Marché des Humectants Alimentaires 2021-2028 | Archer Daniels Midland Company, Cargill, Incorporated, DuPont, The Dow Chemical Company, Brenntag Pte. Ltd., Acme-Hardesty Company

Le marché des humectants alimentaires devrait connaître une croissance de 1 660,02 millions USD avec un TCAC de 14,8% pour la période de prévision de 2021 à 2028. L’étude de marché Data Bridge analyse la croissance du marché au cours de la période de prévision susmentionnée. Le besoin croissant de protéines végétales au milieu d’une quantité croissante de problèmes de santé et de végétalisme dans le monde a eu un impact direct sur la croissance du marché des humectants alimentaires.

Les humectants sont généralement utilisés dans l’industrie des aliments et des boissons et son marché augmente en fonction des dernières avancées dans les produits de boulangerie et de confiserie, ainsi que dans l’industrie des aliments et des boissons nutritionnels et fonctionnels. Alors que la consommation d’humectants est très demandée dans le segment de l’alimentation et des boissons, de l’alimentation animale, des produits cosmétiques et de soins personnels et des industries pharmaceutiques.

Le rapport sur le marché des humectants alimentaires présente les entreprises suivantes, qui comprennent : – Archer Daniels Midland Company, Cargill, Incorporated, DuPont, The Dow Chemical Company, Brenntag Pte. Ltd., Acme-Hardesty Company.., GALACTIC, Roquette Frères, Barentz, Corbion N.V., WINWAY, Akash Purochem Private Limited, ICL, The Ransdal Corporation

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des humectants alimentaires, catégorise la taille du marché mondial des humectants alimentaires (valeur et volume), les revenus (en millions USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché des humectants alimentaires par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2028 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie-Pacifique ) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par source (naturelle et synthétique), type de produit (alcool de sucre, phosphate, glycol, glycérol, lactate et autres), application (produits de boulangerie, boissons, aliments fonctionnels et nutritionnels, produits de confiserie, produits laitiers et autres)

Segment de marché par régions, l’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays nordiques, Espagne, Suisse et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Table des matières –

Taille, état et prévisions du marché mondial des humectants alimentaires 2028

1 Aperçu du marché

2 profils de fabricants

3 Ventes mondiales d’humectants alimentaires, revenus, part de marché et concurrence par fabricant

4 Analyse du marché mondial des humectants alimentaires par régions

5 humectants alimentaires en Amérique du Nord par pays

6 Humectants alimentaires en Europe par pays

7 humectants alimentaires Asie-Pacifique par pays

8 Humectants alimentaires en Amérique du Sud par pays

9 Humectants alimentaires au Moyen-Orient et en Afrique par pays

10 segments du marché mondial des humectants alimentaires par type

11 Segment de marché mondial des humectants alimentaires par application

12 Prévisions du marché des humectants alimentaires

13 canaux de vente, distributeurs, commerçants et revendeurs

14 Résultats de la recherche et conclusion

15 Annexe

