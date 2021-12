Marché des géomembranes LDPE 2021 : va croître rapidement à l’avenir en termes de taille, de part, de croissance, de revenus, de synthèse de la demande et de prévisions jusqu’en 2028 | Agru America, Huikwang, Geofabrics Australasie

Les géomembranes sont des membranes ou des barrières synthétiques utilisées pour gérer la migration des fluides dans une structure, un système ou un projet artificiel. Ils sont créés à partir de feuilles polymères minces et continues qui sont parfois fabriquées en trempant des géotextiles dans des pulvérisations d’asphalte, d’élastomère ou de polymère. La géomembrane en polyéthylène basse densité est utilisée comme matériau imperméable fondamental, avec un tissu géotechnique comme couche conductrice d’eau, et est extrudée en deux phases avec trois rouleaux calandrant le matériau enroulé.

The Insight Partners fournit des informations bien documentées à l’échelle de l’industrie sur le marché des géomembranes LDPE. Il étudie les aspects essentiels du marché tels que les principaux participants, les stratégies d’expansion, les modèles commerciaux et d’autres caractéristiques du marché pour obtenir une meilleure compréhension du marché. En outre, il se concentre sur les dernières avancées du secteur et le développement technologique, les outils exécutifs et les tactiques pouvant améliorer les performances des secteurs.

La géomembrane LDPE mondiale devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs de la géomembrane LDPE et présente les principales tendances et opportunités sur le marché.

Principaux acteurs clés :

Les payeurs du marché de la géomembrane LDPE devraient offrir des opportunités de croissance lucratives à l’avenir avec la demande croissante de géomembrane LDPE sur le marché mondial. Ci-dessous mentionné est la liste de quelques entreprises engagées dans la géomembrane LDPE.

• Solmax International

• Agru Amérique Inc.

• NAUE GmbH & Co

• GSE Environnement LLC

• Officine Maccaferri SpA

• MTS Fibromat (M) SDN BHD

• Geofabrics Australasie Pty. Ltd.

• Nylex (Malaisie) Berhad

• D.P. Fils Pvt. Ltd.

• Société Huikwang

Perspectives régionales :

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de 2018 à 2028 pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. La géomembrane LDPE de chaque région est ensuite sous-segmentée par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

La table des matières de l’étude de marché sur les géomembranes LDPE comprend :

1. Introduction

2. Points clés à retenir

3. Méthodologie de recherche

4. Paysage du marché des géomembranes LDPE

5. Marché des géomembranes LDPE – Dynamiques clés du marché

6. Analyse du marché mondial

7. Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 -Type

8. Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Analyse géographique

9. Impact de la pandémie de Covid-19 sur le marché mondial des géomembranes LDPE

10. Paysage de l’industrie

11. Marché des géomembranes LDPE, profils d’entreprises clés

12. Annexe

13. Liste des tableaux

14. Liste des chiffres

Continuez…

