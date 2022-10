Marché des hôpitaux intelligents: tendances mondiales, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

Ce rapport sur le marché mondial des hôpitaux intelligents est un document précieux pour tous les passionnés du marché, les décideurs politiques, les investisseurs et les acteurs du marché. Ce rapport de marché analyse les principaux développements concernant les accords, les partenariats, les collaborations et les coentreprises, les acquisitions et les fusions, les lancements de nouveaux produits, les expansions et autres stratégies clés. Il étudie également les détails de l’entreprise. La vue d’ensemble, l’analyse SWOT et les stratégies de chaque fournisseur couvert dans le rapport d’étude de marché sur les hôpitaux intelligents permettent de comprendre les forces du marché et comment elles peuvent être exploitées pour créer de futures opportunités.

Un hôpital intelligent est un environnement médical équipé d’équipements et de logiciels de pointe qui réduisent la charge de travail et minimisent les coûts associés à toutes les procédures incluses dans un hôpital. Les hôpitaux intelligents s’appuient généralement sur l’Internet des objets et l’intelligence artificielle.

Ces dernières années, avec les progrès de la technologie, les hôpitaux sont également devenus plus intelligents. Désormais, les hôpitaux utilisent des logiciels intelligents de haute technologie pour coordonner les interventions chirurgicales du personnel, même si leurs dossiers sont désormais tous en ligne, ce qui facilite grandement les opérations hospitalières. augmentation des bénéfices des hôpitaux, c’est pourquoi il stimule le marché des hôpitaux intelligents.

Selon Bridge Market Research, le marché des hôpitaux intelligents devrait valoir 147,5 milliards de dollars d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 20,10 % au cours de la période de prévision. L’un des segments analysés dans le rapport, « Services », devrait croître à un TCAC de 22,3 % pour atteindre 73,6 milliards de dollars d’ici la fin de la période d’analyse.

La recherche apporte des réponses aux questions clés suivantes :

Quels sont les principaux moteurs qui façonnent la fortune du marché des hôpitaux intelligents au cours de la période de prévision ? Qui sont les principaux fournisseurs du marché et quelles sont les stratégies gagnantes pour les aider à prendre pied sur le marché des hôpitaux intelligents ? Quelles sont les principales tendances du marché affectant le développement du marché des hôpitaux intelligents dans différentes régions? Quels sont les principales menaces et défis susceptibles de faire obstacle à la croissance du marché des hôpitaux intelligents? Quelles sont les meilleures chances pour qu’un leader du marché réussisse et soit rentable ?

