Marché des hôpitaux intelligents segmenté par applications et par zones géographiques : tendances, croissance et prévisions pour 2029

Un nouveau rapport de veille économique publié par Data Bridge Market Research et intitulé » Smart Hospital Market Report-Development Trends, Threats, Opportunities and Competitive Landscape » (Rapport sur le marché des hôpitaux intelligents – tendances de développement, menaces, opportunités et paysage concurrentiel) est conçu pour couvrir le niveau micro de l’analyse par les acteurs clés et les principaux segments commerciaux.

Le rapport sur le marché du Smart Hospital fournit les détails techniques et financiers actuels et futurs de l’industrie jusqu’en 2025. Le rapport sur le Smart Hospital comprend des informations clés sur l’industrie, la segmentation du marché, des faits et chiffres importants, des avis d’experts et les derniers développements dans le monde. En outre, les moteurs et les freins du marché présentés dans ce rapport sur le Smart Hospital donnent une idée de la hausse ou de la baisse de la demande des consommateurs pour un produit particulier en fonction d’un certain nombre de facteurs. Le rapport sur le marché du Smart Hospital est une excellente ressource pour obtenir une étude approfondie sur les opportunités actuelles et à venir afin de clarifier les investissements futurs sur le marché.

Le rapport de recherche sur le marché mondial des Smart Hospitals utilise l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour révéler les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de l’industrie ABC. Ce rapport met en évidence une étude professionnelle complète de l’industrie ABC qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, l’analyse de la concurrence, les principaux segments et l’analyse géographique. Toutes ces données et informations permettent aux entreprises d’affiner leur prise de décision stratégique. La planification stratégique aide les entreprises à améliorer et à renforcer leurs produits que les clients préfèrent acheter. Ainsi, le rapport sur les hôpitaux intelligents est une excellente source d’analyse approfondie du marché pour prospérer dans cet environnement concurrentiel.

Analyse et taille du marché

Ces dernières années, avec les progrès de la technologie, les hôpitaux sont devenus intelligents. Ils utilisent désormais des logiciels intelligents et des machines de haute technologie pour coordonner le personnel, les opérations chirurgicales et même les dossiers, tout est désormais en ligne, ce qui facilite grandement le fonctionnement d’un hôpital et augmente les profits de l’hôpital, d’où l’importance du marché des hôpitaux intelligents.

Selon Data Bridge Market Research, le marché des hôpitaux intelligents devrait atteindre une valeur de 147,5 milliards de dollars d’ici 2029, avec un taux de croissance annuel moyen de 20,10 % au cours de la période de prévision. » Les services « , l’un des segments analysés dans le rapport, devrait croître à un TCAC de 22,3% pour atteindre 73,6 milliards USD à la fin de la période d’analyse.

Définition du marché

Les hôpitaux intelligents sont des établissements médicaux équipés de dispositifs et de logiciels avancés permettant de réduire la charge de travail et de minimiser les coûts associés à toutes les procédures incluses dans un hôpital. Les hôpitaux intelligents dépendent généralement de l’internet des objets et de l’intelligence artificielle.

Dynamique du marché des hôpitaux intelligents

Facteurs déterminants

Prévalence de l’amélioration des infrastructures de santé

La nécessité d’améliorer les soins de santé se développe dans tous les pays avec la croissance des maladies et des infections, le taux de mortalité augmente rapidement et covid-19 montre que nous manquons de soins de santé dans le monde entier, ce qui stimule le marché.

Progrès des technologies fournies par les différents acteurs du marché

Chaque acteur du marché essaie de trouver une nouvelle façon de trouver ou de guérir des problèmes tels que les infections et les opérations chirurgicales difficiles, et nous pouvons même déjà voir les résultats de manière positive, ce qui influence davantage le marché.

En outre, l’augmentation des dépenses de santé, l’introduction de l’internet des objets (IoT), les progrès dans l’infrastructure de soins de santé et les technologies portables et de minerai, le besoin croissant de solutions rentables le nombre croissant de cas de maladies chroniques et l’adoption de dispositifs et d’instruments connectés affectent le marché des hôpitaux intelligents.

Opportunités

En outre, les progrès technologiques étendent les opportunités rentables aux acteurs du marché dans la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, l’accent mis sur la rationalisation des flux d’imagerie permettra d’accroître le taux de croissance du marché des hôpitaux intelligents à l’avenir.

Contraintes/défis

D’autre part, plusieurs limitations sont associées à la technologie, telles que la durée prolongée des tests, la dépendance à l’égard des compétences et de l’expertise de l’opérateur, qui devraient entraver la croissance du marché. En outre, la complexité, le manque de données cohérentes et les préoccupations concernant la confidentialité des données devraient constituer un défi pour le marché de l’hôpital intelligent au cours de la période de prévision de 2022-2029.

Analyse/Insights régionaux du marché des hôpitaux intelligents

Le marché des hôpitaux intelligents est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché sont fournies par pays, composant, services rendus, intelligence artificielle, connectivité et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des hôpitaux intelligents sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l’Australie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines, le reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud, l’Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Paysage concurrentiel et analyse des parts de marché des hôpitaux intelligents

Le paysage concurrentiel du marché des hôpitaux intelligents fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les données financières de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en recherche et développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement de produits, la largeur et l’étendue des produits, la dominance des applications. Les points de données ci-dessus sont uniquement liés à l’intérêt des entreprises pour le marché des hôpitaux intelligents.

Parmi les principaux acteurs du marché des hôpitaux intelligents, citons Koninklijke Philips N.V., GENERAL ELECTRIC COMPANY, Medtronic, Qualcomm Technologies, Inc, Honeywell International Inc, STANLEY Healthcare, SAP SE, Microsoft, Allscripts Healthcare, LLC, Cerner Corporation, McKesson Corporation, Advantech Co. Ltd, Proteus Digital Health, AdhereTech, Enlitic, Inc, Intel Corporation, NVIDIA Corporation et Welltok, Inc, entre autres.

