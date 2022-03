Marché des gyroscopes à fibre optique : perspectives régionales, dernières tendances, analyse des parts, applications de croissance et analyse détaillée avec prévisions jusqu’en

Este informe de investigación de mercado actúa como una gran fuente de información con la que las empresas pueden obtener una visión telescópica de las tendencias del mercado existentes, las demandas y preferencias de los consumidores, las situaciones del mercado, las oportunidades y el estado del mercado. Además, este informe también se compone de toda la información clave del mercado, incluida la definición del mercado, las clasificaciones, los desarrollos clave, las aplicaciones y los compromisos. Describe un estudio exhaustivo de la situación actual del mercado global junto con varias dinámicas del mercado. En el informe también se detallan las acciones de los jugadores clave con respecto a los lanzamientos de productos, empresas conjuntas, desarrollos, fusiones y adquisiciones y los efectos de los mismos en términos de ventas, importación, exportación, ingresos y valores CAGR.

Principaux moteurs : marché mondial des gyroscopes à fibre optique

Certains des facteurs clés qui animent le marché mondial des gyroscopes à fibre optique sont une intégration efficace grâce à une conception compacte et à la miniaturisation, une demande croissante de véhicules télécommandés et une acceptation croissante des gyroscopes à fibre optique dans les zones industrielles.

La disponibilité d’alternatives est un facteur qui peut freiner la croissance de ce marché.

L’utilisation de gyroscopes à fibre optique pour mesurer les processus de forage (MWD) dans l’industrie pétrolière stimulera les futurs marchés.

Vous trouverez ci-dessous les segments et sous-sections intitulés par marché.

Régions incluses : États-Unis, Europe, Chine, Japon, Asie du Sud-Est, Inde, Amérique latine

Par dispositif (centrale de navigation inertielle, centrale de mesure inertielle, compas gyroscopique, référentiel d’orientation d’attitude),’

Par application (défense et sécurité terrestre, aviation et aviation, applications de grade tactique {véhicule terrestre sans pilote, véhicule sous-marin sans pilote, véhicule aérien sans pilote}, guidage de véhicule aérien sans pilote télécommandé, industrie, robotique)

Les principaux acteurs du marché sont KVH Industries, Inc. Et EMCORE Corporation. NEDAERO, Safran Colibrys SA, iXblue, Al Cielo Inertial Solutions Ltd., Northrop Grumman LITEF GmbH, Fizoptika Corporation, OPTOLINK LLC, etc.

Honeywell International Inc.:

Fondée en 1906 et basée dans l’Indiana, aux États-Unis, Honeywell International Inc. est l’un des principaux fournisseurs et fabricants de technologies au monde. La société opère dans quatre segments principaux : l’aérospatiale, les technologies de l’habitation et de la construction, les matériaux et technologies de haute performance, et les solutions de sécurité et de productivité. La société fournit des produits et services pour le segment aérospatial, le segment des technologies résidentielles et de construction, des matériaux et technologies de haute performance, des solutions de sécurité et de productivité, et est originale sur divers marchés, notamment le transport aérien, l’aviation régionale, d’affaires et générale. fabricants et autres clients. Aéronefs, compagnies aériennes, exploitants d’aéronefs, sous-traitants de la défense et de l’espace, constructeurs d’automobiles et de camions.

KVH Industries、Inc。:

Fondée en 1982 et basée à Middletown, aux États-Unis, KVH Industries, Inc. Est l’un des principaux fournisseurs d’Internet haut débit par satellite et de télévision pour les utilisateurs mobiles en mer et sur terre. Nous opérons dans deux segments géographiques : les industries des communications mobiles, de la navigation et du guidage et des stabilisateurs. La gamme de produits de navigation tactique TACNAV de la société utilise un capteur de boussole numérique et KVH FOG pour fournir un système de navigation et de pointage basé sur véhicule avec diverses fonctionnalités telles que la sauvegarde et l’extension GPS, la position du véhicule, l’azimut de la coque et l’affichage de la navigation.

EMCORE Corporation :

Fondée en 1984, elle est basée à Alhambra, en Californie. EMCORE Corporation est un leader mondial des produits optiques à signaux mixtes avancés qui fournissent une infrastructure de réseau de communication à haut débit et des systèmes de défense de pointe. Nous proposons également des produits à large bande, y compris la télévision par câble. Produits composants pour lasers, récepteurs et photodétecteurs. Fréquence radio sur les produits FTTP en verre. produits de communication par satellite/micro-ondes et produits de communication sans fil.

Les principales questions auxquelles répond le rapport sur le marché mondial des gyroscopes à fibre optique sont:

Quelle est la part de marché des gyroscopes à fibre optique et les prévisions pour 2020-2027 ?

Quels sont les principaux facteurs qui animent le marché mondial du gyroscope à fibre optique?

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie mondiale des gyroscopes à fibre optique?

Quels sont les facteurs qui influencent la croissance des revenus et de la production du marché des gyroscopes à fibre optique?

Quels sont les opportunités et les défis de l’industrie des gyroscopes à fibre optique ?

