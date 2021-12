Marché des gélules molles d’amidon : croissance, tendances, opportunité absolue et chaîne de valeur 2028

L’équipe de recherche et d’analyse dédiée du partenaire Insight se compose de professionnels expérimentés possédant une expertise statistique avancée et propose diverses options de personnalisation dans l’étude existante.

Le marché des capsules molles d’amidon était évalué à 382,67 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 548,29 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 4,7% de 2020 à 2027.

Les gélules molles d’amidon sont généralement dérivées de sources naturelles et sont utilisées comme suppléments nutritionnels pour les patients souffrant de diverses conditions médicales. Ces gélules molles sont généralement exemptes de modifications génétiques et sont fabriquées en respectant des normes de qualité strictes. Les gélules molles sont disponibles en composition de gélatine et sans gélatine pour les personnes ayant des préférences végétariennes et non végétariennes. Les gels mous sont l’une des formes posologiques orales les plus courantes et les plus largement utilisées de produits pharmaceutiques ainsi que de nutraceutiques. Le marché des gélules d’amidon devrait connaître une croissance énorme en raison de la disponibilité croissante des gélules végétariennes et de la préférence croissante des sociétés pharmaceutiques et nutraceutiques pour les gélules. Cependant, le marché est susceptible d’être affecté par les difficultés d’optimisation de la cellulose/amidon pour la livraison d’API au cours de la période de prévision.

Ici, nous avons répertorié les meilleures entreprises du marché des gélules molles à base d’amidon

Catalent Inc Robinson Pharma, Inc. Hunan Er-Kang Pharmaceutical Co., Ltd. Procaps CAPTEK Softgel International Inc. Capuchons souples Fuji Capsule Co., Ltd. Aenova Holding GmbH Sirio Pharma Co., Ltd. Bahreïn Pharma

En raison de la pandémie, nous avons inclus une section spéciale sur l’impact de COVID 19 sur le marché des gélules molles d’amidon qui mentionnerait comment le Covid-19 affecte l’industrie du marché des gélules molles d’amidon, les tendances du marché et les opportunités potentielles dans le COVID -19 Paysage, impact de Covid-19 sur les régions clés et proposition d’acteurs du marché des gélules molles à base d’amidon pour lutter contre l’impact de Covid-19.

Segmentation

En fonction de l’application, le marché est segmenté en suppléments de santé, produits pharmaceutiques et autres. En 2019, le segment des suppléments de santé détenait la plus grande part du marché et devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Ce segment est susceptible de connaître une croissance lucrative en raison de facteurs tels que la capacité des gélules à masquer les odeurs, d’apparence élégante et plus faciles à avaler. De plus, ces formulations sont considérées comme idéales car elles améliorent la biodisponibilité et améliorent l’absorption des nutriments essentiels. Les suppléments de vitamines et de minéraux sont les suppléments de santé à base d’amidon généralement préférés. En outre,

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des gélules molles à base d’amidon en fonction du produit et de l’application. Il fournit également la taille et les prévisions du marché jusqu’en 2027 pour le marché global des capsules de gel d’amidon dans cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM), qui est ensuite sous-segmentée par pays et segments respectifs. Le rapport évalue la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures, et fournit une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions.

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction

1.1 Portée de l’étude

1.2 Guide du rapport de recherche Insight Partners

1.3 Segmentation du marché

1.3.1 Marché des gélules d’amidon – par application

1.3.2 Marché des gélules d’amidon – Par canal de distribution

1.3.3 Marché des gélules d’amidon – par géographie

2. Marché des capsules molles d’amidon – Points clés à retenir

3. Méthodologie de recherche

3.1 Couverture

3.2 Recherche secondaire

3.3 Recherche primaire

4. Marché des capsules molles d’amidon – Paysage du marché

4.1 Aperçu

4.2 Analyse PEST

4.2.1 Amérique du Nord – Analyse PEST

4.2.2 Europe – Analyse PEST

4.2.3 Asie-Pacifique – Analyse PEST

4.2.4 Moyen-Orient et Afrique (MEA) – Analyse PEST

4.2.5 Amérique du Sud et centrale (SCAM) – Analyse PEST

4.3 Avis d’experts

5. Marché des gélules d’amidon – Dynamique clé du marché

