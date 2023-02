Marché des gaz d’impression 3D en Amérique du Nord – Tendances de l’industrie, aperçu de l’analyse du marché, développement du marché, analyse des opportunités et prévisions jusqu’en 2028

L’étude de marché fiable sur les gaz d’impression 3D en Amérique du Nord présente des informations exploitables sur le marché avec lesquelles des stratégies commerciales durables et rentables peuvent être créées. Ici, la segmentation du marché est effectuée en détail en fonction de divers paramètres qui incluent les applications, les secteurs verticaux, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Toutes les informations, faits et statistiques couverts dans le rapport conduisent à des idées concrètes, à une meilleure prise de décision et à de meilleures stratégies commerciales. Le rapport d’activité aide à définir, décrire et prévoir le marché par type, application et région. Avec la compréhension complète des objectifs commerciaux et des besoins pour combler l’écart, le rapport Gaz d’impression 3D en Amérique du Nord est généré et fournit les solutions les plus appropriées.

Le marché des gaz d’impression 3D devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 32,9% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 93 270,57 millions USD d’ici 2028.

Ce rapport sur le marché des gaz d’impression 3D fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits , expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée et taille du marché des gaz d’impression 3D en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des gaz d’impression 3D est segmenté en fonction du type, de la technologie, du matériau, du stockage et de la distribution, de la fonction et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des gaz d’impression 3D est segmenté en argon, azote , hydrogène, hélium et autres. En 2021, le segment de l’argon domine en raison de l’augmentation de l’utilisation du gaz argon dans l’industrie métallurgique.

Sur la base de la technologie, le marché des gaz d’impression 3D est segmenté en stéréolithographie (SLA), frittage sélectif par laser (SLS), modélisation par dépôt de fil fondu (FDM), procédé de lumière numérique (DLP), fusion multi-jets (MJF), polyjet, frittage laser direct de métal (DMLS), fusion par faisceau d’électrons (EBM), poly-jet et autres. En 2021, le segment de la modélisation par dépôt de fil fondu (FDM) domine car la technologie offre une stabilité et une durabilité élevées aux produits avec une grande précision dans les structures géométriques qui peuvent être utilisées pour une variété de matériaux thermoplastiques.

Sur la base des matériaux, le marché des gaz d’impression 3D est segmenté en plastique , métal, alumide, bois et autres. En 2021, le segment des plastiques domine le marché avec une utilisation accrue dans l’industrie automobile et du jouet et avec une augmentation du pouvoir d’achat des particuliers.

Sur la base du stockage et de la distribution, le marché des gaz d’impression 3D est segmenté en bouteille , liquide marchand et tonnage. En 2021, le segment de cylindre domine car la forme cylindrique offre un grand volume de stockage avec un transport facile qui nécessite moins d’espace.

Sur la base de la fonction, le marché des gaz d’impression 3D est segmenté en isolation, éclairage, refroidissement et autres. En 2021, le segment de l’éclairage domine en raison de l’augmentation de la demande de l’industrie de la bijouterie et des arts visuels.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des gaz d’impression 3D est segmenté en industrie, automobile , aérospatiale, biens de consommation, médical, bâtiment et construction, bijoux, alimentation, jouets, arts visuels, robotique et autres. En 2021, le segment industriel domine avec une augmentation de l’utilisation des gaz d’impression 3D dans l’industrie minière et de la transformation des métaux.

Lire le rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-3d-printing-gases-market

Analyse de la part de marché des gaz d’impression 3D

Le paysage concurrentiel du marché des gaz d’impression 3D en Amérique du Nord fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais cliniques, l’analyse de la marque, les approbations de produits , brevets, largeur et largeur du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société concernant le marché des gaz d’impression 3D en Amérique du Nord.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont DuPont, NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION, ExOne, 3D Systems, Inc., Renishaw plc, Universal Industrial Gases Inc., Messer Group GmbH, CRS Holdings Inc., Bronkhorst, Stratasys Ltd., GENERAL ELECTRIC, Höganäs AB, GKN Sinter Metals Engineering GmbH, Equispheres, Sandvik AB, Air Products Inc., Air Liquide, Evonik Industries AG, BASF SE, Linde plc parmi d’autres acteurs nationaux et régionaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux développements de produits sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également la croissance du marché des gaz d’impression 3D.

Par exemple,

En janvier 2021, Equispheres a décidé de lancer trois nouvelles gammes de poudres d’aluminium hautes performances. Les poudres sont conçues pour offrir une résistance accrue, une précision accrue et une impression rapide. Ce développement aide l’entreprise à augmenter ses revenus et son portefeuille de produits

En mai 2020, GENERAL ELECTRIC a décidé de collaborer avec l’US Air Force pour que l’additif métallique franchisse le premier jalon technologique avec un couvercle de carter imprimé en 3D pour le moteur F110. Ce développement aide l’entreprise à augmenter ses revenus

Les partenariats, coentreprises et autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Cela permet également à l’organisation d’améliorer son offre pour le marché des gaz d’impression 3D.

Analyse au niveau du pays du marché des gaz d’impression 3D

Le marché nord-américain est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, technologie, matériau, stockage et distribution, fonction et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des gaz d’impression 3D sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord.

Le pays américain domine le marché des gaz d’impression 3D en Amérique du Nord en raison des innovations et du développement élevés dans la fabrication de produits, ce qui crée une large clientèle pour le marché des gaz d’impression 3D. Au Canada, la demande d’argon augmente à mesure que la production de produits métalliques automobiles augmente, ce qui entraîne une augmentation de la demande de gaz argon.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Gaz d’impression 3D?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des gaz d’impression 3D ?

Qui sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

– Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Gaz d’impression 3D?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Gaz d’impression 3D?

Quelles sont les opportunités et menaces du marché Gaz d’impression 3D auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales Gaz d’impression 3D?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

