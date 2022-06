Marché des hôpitaux intelligents au Moyen-Orient et en Afrique 2022 Taille mondiale, part, acteurs clés, production, croissance et perspectives futures 2030

Quadintel a publié un nouveau rapport sur le marché des hôpitaux intelligents au Moyen-Orient et en Afrique . Le rapport de recherche contient des informations détaillées sur la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. En outre, il fournit une analyse approfondie de la structure et de la possibilité des industries mondiales et régionales.

Au Moyen-Orient et en Afrique, le numérique dans le domaine de la santé en est encore à ses balbutiements. Dans cette région, les Émirats arabes unis ont le niveau maximal d’adoption de la technologie dans l’industrie de la santé. En cela, un système de soins de santé sans papier est utilisé pour collecter les données des patients et les analyser. L’IA aide également les médecins à établir un diagnostic intelligent. Les applications de santé et les appareils portables intégreront très probablement les hôpitaux intelligents sur ce marché. La région compte de nombreux médecins et experts médicaux venus de différents pays pour fournir de meilleurs services médicaux aux patients.

Le marché des hôpitaux intelligents au Moyen-Orient et en Afrique devrait avoir un taux de croissance annuel composé (TCAC) significatif de 12,89 % et atteindre une taille de marché de 2,11 milliards USD d’ici 2023.

Certaines parties de l’Afrique doivent encore se développer économiquement afin de construire les infrastructures nécessaires aux hôpitaux intelligents. En raison de l’essor des installations mobiles et Internet, les applications de santé ont gagné en vitesse. La partie sud-africaine a commencé à adopter certaines des offres des hôpitaux intelligents comme l’intelligence artificielle (IA), le dossier de santé électronique et la médecine à distance, etc.

Le marché des hôpitaux intelligents au Moyen-Orient et en Afrique est divisé en produits (pilules intelligentes, mHealth, télémédecine, dossier de santé électronique et autres), application (gestion des médicaments à distance, dossier de santé électronique et flux de travail clinique, vigilance ambulatoire, imagerie médicale connectée et l’assistance médicale) et l’intelligence artificielle (offre et technologie). Les technologies utilisées sont l’IA, le cloud computing, l’identification par radiofréquence, les technologies portables, les technologies zigbee, l’internet des objets (IoT) et autres. Cette région comprend l’Afrique, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis en tant que principaux pays contributeurs.

Principaux facteurs de croissance

Au Moyen-Orient et en Afrique, les Émirats arabes unis ont déjà commencé à construire des hôpitaux intelligents, motivant ainsi les soins de santé numériques dans d’autres régions. Les initiatives gouvernementales ont également accru la croissance des hôpitaux intelligents. Les investisseurs qui investissent dans les services médicaux sont un autre facteur stimulant pour la croissance des hôpitaux intelligents au Moyen-Orient. La région africaine est sur le point d’adopter l’IoT, car les appareils mobiles ont gagné en popularité parmi les gens.

Menaces et acteurs clés

Malgré les améliorations, la contrainte des coûts est l’un des plus grands problèmes rencontrés dans le secteur de la santé en Afrique. La situation économique du pays reste difficile pour le marché des hôpitaux intelligents et ajoute une pression considérable sur le gouvernement et cela affecte finalement les dépenses futures en soins de santé. Ainsi, la croissance globale des installations hospitalières intelligentes peut être entravée.

Les principaux acteurs du marché des hôpitaux intelligents sont Microsoft, GE Healthcare, Qualcomm Life, Philips, SAP, Siemens, Medtronic, STANLEY Healthcare, Cerner Corporation, Honeywell Life Care Solution, etc.

