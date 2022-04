Marché des gaz semi-conducteurs: taille, part, demande, scénario de développement de l’industrie et prévisions 2021-2030

Le marché mondial des gaz semi-conducteurs détenait une valeur marchande de 8 261,6 millions USD en 2020 et devrait atteindre 12 450,3 millions USD d’ici 2027. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 6,4 % au cours de la période projetée.

Les gaz semi -conducteurs sont utilisés dans le processus de fabrication des semi-conducteurs. L’utilisation croissante des gaz semi-conducteurs dans l’industrie électronique et électrique devrait stimuler la croissance du marché. En outre, des initiatives gouvernementales favorables pour promouvoir l’industrie des semi-conducteurs et la demande croissante de gaz semi-conducteurs pour effectuer un traitement efficace des semi-conducteurs devraient également alimenter la croissance du marché.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur les acteurs du marché, car de nombreux acteurs du marché ont dû ajuster leur planification et leurs opérations de production alors que la pandémie a modifié la demande pour les principales applications finales des semi-conducteurs.

Influenceurs de croissance :

Utilisation croissante des gaz semi-conducteurs dans l’industrie électrique et électronique

Le cœur de tous les appareils électroniques est constitué de semi-conducteurs. Presque tous les traitements électroniques impliquant des gaz ont lieu à l’intérieur de chambres ou de réacteurs à parois métalliques. Les gaz semi-conducteurs sont utilisés dans divers procédés de fabrication électrique. Par exemple, l’argon ou l’hélium sont utilisés pour le dépôt ; le fluor, le chlorure d’hydrogène, le chlore, le xénon et l’argon sont utilisés pour la photolithographie ; gaz à base de carbone, fluor et halogène pour la gravure ; l’arsine, le bore et la phosphine sont utilisés pour le dopage ; hydrogène, oxygène et argon pour le recuit ; et le trifluorure d’azote pour le nettoyage de la chambre. Par conséquent, l’utilisation croissante des gaz semi-conducteurs dans l’industrie électronique et électrique devrait stimuler la croissance du marché.

Initiatives gouvernementales favorables pour promouvoir l’industrie des semi-conducteurs

L’industrie croissante des semi-conducteurs, en particulier dans les économies émergentes telles que l’Inde, devrait stimuler la croissance du marché. Selon l’India Electronics and Semiconductor Association (IESA), en 2019, la consommation de semi-conducteurs en Inde était de 21 milliards USD. En outre, dans le budget de l’Union de l’Inde 2017-2018, le gouvernement indien a augmenté l’allocation pour les programmes d’incitation tels que le programme d’incitation spécial modifié (M-SIPS) et le Fonds de développement électronique (EDF) à environ 111 millions USD. Ce fonds visait à stimuler l’industrie de la fabrication de produits électroniques et des semi-conducteurs. Cela devrait alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Présentation des segments :

Le marché mondial des gaz semi-conducteurs est segmenté en fonction du produit, du processus et de l’application.

Sous-produit

Gaz en vrac

o Azote

o Oxygène

o Argon

o Hélium

o Hydrogène

o Dioxyde de carbone

Gaz spéciaux électroniques (ESG)

o Chlore

o Ammoniac

o Silicium

o Autres

Le segment des gaz spéciaux électroniques devrait détenir la plus grande part de marché d’environ 60 % en raison de la forte demande pour ces gaz dans le secteur électronique ainsi que dans d’autres secteurs. Le segment des gaz en vrac devrait également afficher une croissance importante au cours de la période de prévision.

Par procédé

Nettoyage de la chambre

Oxydation

Dépôt

Gravure

Dopage

Autres

Le segment du nettoyage des chambres devrait détenir la plus grande part de marché d’environ 30 % en raison du nombre élevé de gaz semi-conducteurs utilisés pour le processus de nettoyage des chambres. On estime que le segment de la gravure croît au TCAC le plus rapide.

Par application

Type de semi-conducteur

PCB

Écrans LED

solaire (PV) Autres

Le segment de type semi-conducteur devrait détenir la part dominante du marché. D’autre part, le segment solaire (PV) devrait croître au taux de croissance le plus rapide de 7,5 % au cours de la période de prévision.

Aperçu régional

Sur une base régionale, le marché mondial des gaz semi-conducteurs est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et Amérique du Sud.

La région Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché de plus de 70% sur le marché mondial en raison de la grande industrie des semi-conducteurs dans la région. De plus, des initiatives gouvernementales favorables dans la région devraient contribuer à la croissance du marché.

Le marché nord-américain devrait détenir la deuxième plus grande part de marché en raison de la présence de nombreux utilisateurs finaux de gaz semi-conducteurs dans la région. Les marchés européens et latino-américains devraient également afficher une croissance significative au cours de la période projetée.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des gaz semi-conducteurs sont Air Liquide, Air Products Inc, American Gas Products (AGP), Linde plc, Gruppo SIAD, Indiana Oxygen Inc., Iwatani Corporation, Sumitomo Seika Chemicals Company, Ltd., Messer Group, Mitsui Chemicals, Inc., REC Silicon ASA et Solvay SA, entre autres.

La part de marché cumulée des six principaux acteurs est proche d’environ 76 %. Ces acteurs du marché sont impliqués dans des collaborations, des fusions et acquisitions et des lancements de nouveaux produits pour renforcer leur présence sur le marché. Par exemple, en juillet 2021, Air Liquide a annoncé sa stratégie de construction d’une usine de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse à Oberhausen en Allemagne. Il est estimé avoir une capacité totale de 30 MW et sa première phase devrait être opérationnelle début 2023 avec 20 MW. Avec cela, l’entreprise a élargi son réseau en Allemagne.

Le rapport sur le marché mondial des gaz semi-conducteurs fournit des informations sur les pointeurs ci-dessous:

Pénétration du marché : Fournit des informations complètes sur le marché offertes par les principaux acteurs

Développement du marché : Le rapport propose des informations détaillées sur les marchés émergents lucratifs et analyse la pénétration sur les segments matures des marchés

Diversification du marché : Fournit des informations détaillées sur les zones géographiques inexploitées, les développements récents, et investissements

Évaluation du paysage concurrentiel: fusions et acquisitions, certifications, lancements de produits sur le marché mondial des gaz semi-conducteurs ont été fournis dans ce rapport de recherche. En outre, le rapport met également l’accent sur l’analyse SWOT des principaux acteurs.

Développement de produits et innovation : le rapport fournit des informations intelligentes sur les technologies futures, les activités de R&D et les développements de produits révolutionnaires

Le rapport sur le marché mondial des Gaz semi-conducteurs répond à des questions telles que:

Quelle est la taille du marché et les prévisions du marché mondial des gaz semi-conducteurs?

Quels sont les facteurs inhibiteurs et l’impact du COVID-19 sur le marché mondial des gaz semi-conducteurs au cours de la période d’évaluation?

Quels sont les produits/segments/applications/domaines dans lesquels investir au cours de la période d’évaluation sur le marché mondial des gaz semi-conducteurs?

Quelle est la fenêtre stratégique concurrentielle pour les opportunités sur le marché mondial des gaz semi-conducteurs?

Quelles sont les tendances technologiques et les cadres réglementaires sur le marché mondial Gaz semi-conducteurs?

Quelle est la part de marché des principaux acteurs sur le marché mondial des gaz semi-conducteurs?

Quels modes et mouvements stratégiques sont considérés comme favorables pour entrer sur le marché mondial des gaz semi-conducteurs?

