Marché des gaz médicaux 2021 | Analyse par tendances de l’industrie, taille, part, aperçu de l’entreprise, croissance, développement et prévisions d’ici 2028

Le rapport sur le marché des gaz médicaux peut être nommé comme définition du marché, segmentation du marché, analyse concurrentielle et méthodologie de recherche. Ce rapport est une source d’informations établie qui présente une vue télescopique des tendances, situations, opportunités et statuts actuels du marché. Les données de marché fournies dans le rapport guident la découverte de diverses opportunités de marché présentes dans le monde entier pour l’industrie. Dans ce rapport d’analyse de l’industrie, une analyse SWOT méthodique et une analyse des investissements sont effectuées, ce qui prévoit les opportunités à venir pour les acteurs du marché. Ce document de marché contient des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement du marché, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Le rapport se concentre sur de nombreux aspects liés à l’industrie et au marché. Certaines des stratégies de marketing sont le lancement de nouveaux produits, les extensions, les accords, les partenariats, les coentreprises et les acquisitions. Chaque partie du marché est touchée dans le rapport, car les entreprises peuvent obtenir des avantages extrêmes avec les différents segments couverts dans les meilleurs de ce rapport de marché.

Acteurs majeurs : marché mondial des gaz médicaux

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont Air Products and Chemicals, Inc., Taiyo Nippon Sanso Corporation, The Linde Group, SOL-SpA, Praxair Technology, Inc., Air Liquide, Atlas Copco, GCE Holding AB, Messer Group, The Southern Gas Limited, Aims Industries Ltd., Amico Group, GCE Group, Crumpton Welding Supplies & Equipment, Zaburitz Pearl Co., Ltd., Ellenbarrie Industrial Gases, Uttam, SCI Analytical, Rotarex, Allied Healthcare Products Inc. et bien d’autres.

Points stratégiques couverts par la table des matières :

Chapitre 1: Introduction, portée du produit, moteur du marché, risque de marché, aperçu du marché et opportunités de marché du marché Gaz médicaux

Chapitre 2: Évaluation des principaux fabricants du marché Gaz médicaux qui comprend ses revenus, ses ventes et le prix des produits

Chapitre 3 : Affichage de la nature concurrentielle des principaux fabricants, avec part de marché, revenus et ventes

Chapitre 4: Présentation du marché Gaz médicaux par régions, part de marché et revenus et ventes pour la période projetée

Chapitre 5, 6, 7, 8 et 9 : Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec la part des revenus et les ventes par pays clés dans ces différentes régions environ

Étude de marché sur les ponts de données :

De même, si vous avez des besoins uniques, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport dont vous avez besoin. nous énumérons avons suivi l’effet de COVID-19. L’amont et l’aval de l’ensemble du réseau de magasins ont été représentés lors de cette opération. De même, dans la mesure du possible, nous fournirons une mise à jour COVID-19 supplémentaire du rapport avec les organisations et l’examen local.

Segmentation du marché : marché du gaz médical

Sur la base du produit, le marché est segmenté en gaz médicaux, équipement de gaz médicaux. Le segment des gaz médicaux est sous-segmenté en gaz médicaux purs et mélanges de gaz médicaux. Le segment des gaz médicaux purs est en outre segmenté en type et forme de livraison. Le segment type est en outre sous-segmenté en oxygène, dioxyde de carbone, oxyde nitreux, azote, hélium et air médical. Le segment de la forme de livraison est en outre sous-segmenté en bouteilles haute pression, bouteilles de liquide et livraison en vrac. Le segment des mélanges de gaz médicaux est en outre segmenté en mélanges de gaz sang, mélanges de diffusion pulmonaire, mélanges dioxyde de carbone-oxygène, mélanges oxyde nitreux-oxygène, mélanges laser-gaz, mélanges gazeux aérobies, mélanges gazeux anaérobies, oxyde d’éthylène et mélanges hélium-oxygène. Le segment des équipements de gaz médicaux est sous-segmenté en accessoires d’équipement, concentrateurs d’oxygène, produits cryogéniques (congélateurs) et systèmes de distribution de gaz. Le segment des accessoires d’équipement est en outre sous-segmenté en tuyaux optiques, collecteurs, régulateurs, débitmètres, régulateurs d’aspiration, systèmes de vide, sorties, compresseurs d’air médical, systèmes de surveillance (alarmes et moniteurs) et vannes avec régulateurs de pression intégrés (VIPRS). En 2018, le segment des gaz médicaux devrait dominer le marché nord-américain des gaz médicaux, avec une croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Moniteurs) et des vannes avec régulateurs de pression intégrés (VIPRS). En 2018, le segment des gaz médicaux devrait dominer le marché nord-américain des gaz médicaux, avec une croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Moniteurs) et des vannes avec régulateurs de pression intégrés (VIPRS). En 2018, le segment des gaz médicaux devrait dominer le marché nord-américain des gaz médicaux, avec une croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

En janvier 2017, Linde Gas North America LLC, une filiale de Linde gas, a acquis un important fournisseur de services de réparation d’équipements respiratoires et d’oxygène médical. Cette acquisition aidera Linde Gas à renforcer son marché des gaz médicaux aux États-Unis

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en fabrication et recherche pharmaceutiques, applications de diagnostic, applications thérapeutiques et autres. Le segment Fabrication et recherche pharmaceutiques est sous-segmenté en découverte de médicaments, fabrication pharmaceutique, développement de processus et contrôle qualité. Le segment des applications de diagnostic est sous-segmenté en imagerie médicale et utilisation générale en laboratoire. Le segment des applications thérapeutiques est sous-segmenté en maladies respiratoires, maladies cardiovasculaires, anesthésie, cryochirurgie et autres applications thérapeutiques. En 2018, le segment des applications thérapeutiques augmente à un TCAC de 6,7% au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Cependant, le segment de la fabrication et de la recherche pharmaceutiques connaît une croissance avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. En janvier 2018, Air Liquide a fait son entrée sur le marché de la santé en Arabie saoudite en acquérant l’unité respiratoire de Thimar Al Jazirah (Arabie saoudite). Cette stratégie a permis à la société de développer son activité dans le domaine de la santé et d’enrichir sa base de clients au Moyen-Orient.