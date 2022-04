Marché des hôpitaux privés : Faits clés, dynamique, segments et prévisions présentés 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché des hôpitaux privés. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur les hôpitaux privés présente un examen détaillé de l’état des affaires, qui représente des moyens créatifs de croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Aperçu du marché

: Les hôpitaux sont les principaux acteurs de l’écosystème de la santé en Inde. Environ 70% de la population rurale et 80% des résidents urbains dépendent des hôpitaux privés. Le revenu disponible élevé, l’augmentation de la population et les changements dans les profils de maladies stimulent l’expansion du marché. De plus, l’initiative Ayushman Bharat a renforcé le système de santé, des soins primaires aux soins tertiaires. Le secteur hospitalier privé était évalué à 9 995,06 milliards INR au cours de l’exercice 2021. Il devrait atteindre 25 429,49 milliards INR d’ici l’exercice 2027, en expansion à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 20,53 % au cours de l’exercice 2021 ? Période de l’exercice 2027

Informations sectorielles :

Il comporte trois segments : auto-paiement, gouvernement payeur et assureur d’entreprise. Initialement au début de 2020, le segment de l’auto-paiement dominait le marché, suivi du payeur public. Cependant, en raison de l’expansion de la couverture d’assurance par les assureurs gouvernementaux et corporatifs, le segment des assureurs corporatifs devrait connaître une croissance notable.

L’augmentation du pouvoir d’achat, la demande croissante de soins de santé de qualité, les progrès technologiques et le développement des réseaux d’hôpitaux privés ont alimenté la croissance de l’assurance médicale d’entreprise. Il garantit aux patients le droit à l’hospitalisation accidentelle, à l’assurance COVID-19, aux indemnités journalières d’hospitalisation, à la couverture maladies graves et à la couverture maternité.

Impact du COVID-19 :

La deuxième vague de COVID-19 a affecté le secteur du marché des hôpitaux privés car la fréquentation des patients, tant nationaux qu’internationaux, a diminué. Les taux d’infection élevés et les fermetures ont obligé les hôpitaux à suspendre les services non urgents, les services des patients extérieurs (OPD) et les services des patients intérieurs (IPD). Le tourisme médical a également diminué en raison des restrictions de voyage.

Malgré la baisse initiale de la fréquentation, des signes de rétablissement chez les patients et des normes de verrouillage assouplies d’ici la fin juillet 2021 ont marqué une augmentation du taux d’occupation des hôpitaux. Bien que le revers initial ait provoqué une crise nationale des soins de santé primaires en Inde, des changements clés dans le secteur, tels que la flexibilité des opérations, l’amélioration de l’assurance maladie et le tourisme médical rentable, renforceront le secteur hospitalier privé.

