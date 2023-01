Marché des graines oléagineuses enregistrant un TCAC de 5,50 %, perspectives régionales, tendances du secteur, concurrence sur le marché, faits saillants, analyse des opportunités, principaux acteurs et prévisions jusqu’en 2030 

Les études comparatives réalisées dans le rapport d’étude de marché à grande échelle sur les graines oléagineuses sont idéales pour suivre les progrès des concurrents par rapport aux progrès de l’entreprise. S’ils vont loin, c’est une excellente occasion d’apprendre ce qu’ils font différemment. En utilisant les informations sur le marché de ce rapport, des stratégies commerciales peuvent être développées pour devancer les concurrents. Le rapport marketing sur les graines oléagineuses est idéal pour établir quel support ou canal est le meilleur moyen d’atteindre ceux qui sont vraiment intéressés par les offres de l’entreprise.

Des ressources telles que le rapport sur le marché des graines oléagineuses sont en effet précieuses et, par conséquent, les placer là où le succès est garanti est une évidence. La connaissance correcte aide à réduire les risques qu’une entreprise prend et, si elle en prend, l’entreprise peut comprendre quels risques valent la peine d’être pris sur la base des informations passées et des prévisions futures des tendances du marché. Le rapport est utile pour comprendre les clients existants à un niveau plus approfondi. Le rapport d’étude de marché aide à établir la viabilité du marché, ce qui réduit le risque d’échec. Le rapport d’activité sur les graines oléagineuses aide également à connaître les besoins des clients essentiels à la réduction des risques. La réduction des risques contribue à augmenter la rentabilité en fin de compte.

Définition du marché

Les graines oléagineuses sont les graines utilisées pour cultiver des oléagineux tels que le canola, le tournesol, le soja et le coton. Les graines, les noix ou les fruits de ces cultures oléagineuses sont soit consommés directement comme aliments, soit broyés pour en extraire l’huile pour les biocarburants, les oléochimiques, l’alimentation et d’autres industries. Avec l’augmentation continue de la demande d’extraits d’oléagineux, les agriculteurs investissent davantage dans la production d’oléagineux avec des oléagineux de haute qualité.

La productivité des cultures oléagineuses dépend principalement des changements climatiques et météorologiques qui doivent répondre à la future demande alimentaire. Ces graines oléagineuses sont utilisées pour fabriquer de l’huile alimentaire et de nombreuses autres huiles utilisées dans de nombreuses industries telles que les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et autres. Ils sont riches en divers composés phytochimiques tels que les flavonoïdes, les tocophérols, les tocotriénols, les composés phénoliques, les polyphénols, les vitamines, les protéines, les minéraux et les fibres et sont utilisés dans les aliments du bétail, les médicaments, les biocarburants, les huiles végétales saines et à d’autres fins industrielles oléochimiques.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des oléagineux était évalué à 293,56 milliards USD en 2022 et devrait atteindre 450,52 milliards USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 5,50 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. En plus des informations sur le marché scénarios tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des dispositions de réseau de distributeurs et partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Développement récent

En décembre 2021, Crystal Crop Protection Limited, qui est une société agrochimique basée en Inde, a acquis l’activité semences de Bayer AG pour un montant non divulgué. Cette acquisition comprend des semences d’hybrides de moutarde, de mil chandelle, de coton et de sorgho grain. Avec cette acquisition, Crystal Crop vise à être parmi les entreprises de semences des sociétés les plus importantes. De plus, l’acquisition en ferait un acteur intégré solide des intrants agricoles et renforcerait l’activité de semences de grandes cultures.

Portée du marché mondial des graines oléagineuses

Le marché des graines oléagineuses est segmenté en fonction du caractère biotechnologique, du type d’oléagineux, du type, de l’application et du produit. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Caractère biotechnologique

Résistant aux insecticides

Tolérant aux herbicides

Type d’oléagineux

Cacahuète

Soja

Graines de tournesol

Graine de coton

Copra

Noix de palme

Colza

Taper

Conventionnel

Génétiquement modifié

Application

Farine d’oléagineux

Produits alimentaires

Produits de boulangerie et de confiserie

Sauces, tartinades et vinaigrettes

Produits carnés

D’autres incluent

Repas de légumes

Produit

Huile comestible

L’alimentation animale

Analyse / aperçu régional du marché des graines oléagineuses

Le marché des graines oléagineuses est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, caractère biotechnologique, type de graines oléagineuses, type, application et produit, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des graines oléagineuses sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste du monde (APAC) dans le monde (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme une partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché des oléagineux en termes de revenus et de part de marché en raison de l’utilisation croissante de l’huile pour la cuisson régulière et de l’augmentation des compétences en recherche et développement dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide du marché des oléagineux au cours de la période de prévision 2023-2030 en raison de l’augmentation du revenu personnel disponible et de la croissance et de l’expansion des industries de transformation des aliments et du commerce de détail de cette région. De plus, la Chine devrait croître à un rythme soutenu sur le marché des oléagineux en Asie-Pacifique en raison du nombre croissant d’avancées technologiques.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Graines oléagineuses

Le paysage concurrentiel du marché des graines oléagineuses fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des oléagineux.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des oléagineux sont :

Cargill, Incorporated (États-Unis)

Dow (États-Unis)

BASF SE (Allemagne)

Hansen Holding A/S (Danemark)

DSM (Pays-Bas)

DuPont (États-Unis)

Evonik Industries AG (Allemagne)

NOVUS INTERNATIONAL (ÉTATS-UNIS)

Alltech (Nicholasville)

Associated British Foods plc (Royaume-Uni)

Charoen Pokphand Foods PCL (Thaïlande)

Nutreco (Pays-Bas)

De Heus Animal Nutrition (Pays-Bas)

Land O’Lakes (États-Unis)

Kent Nutrition Group (États-Unis)

D. HEISKELL & CO. (États-Unis)

Perdue Farms (États-Unis)

SunOpta (Canada)

Scratch Peck Feeds (États-Unis)

De Heus Animal Nutrition (Pays-Bas)

MEGAMIX (Russie)

Agroalimentaire (Hongrie)

Nos rapports aideront les clients à résoudre les problèmes suivants :

Incertitude quant à l’avenir : nos recherches et nos connaissances aident nos clients à prévoir les compartiments de revenus et les plages de croissance à l’avenir. Cela aidera nos clients à investir ou à vendre leurs actifs.

Saisir les avis du marché :

Pour une stratégie, il est essentiel d’avoir une compréhension objective des opinions du marché. Notre recherche fournit une image claire de l’humeur du marché. Nous maintenons cette surveillance en dialoguant avec des leaders d’opinion clés de la chaîne de valeur de chaque industrie.

Reconnaître les centres d’investissement les plus fiables :

Notre analyse évalue les centres d’investissement du marché en fonction de la demande projetée, des rendements et des marges bénéficiaires. En utilisant nos études de marché, nos clients peuvent se concentrer sur les centres d’investissement les plus importants.

Identification et évaluation de partenaires commerciaux potentiels :

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux.

