Marché des graines de chanvre, taille, part, tendances, demande future et prévisions de revenus jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

Les graines de chanvre sont considérées comme l’une des graines les plus nutritives au monde en raison de leurs nombreuses propriétés bénéfiques et de leur utilisation comme analgésique dans les produits pharmaceutiques. Le marché mondial des graines de chanvre devrait connaître une demande accrue de graines de chanvre par rapport aux graines de plantes traditionnelles en raison de leur flexibilité et de leur expansion en tant que produit clé pour améliorer la santé globale.

Data Bridge Market Research estime que le marché des graines de chanvre était évalué à 5,1 milliards de dollars en 2021 et atteindra 9,94 milliards de dollars d’ici 2029, à un TCAC de 8,70 % sur la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets, en plus d’informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, les données géographiques. la couverture, les acteurs du marché et les scénarios de marché et le comportement des consommateurs.

Périmètre de reporting et segmentation du marché

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2014 – 2019) unité quantitative Chiffre d’affaires en USD 1 milliard, volume en unités, prix en USD segment couvert Type de produit (médicinal, autofloraison, féminisé, général, autre), forme (graines de chanvre entières, graines de chanvre pelées, huile de graines de chanvre, protéines de graines de chanvre), emballage (sachets, pots, boîtes, autres), application (nourriture, thé) et jus de chanvre, sacs de chanvre, fibre de chanvre, autres), circuits de distribution (directs et indirects) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour en Amérique du Nord, Malaisie , Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Moyen-Orient et Afrique (MEA) ), dans le cadre de l’Amérique du Sud, dans le cadre du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud acteurs du marché cible Nhempco (Canada), Ecofibre (Australie), Hemp Inc. (États-Unis), GenCanna (États-Unis), HempFlax Group BV, (Pays-Bas), Konoplex (Russie), Hemp Oil Canada (Canada), Hemp Poland (Pologne), Dun Agro (Pays-Bas), Colorado Hemp Works (États-Unis), Canah International (Roumanie), South Hemp Tecno (Italie), Plains Industrial Hemp Processing (Canada) et MH Medical Hemp (Allemagne). chance Des solutions d’emballage innovantes qui réduisent votre empreinte carbone

Mondialisation accrue et tendance croissante des achats sur les plateformes en ligne

Des variantes prêtes à boire pour élargir le portefeuille de produits et stimuler les ventes globales

définition du marché

Les graines de chanvre font référence aux petites graines brunes de la plante Cannabis Sativa. La marijuana en contient plus de 20 %, tandis que les drogues psychoactives en contiennent moins de 1 %. Les graines de chanvre sont une excellente source de protéines facilement digestibles, de fibres, d’acides aminés , d’antioxydants, de graisses essentielles, de fer et de vitamines.

Dynamique du marché des graines de chanvre

chauffeur

Adoption croissante de biens de consommation sains ainsi que des avantages agricoles associés aux graines de chanvre

La demande croissante d’aliments transformés et prêts à consommer, en particulier parmi les milléniaux et les populations urbaines, fait augmenter la consommation de céréales, de barres, de smoothies et de yaourts à base de chanvre. De plus, la tendance végétalienne rampante a conduit à un passage progressif de la viande et des produits laitiers aux aliments à base de chanvre pour maintenir les niveaux de consommation de protéines.

Demande croissante de suppléments à base de chanvre et de produits de soins personnels

Le chanvre est une plante polyvalente dont les graines sont utilisées pour fabriquer des aliments nutritifs. Il est apparenté au cannabis et fait partie de la même famille. Il contient à la fois du GLA (acide gamma linoléique) et du CLA (acide linoléique conjugué), surpassant les graines de chia et de lin. Il est également riche en acides gras sains, en 10 acides aminés essentiels et en fibres alimentaires. Les principales vitamines présentes dans les graines de chanvre sont le phosphore, le potassium, le sodium, le magnésium, le soufre, le calcium, le fer et le zinc. Le chanvre est également considéré comme non allergène par rapport à d’autres sources de protéines végétales.

chance

Les graines de chanvre sont utilisées pour fabriquer du biodiesel de chanvre adapté à une utilisation dans tous les véhicules à moteur diesel. Le chanvre peut également être utilisé pour produire de l’éthanol, qui est actuellement produit à partir de cultures vivrières telles que le blé et le maïs. Cela augmentera l’efficacité de la production alimentaire. Un autre produit permettant la croissance du chanvre industriel est le bioplastique. Le bioplastique de chanvre est fabriqué à partir de graines de chanvre et de sous-produits de l’huile de CBD. La demande croissante des consommateurs pour des produits durables, combinée aux initiatives et au soutien des entreprises et des gouvernements, devrait propulser la croissance des biocarburants et des bioplastiques à base de chanvre.

Pour plus d’informations sur cette recherche, visitez @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hemp-seed-market

Notre rapport fournit :

Quels sont le taux de croissance du marché Graines de chanvre, aperçu et analyse par type du marché mondial Graines de chanvre?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des graines de chanvre par applications et pays?

Quelle est la dynamique, cet aperçu comprend une analyse de la portée et une analyse des prix du profil des principaux fournisseurs du marché mondial du cannabis ?

Qui sont les opportunités, les risques et les forces motrices sur le marché mondial des graines de chanvre ?

Quelles sont les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial Graines de chanvre? Aperçu des activités par type, application, marge brute et part de marché

Quelles sont les opportunités du marché mondial Graines de chanvre, le risque de marché et aperçu du marché du marché Graines de chanvre?

