Marché des granulés de collation mutligrain à recueillir d’ici 2030, taille, part, tendances, demande future et perspectives de revenus

Analyse et taille du marché des granulés de collation multigrains

La consommation d’aliments transformés a explosé ces dernières décennies dans le monde entier. La population mondiale croissante est un contributeur majeur à cette augmentation. En conséquence, les consommateurs des zones urbaines ont accès à une gamme beaucoup plus large d’options alimentaires et à une meilleure disponibilité alimentaire que ceux des zones rurales. Cette tendance à l’urbanisation contribue de manière significative à l’élévation du niveau de vie et à la hausse des revenus, ce qui à son tour a un impact plus important sur l’accessibilité financière des produits alimentaires transformés .

Data Bridge Market Research analyse que le marché des granulés de collations multicéréales qui augmentait à une valeur de 823,30 millions en 2022 et devrait atteindre la valeur de 1302,34 millions USD d’ici 2030, à un TCAC de 5,9% au cours de la période de prévision de 2022-2029 . En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production par entreprise représentée géographiquement et capacité, dispositions du réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Portée et segmentation du marché des granulés de collation multigrains

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de base 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2015 – 2020) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Forme (laminé, tridimensionnel, face de matrice, gélatinisé, poinçonné, distance de matrice), saveur (nature, aromatisée, nutritionnelle), technique (extrudeuse à vis unique, extrudeuse à double vis), processus (friture, cuisson à l’air chaud), application (Usage commercial, usage domestique) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, EAU, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Acteurs du marché couverts BACH SNACKS SAL (Liban), JR Short Snack Products (États-Unis), LC America Inc. (États-Unis), Akkel Group. (Syrie), Almounajed Food Industries (Égypte), Chhajed Foods Pvt. Ltd (Inde), Fiorentini Alimentari SpA (Italie), Gustinos, Jednosc Sp. z o. o (Italie), Productos Alimenticios La Moderna SA de CV (Italie), Noble Agro Food Products Private Limited (États-Unis), Oriental Food Industries Sdn. Bhd. (Malaisie), Snack Creations Ltd. (Royaume-Uni) SOLINO GROUP (Liban), JLM Global Foods (Royaume-Uni), Pol-Foods Sp. Z OO (Italie), Pellsnack Products GmbH (Allemagne), The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG (Allemagne) Des opportunités Hausse du revenu disponible et augmentation de la demande des consommateurs

Les activités de la chaîne d’approvisionnement ont profité au marché des granulés de collation multicéréales

L’industrie agroalimentaire est en pleine expansion, ce qui créera de nouvelles opportunités

Définition du marché

Les granulés de collation multigrains sont fabriqués à partir d’une variété de grains à haute valeur nutritive. Auparavant, les granulés de collation étaient fabriqués à partir d’un type de grain unique, ce qui limitait la valeur nutritionnelle des produits. La demande des consommateurs pour les granulés de collations multigrains est actuellement élevée en raison de leur teneur élevée en fibres.

Dynamique du marché mondial des granulés de collation multigrains

Conducteurs

Augmentation de la consommation d’aliments emballés en raison d’un mode de vie chargé et trépidant

Le marché mondial des granulés de collations devrait croître au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la consommation d’aliments emballés. En dehors de cela, la préférence des consommateurs pour les produits alimentaires sains devrait stimuler la demande de granulés de collations dans les années à venir, contribuant ainsi à la croissance du marché. À cette fin, les fabricants de granulés de collation se concentrent sur la production de collations nutritives.

L’adoption de techniques de culture techniquement avancées

Au cours des années de prévision, la demande accrue de produits transformés des restaurants, des chaînes hôtelières et des secteurs de la vente au détail stimulera la croissance du marché. En outre, l’adoption par les principaux pays producteurs de cultures de techniques de culture techniquement avancées devrait stimuler la croissance du marché mondial des granulés de collations multicéréales.

Dans l’environnement sportif et de bien-être d’aujourd’hui, où les gens sont constamment préoccupés par leur santé, l’utilisation de compléments alimentaires, tels que les extraits d’amidon, pour augmenter l’efficacité et renforcer les modifications d’activité gagne en popularité.

Des opportunités

Extension des chaînes d’approvisionnement

L’augmentation du revenu disponible, l’augmentation de la demande des consommateurs, l’urbanisation, les restaurants à service rapide et la participation active des femmes dans cette industrie et les activités de la chaîne d’approvisionnement ont déjà profité au marché des granulés de collations multicéréales. Parmi les autres facteurs qui ont accru la demande de produits transformés, citons la disponibilité des matières premières, des méthodes de cuisson moins stressantes, une infrastructure de prêt-à-manger, un coût relativement faible, une manipulation facile et un produit savoureux.

