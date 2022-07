Marché des haut-parleurs intelligents, analyse de la part des revenus, prévisions par région et par pays, 2021-2028

La taille du marché mondial parleurs intelligents devrait atteindre 23,93 milliards USD en 2028 avec un TCAC de 16,9 % au cours de la période de prévision, selon le dernier rapport d’Emergen Research. La demande croissante d’appareils et d’appareils intelligents en raison de la tendance croissante des maisons intelligentes, de la préférence croissante pour les appareils connectés et de la disponibilité d’appareils intelligents technologiquement avancés sont des facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. En outre, l’introduction et le lancement de haut-parleurs intelligents dotés de fonctionnalités avancées, la prise en charge des assistants vocaux populaires et des prix raisonnables sont d’autres facteurs clés qui devraient alimenter davantage la croissance des revenus du marché à l’avenir.

Les haut-parleurs intelligents sont des appareils connectés à Internet qui peuvent être contrôlés par des commandes vocales et peuvent diffuser du contenu audio de manière transparente, fournir des informations, communiquer et se connecter avec d’autres appareils. La tendance croissante des maisons intelligentes a entraîné une augmentation significative de la demande de haut-parleurs intelligents et d’autres appareils connectés. Aujourd’hui, une large gamme d’appareils électroménagers, d’appareils électroniques et de systèmes est disponible sur le marché et peut être consultée et contrôlée à distance via des appareils connectés et des smartphones. De plus, les concepteurs de maisons intelligentes ont activement collaboré avec les fabricants de haut-parleurs intelligents pour l’intégration transparente des haut-parleurs intelligents dans les systèmes domotiques intelligents et cette tendance devrait se poursuivre. Les progrès rapides des technologies sans fil et le déploiement de logiciels de sécurité robustes ainsi que d’appareils intelligents devraient stimuler leur adoption et contribuer davantage à la croissance des revenus du marché.

Cependant, les préoccupations croissantes concernant la confidentialité, la sécurité et la gamme de connectivité des haut-parleurs intelligents et d’autres appareils intelligents en raison de l’incidence croissante des cyberattaques et de l’utilisation abusive de l’infrastructure IoT sont des facteurs clés qui devraient limiter la croissance du marché dans une certaine mesure au cours de la période de prévision.

Cette étude s’appuie sur l’évolution de l’industrie pour déduire les tendances observées. Une augmentation significative du marché mondial est visible, ce qui promet l’expansion du marché dans les années à venir.

Ce rapport met en évidence les principaux secteurs contributeurs de l’industrie et détaille les créneaux susceptibles d’avoir un impact sur la croissance globale de l’industrie. Les principaux acteurs qui représentent une part importante de la part de marché ont été présentés dans ce rapport. La recherche comprend des informations cruciales qui ont été tirées après avoir analysé les tendances du marché. Il comprend des informations sur le marché qui visent à aider les lecteurs à naviguer dans leurs entreprises commerciales.

Les principaux fabricants couverts dans ce rapport :

Apple Inc., Alphabet Inc., Amazon.com, Inc., Sony Corporation, Lenovo Group Ltd., Xiaomi Corporation, Altec Lansing, Inc., SK Telecom Co., Ltd., Onkyo Corporation , Baidu, Inc

Portée du rapport :

L’étude vise à évaluer différents segments, leurs tendances de développement individuelles et leur contribution à la croissance de l’ensemble de l’industrie. En outre, la recherche offre des données détaillées sur les facteurs clés tels que les moteurs, les défis, les contraintes et les opportunités et leur impact sur le taux de croissance. Plus important encore, le rapport sur les informations sur le marché fournit des données de veille concurrentielle issues de l’évaluation du marché et aide les entreprises à planifier leurs stratégies de croissance à partir du volume de consommation ainsi que des statistiques prévisionnelles.

Les segments couverts dans ce rapport sont les suivants :

Perspectives des composants (Revenus, milliards USD ; 2018-2028) matérielles logicielles



(Revenus, milliards USD ; 2018-2028) Bureau intelligent Maison intelligente Autres



Perspectives de l’assistant virtuel intelligent (Revenus, milliards USD ; 2018- 2028) Assistant Google Alexa Siri Cortana Autres



Ce rapport examine de manière stratégique les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché des haut-parleurs intelligents.

Les chercheurs menant la recherche effectuent également une analyse complète des récentes modifications de la réglementation gouvernementale et de leur impact sur le paysage concurrentiel de l’industrie .

