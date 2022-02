Marché des gobelets en papier jetables 2022 Opportunités commerciales, dynamique, taille de croissance et prévisions jusqu’en 2028

L’étude de marché des gobelets en papier jetables réalisée par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Le marché des gobelets en papier jetables était évalué à 8 714,28 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 11 039,14 millions de dollars américains d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 3,4 % de 2021 à 2028.

Les gobelets en papier jetables sont de la vaisselle ou des produits d’emballage alimentaire jetables utilisés pour emballer des boissons comme le café, le thé, les jus de fruits et les laits frappés. Ces gobelets sont recouverts de polyéthylène ou de cire pour éviter les fuites de boissons. L’essor de la culture du café à emporter est l’un des principaux facteurs qui stimulent la demande de gobelets en papier jetables. De plus, les restrictions sur l’utilisation de produits en plastique à usage unique comme les pailles, les contenants et les gobelets stimulent également le marché des gobelets en papier jetables.

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie dans son ensemble à travers le monde. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries, dont les biens de consommation. Les barrières commerciales restreignent davantage les perspectives de l’offre et de la demande. Comme les gouvernements de différentes régions ont déjà annoncé le verrouillage total et l’arrêt temporaire des industries, le processus de production global en est affecté négativement ; ainsi, entraver le marché global des gobelets en papier jetables dans le monde. Ce rapport sur le « marché des gobelets en papier jetables » fournit une analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Le rapport présente également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

Principaux acteurs du marché Gobelets en papier jetables:

Huhtamaki

Dart Container Corporation

Groupe Duni

Graphic Packaging International, LLC.

Cintreuse Limitée

Seda International Packaging Group

CEE Solutions d’emballage Schisler

Technique-Plex

EMBALLAGE SCG

Groupe Reynolds Ltée

Marché des gobelets en papier jetables – Analyse globale jusqu’en 2028 est une étude exclusive et approfondie qui fournit une vue complète du marché, y compris la tendance actuelle et l’amplitude future du marché en ce qui concerne les produits/services. Le rapport fournit un aperçu du marché des gobelets en papier jetables avec une segmentation détaillée par type, application et région grâce à une analyse de traction approfondie de l’industrie globale de la réalité virtuelle. Ce rapport fournit des recherches qualifiées sur le marché pour évaluer les principaux acteurs en calibrant tous les produits/services pertinents pour comprendre le positionnement des principaux acteurs sur le marché des gobelets en papier jetables.

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives de l’industrie de la réalité virtuelle. Le marché mondial considère principalement cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud et centrale (SACM). Le rapport se concentre également sur l’analyse PEST exhaustive et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

