspectives de l’indication de la maladie (revenu, millions USD ; 2018-2028)

Tumeur et cancer

polyarthrite rhumatoïde

(revenus, millions USD ; 2018-2028)

Foie

Hypothalamus

Graisse Muscle

B et T Lymphocytes

Moelle osseuse Endothélium

Segmentation régionale

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Caractéristiques radicales du rapport sur le marché des immunocytokines:

Le rapport englobe Aperçu du marché des immunocytokines ainsi que la part de marché, le rapport demande et offre, les modèles de production et de consommation, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement et d’autres éléments ley

Une analyse approfondie des différentes approches et procédures entreprises par les principaux acteurs pour mener leurs activités efficacement

Offre un aperçu de la production et la valeur manufacturière, les produits et services offerts sur le marché, et des informations fructueuses sur les stratégies d’investissement

Analyse de la chaîne d’approvisionnement ainsi que les avancées technologiques proposées dans le rapport

Le rapport couvre ext analyse approfondie des tendances, moteurs, contraintes, limitations, menaces et opportunités de croissance dans l’industrie Immunocytokines

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

