Marché des hôpitaux et des centres de soins ambulatoires étude se concentre sur les innovations actuelles et futures et les principaux acteurs mondiaux | Prévu jusqu’en 2028

Type de marché mondial des hôpitaux et centres de soins ambulatoires (hôpitaux publics, hôpitaux privés), département (hôpitaux {service d’urgence, cardiologie, unité de soins intensifs, unité de soins intensifs pédiatriques, unité de soins intensifs néonatals, unité de soins intensifs cardiovasculaires, neurologie, oncologie, obstétrique et Gynécologie}, Centres de soins ambulatoires {Centres de chirurgie ambulatoire et d’urgence, Centres de dialyse rénale, Hôpitaux médicaux et chirurgicaux généraux, Hôpitaux spécialisés, Centres de planification familiale, Clinique ORL, Hôpitaux psychiatriques et toxicomanes, Centres ambulatoires de santé mentale et de toxicomanie, Autres soins ambulatoires Centres}), Géographie – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2025

Le marché mondial des hôpitaux et des centres de soins ambulatoires représentait 3 100,0 milliards USD en 2017, avec un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision de 2018 à 2025. Le prochain rapport de marché contient des données pour les années historiques 2015, l’année de base du calcul est 2017 et la période de prévision est de 2018 à 2025. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des hôpitaux et des centres de soins ambulatoires sont National Health Service, Kaiser Permanente, Davita, Mayo Clinic Scottsdale AZ, Johns Hopkins Medicine, Clevel Clinic, MD Anderson Cancer Center, Memorial Sloan Kettering, Cancer Center, University of Maryland Medical Center et St. Jude Children’s Research Hospital, entre autres.

Définition du marché: marché mondial des hôpitaux et des centres de soins ambulatoires

Les hôpitaux et les centres de soins ambulatoires sont des établissements médicaux sont les centres qui offrent le diagnostic et le traitement médical aux patients présentant un large éventail de conditions médicales. Les centres de soins ambulatoires offrent des soins médicaux ou des traitements qui ne nécessitent pas de nuitée dans un hôpital ou un établissement médical.

Principaux moteurs et contraintes du marché :

Croissance du nombre de maladies liées au mode de vie

Augmentation de la population gériatrique

Coûts élevés des traitements

Augmentation du coût du matériel chirurgical

Pays émergents

Segmentation du marché: marché mondial des hôpitaux et des centres de soins ambulatoires

Par type, le marché mondial des hôpitaux et des centres de soins ambulatoires est segmenté en hôpitaux publics et en hôpitaux privés.

Sur la base du département, le marché mondial des hôpitaux et des centres de soins ambulatoires est segmenté en hôpitaux et centres de soins ambulatoires.

Le segment des hôpitaux est en outre sous-segmenté en service d’urgence, cardiologie, unité de soins intensifs, unité de soins intensifs pédiatriques, unité de soins intensifs néonatals, unité de soins intensifs cardiovasculaires, neurologie, oncologie, obstétrique et gynécologie.

Le segment des centres de soins ambulatoires est en outre sous-segmenté en centres ambulatoires de chirurgie et d’urgence, centres de dialyse rénale, hôpitaux médicaux et chirurgicaux généraux, hôpitaux spécialisés, centres de planification familiale, clinique ORL, hôpitaux psychiatriques et toxicomanes, centres ambulatoires de santé mentale et toxicomanie, autres centres de soins ambulatoires.

Sur la base de la géographie, le rapport sur le marché mondial des hôpitaux et centres de soins ambulatoires couvre des points de données pour 28 pays dans plusieurs zones géographiques telles que l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Certains des principaux pays couverts dans ce rapport sont les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Turquie, la Russie, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, le Japon, l’Australie, Singapour, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud et le Brésil. les autres. En 2017, l’Amérique du Nord devrait dominer le marché.

Analyse concurrentielle: marché mondial des hôpitaux et des centres de soins ambulatoires

Le marché mondial des hôpitaux et centres de soins ambulatoires est très fragmenté et repose sur les lancements de nouveaux produits et les résultats cliniques des produits. Par conséquent, les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les essais cliniques, les initiatives de marché, les dépenses élevées en recherche et développement, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des hôpitaux et des centres de soins ambulatoires pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

