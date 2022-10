Marché des hôpitaux intelligents , défis, taille, croissance, examen des principaux acteurs clés, demande et tendance par prévision jusqu’en 2030

Synthèse du marché

Le marché mondial des hôpitaux intelligentsdevrait prospérer à un TCAC de 21,5 % au cours de la période de prévision de 2018 à 2025. Selon l’analyse menée par Market Research Future Reports (MRFR), l’intégration rapide de l’IoT dans les soins de santé devrait stimuler le marché mondial des hôpitaux intelligents en 2020. La demande d’une méthode économique de service médical de soins de santé est susceptible de propulser le marché plus loin. Aujourd’hui, le secteur de la santé investit abondamment dans le développement de technologies pour transformer les hôpitaux conventionnels en hôpitaux intelligents. Les hôpitaux intelligents se concentrent principalement sur l’amélioration de l’expérience client en acquérant une expertise dans des domaines tels que l’infrastructure et l’exploitation informatiques, la conception des installations, l’infrastructure MedTech, etc. Plus loin, d’autres facteurs tels que les maladies chroniques et le vieillissement de la population augmentent la pression sur les établissements de santé pour une procédure efficace. Par conséquent, de plus en plus d’hôpitaux se tournent vers les hôpitaux intelligents. De plus, l’adoption de la technologie blockchain devrait encore alimenter le marché.

Au contraire, l’exploitation à grande échelle d’équipements connectés avancés demande une expertise qui fait défaut à la plupart des pays en développement. En outre, l’épidémie de COVID-19 devrait modifier la trajectoire du marché. Les experts en données de MRFR évaluent le marché et évaluent les facteurs qui augmentent et entravent le marché. Nous fournirons un rapport d’analyse d’impact sur le COVID-19.

Obtenez un échantillon GRATUIT @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/4505

Segmentation du marché des hôpitaux intelligents

Le marché mondial des hôpitaux intelligents peut être distingué en fonction de l’application, du type et de la région.

Sur la base de l’application, le marché mondial des hôpitaux intelligents peut être distingué en imagerie médicale connectée, dossier de santé électronique et flux de travail clinique, assistance médicale, gestion des médicaments à distance et vigilance ambulatoire.

Sur la base du type, le marché mondial des hôpitaux intelligents peut être distingué en spécialités, services généraux et super-spécialités.

Sur la base de la région, le marché mondial des hôpitaux intelligents peut être distingué en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, en Asie-Pacifique (APAC) et au Moyen-Orient et en Afrique (MEA).

Acteurs clés du marché des hôpitaux intelligents

Les acteurs renommés du marché mondial des hôpitaux intelligents sont GE Healthcare, Koninklijke Philips NV, Honeywell Life Care Solutions, Medtronic PLC., Cerner Corporation, Adhere Tech, Mckesson Corporation, Qualcomm Life, Siemens Healthineers et Allengers Groups.

Analyse régionale du marché des hôpitaux intelligents

On estime que le marché mondial des hôpitaux intelligents connaîtra une expansion significative au cours de la période considérée. Des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine, l’Asie-Pacifique (APAC) et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) ont été soigneusement évaluées. Selon l’étude, le marché mondial est estimé être dominé par l’Amérique du Nord. L’Amérique du Nord a acquis près de 38% de part de marché en 2017, détenant une valeur de 6 284,4 millions de dollars. La région est techniquement au sommet et intègre une technologie intelligente à un rythme rapide. En outre, un montant suffisant de financement aide à la croissance régionale. La région APAC devrait être une terre de diverses opportunités. On estime que la région prospère à un TCAC de 25,8 % au cours de la période d’évaluation. On estime que les pays émergents comme la Chine et l’Inde contribuent au maximum à l’expansion du marché. Les gouvernements de divers pays de l’APAC prennent des initiatives pour améliorer et développer le marché régional. L’Europe devrait être un marché lucratif. Les efforts persistants de l’UE pour le développement du secteur de la santé sont susceptibles de développer le marché régional.

Cependant, on estime que le graphique du marché montre certains changements dus à l’épidémie de COVID-19. Les opérations quotidiennes dans diverses régions ont été temporairement interrompues pour contrôler la propagation du COVID-19. Il faudra un certain temps pour se remettre des pertes subies pendant la période de confinement.

Voir le rapport COMPLET @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/smart-hospital-market-4505

Table des matières

1. Résumé

2 Présentation du marché

2.1 Définition 15

2.2 Portée de l’étude 15

2.3 Liste des hypothèses 15

2.4 Structure du marché 16

3 Aperçu du marché

4 Méthodologie de recherche

4.1 Processus de recherche 21

4.2 Modèle de prévision 25

5 Dynamique du marché

5.1 Présentation 27

5.2 Pilotes 27

5.2.1 Demande croissante de solutions rentables 27

5.2.2 Intégration de l’IoT aux dispositifs médicaux 27

5.2.3 Analyse de l’impact des moteurs 28

5.3 Contention 28

5.3.1 Manque de compétence dans le déploiement de solutions IoT dans les hôpitaux 28

5.4 Tendance du marché 28

5.4.1 Technologie de la chaîne de blocs 28

Lire la suite

https://globalnews.blogolenta.com/17845808/cctv-market-size-growth-share-industry-analysis-forecast-till-2030

https://globalnews.blogsuperapp.com/17387624/cctv-market-size-analysis-growth-share-industry-analysis-forecast-till-2030

https://globalnews.targetblogs.com/18626101/biosensors-market-size-share-demand-market-forecast-till-2030

https://globalnews.prublogger.com/15770255/biosensors-market-size-share-analysis-demand-market-forecast-till-2030