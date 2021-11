Marché des harnais de levage médicaux  Recherche approfondie avec les facteurs déterminants de l’industrie et les prévisions 2021-2028

Les données statistiques et numériques qui ont été incluses dans le rapport sont représentées par des tableaux, des graphiques et des graphiques qui facilitent la compréhension des faits et des chiffres. Dans le rapport d’activité Marché des harnais de levage médicaux; une analyse d’investissement systématique a été effectuée qui prévoit des opportunités imminentes pour les acteurs du marché. Les données compétentes et les techniques de prévision brillantes utilisées dans ce rapport sont synonymes d’exactitude et d’exactitude. Le rapport est une analyse méticuleuse du scénario existant du marché, qui couvre plusieurs dynamiques de marché. L’étude de marché d’un rapport Marché des harnais de levage médicaux de grande envergure prend en considération une analyse de l’attractivité du marché, où chaque segment est comparé en fonction de sa taille de marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale.

Le rapport Marché des harnais de levage médicaux de classe mondiale aide les entreprises à définir leurs propres stratégies concernant le développement du produit existant, les modifications à envisager pour le futur produit, les ventes, le marketing, la promotion et la distribution du produit sur le marché existant et le nouveau marché. La recherche et l’analyse effectuées dans ce rapport avec des connaissances cohérentes donnent aux entreprises une idée claire de ce qui est déjà disponible, de ce que le marché attend, de l’environnement concurrentiel et de ce qui peut être fait pour surpasser le concurrent. Cette étude de recherche aide également les entreprises à comprendre les différents moteurs et contraintes ayant un impact sur le marché au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des harnais de levage médicaux devrait connaître un TCAC sain de 11,05% au cours de la période prévisionnelle 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de base 2018 et de l’année historique 2017. L’augmentation de la valeur marchande peut être attribuée aux politiques gouvernementales relatives à la population âgée et à la prévalence des maladies liées au mode de vie.

Concurrents clés du marché :

Quelques-uns des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché mondial des harnais de levage médicaux sont PRISM MEDICAL UK, Guldmann, Inc., Invacare Corporation., GF HEALTH PRODUCTS, INC., Hillrom Services Inc, Groupe WINNCARE, Human Care HC AB, Joerns Healthcare LLC, Cortland Limited, DJO Global, Osprey Sling Company, Arjo. , Handicare Group AB , Antano & Harini, Medical Depot, Inc., The Pelican Group., S, Etac AB, BLUE CHIP MEDICAL , McKesson Specialty Health et autres.

Marché mondial des élingues de levage médicales par produit (élingues de transfert, élingues universelles, élingues pour hamac, élingues debout, élingues pour sièges, élingues de toilette, élingues bariatriques, autres élingues) Type (harnais jetables, harnais réutilisables) Utilisateur final (hôpitaux, établissements de soins à domicile, établissements de soins aux personnes âgées, autres utilisateurs finaux), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie à 2026

Analyse compétitive:

Le marché mondial des harnais de levage médicaux est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des harnais de levage médicaux pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché : marché mondial des harnais de levage médicaux

Le harnais de levage médical est un outil qui est utilisé pour soutenir le patient à l’hôpital ou dans les centres de traitement pendant la durée de son traitement. Il a un ascenseur hydraulique qui est convivial pour le patient car il est très facile à utiliser. Il est fabriqué à partir de nylon, de maille et de divers autres composants et est disponible dans le commerce sous forme de U ou de C. Il aide à restreindre la mobilité du patient, ce qui est très essentiel dans le processus de récupération des patients.

Facteurs de marché

La croissance rapide de la population gériatrique stimule la croissance du marché

Les politiques gouvernementales favorisant l’emploi de harnais de levage médicaux renforcent la croissance du marché

La prévalence croissante des maladies liées au mode de vie agit comme un catalyseur de la croissance du marché

Le prix élevé de la récupération des blessures propulse le marché à la croissance

Contraintes du marché

Le manque de formation qualifiée et d’informations adéquates nécessaires pour contrôler les harnais de levage médicaux entrave la croissance du marché

Les difficultés à gérer les patients lourds freinent la croissance du marché

Segmentation : marché mondial des harnais de levage médicaux

Par produit

Élingues de transfert

Élingues universelles

Élingues de hamac

Élingues debout

Élingues d’assise

Élingues de toilette

Élingues bariatriques

D’autres Élingues

Par matériau

Élingues en nylon

Élingues rembourrées

Élingues en maille

Élingues en toile

Autre matériel Polypropylène Coton)



Par type d’utilisation

Élingues jetables

Élingues réutilisables

Par utilisateur final

Hôpitaux

Établissements de soins à domicile

Établissements de soins aux personnes âgées

Autres utilisateurs finaux Services médicaux d’urgence Établissements de soins de longue durée Centres de traumatologie Maisons de retraite



Développements clés sur le marché :

En juin 2019, Savaria Corporation a acquis le premier fabricant d’élingues et d’accessoires de transfert de brevets, Silvalea. L’acquisition fournira l’expertise de fabrication d’élingues et le savoir-faire technique pour accélérer la production d’élingues personnalisées pour les clients de Savaria Corporation. La société sera également en mesure d’élargir son portefeuille de lève-personnes et de produits de soins de la pression ainsi qu’une qualité améliorée des produits.

En juillet 2019, Prism Medical UK a acquis la société Country Durham, bien établie dans la fabrication et la fourniture de produits de harnais de qualité. Cette acquisition vise à élargir le portefeuille de produits et les offres de services sur le marché en intégrant les connaissances et les compétences d’experts à sa clientèle afin qu’elle puisse conserver une satisfaction client accrue.

