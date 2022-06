Marché des générateurs silencieux en croissance Opportunités commerciales impressionnantes, tendances du secteur, demande mondiale et portée future

Le rapport sur le marché Générateur silencieux fournit des profils d’entreprise et les coordonnées des principaux acteurs du marché dans la section du fabricant clé. Le statut du marché aux niveaux universel et régional est proposé dans ce rapport, qui aide à obtenir des informations commerciales sur le vaste marché. Ce rapport d’étude de marché dresse la liste des principaux concurrents et présente les informations sur l’analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant le marché. Il s’agit du rapport d’étude de marché le plus pertinent, unique, juste et louable, conçu en se concentrant sur des besoins commerciaux spécifiques. Des études de recherche qualitatives et transparentes sont effectuées avec bonté dans le document mondial In Silent Generator Market pour offrir un excellent rapport pour un créneau spécifique.

Analyse du marché et aperçu du marché des générateurs silencieux

Les générateurs silencieux sont largement utilisés pour leurs enceintes de générateur car ils utilisent des matériaux composites. Ces enceintes sont généralement recouvertes d’un matériau dur pour réfléchir le son à l’intérieur de l’enceinte. Des couches de matériaux poreux, résilients et souples sont utilisées.

Le marché mondial des générateurs silencieux était évalué à 2 900,00 millions USD en 2021 et devrait atteindre 5 020,12 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Jusqu’à 25 kVA représentent le segment d’utilisateurs finaux le plus important sur le marché respectif en raison de la croissance des industries du pétrole et du gaz et de la santé. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend les avancées technologiques, le cadre réglementaire, PESTEL, l’analyse des cinq forces du porteur, les normes de l’industrie en un coup d’œil, les coûts des matières premières / aperçu des dépenses opérationnelles, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, les critères de sélection des fournisseurs, la tarification l’analyse, l’analyse de la production et le scénario de la chaîne climatique.

Dynamique du marché des générateurs silencieux

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Augmentation de la demande de générateurs silencieux de qualité

L’augmentation de la demande de générateurs silencieux en raison de leur fonctionnement silencieux et fiable est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des générateurs silencieux. Les utilisateurs finaux préfèrent les générateurs silencieux aux générateurs diesel non conteneurisés, ce qui a un impact positif sur le marché.

Tarifs volatils de l’électricité

L’augmentation de la population mondiale et la demande croissante d’électricité accélèrent la croissance du marché. Les tarifs d’électricité sont intrinsèquement volatils et fluctuent mensuellement, annuellement et saisonnièrement. Les prix de l’électricité ont augmenté au cours des dernières années, ce qui a encore accru la demande de générateurs silencieux.

Expansion des établissements urbains

L’expansion rapide des établissements urbains influence davantage le marché. L’augmentation de la demande de générateurs silencieux en raison d’une alimentation électrique continue et stable et d’une industrialisation rapide contribue à la croissance du marché.

De plus, la flambée des investissements, l’expansion du secteur pétrolier et gazier et l’urbanisation dans les économies en développement ont un effet positif sur le marché des générateurs silencieux.

Opportunités

En outre, l’électrification des zones rurales pour fournir de l’électricité dans les pays en développement offre des opportunités rentables aux acteurs du marché de 2022 à 2029. En outre, la tendance à la production d’électricité distribuée élargira davantage le marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des générateurs silencieux sont:

Active Aerogels (Portugal), Aspen Aerogels, Inc. (États-Unis), BASF SE (Allemagne), Cabot Corporation (États-Unis), Green Earth Aerogel Technologies (Espagne), DuPont (États-Unis), HUATAO GROUP LTD. (Chine), ENERSENS (France), Svenska Aerogel AB (Suède), Dow (États-Unis), JIOS Aerogel Corporation (Corée du Sud), PBM Insulations Pvt. Ltd. (Inde), Acoustiblok UK (Royaume-Uni), Armacell (Europe), Thermablok Aerogels Limited (Royaume-Uni), Arkema (France), Solvay (Belgique) et American Aerogel Corporation (États-Unis), entre autres

COVID-19 a eu un impact minimal sur le marché des générateurs silencieux

Le marché des articles non essentiels a été extrêmement affecté pendant le verrouillage de Covid-19. Une baisse de la demande de générateurs silencieux a été observée en raison des restrictions sur le transport et la circulation des véhicules logistiques. La demande d’achat et d’installation de nouveaux générateurs silencieux diminue avec la fermeture d’autres points commerciaux. La mise à niveau des unités industrielles s’est également arrêtée pendant la période de pandémie. Cependant, la demande de générateurs silencieux a augmenté chez les personnes en général qui restent à la maison plus longtemps qu’auparavant. Le marché des générateurs silencieux devrait connaître une forte croissance en raison du nombre croissant de petits générateurs silencieux.

Développement récent

Cummins Inc (US) a lancé les QG 2800i et 2500i en janvier 2021. Il s’agit de générateurs onduleurs RV 60 % plus silencieux pour le marché des véhicules récréatifs. Ces génératrices fonctionnent à l’essence et au propane liquide (LP).

Rolls-Royce a annoncé des investissements pouvant atteindre 13,9 millions de dollars dans l’unité commerciale Power Systems en novembre 2020. L’investissement a été réalisé pour l’ajout d’un nouveau bâtiment R&D et l’expansion en plusieurs phases à Mankato, Minnesota (États-Unis).

Portée du marché mondial des générateurs silencieux

Le marché des générateurs silencieux est segmenté en fonction du niveau sonore, du type, de la puissance nominale, du carburant, de l’application et de l’industrie de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Niveau sonore

Super silencieux

Silencieux

Taper

Portable

Stationnaire

Puissance nominale

Jusqu’à 25kVA

25kVA-49kVA

50kVA-99kVA

100kVA-499kVA

Au dessus de 500kVA

Le carburant

Diesel

Gaz naturel

Les autres

Essence

GPL

Biodiesel

Gaz de houille

Gaz de production

Gaz propane

Application

Veille et crête

Force motrice

Industrie de l’utilisateur final

Résidentiel

Commercial

Industriel

Questions clés auxquelles répond cette étude

1) Qu’est-ce qui rend In Silent Generator Market réalisable pour un investissement à long terme?

2) Connaître les domaines de la chaîne de valeur où les acteurs peuvent créer de la valeur ?

3) Un territoire susceptible de connaître une forte augmentation de la croissance du TCAC et de l’année ?

4) Quelle région géographique aurait une meilleure demande de produits/services ?

5) Quelle opportunité le territoire émergent offrirait-il aux entrants établis et aux nouveaux entrants sur le marché Générateur silencieux?

6) Analyse du côté des risques liés aux prestataires de services ?

7) Comment les facteurs influençant la demande de In Silent Generator dans les prochaines années?

8) Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial des générateurs silencieux?

9) Quelles stratégies des grands acteurs les aident à acquérir des parts de marché matures ?

10) Comment la technologie et l’innovation centrée sur le client apportent de grands changements sur le marché des générateurs silencieux?

Méthodologie de recherche : marché mondial des générateurs silencieux

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

