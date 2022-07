Marché des gants médicaux: tendances mondiales, part, taille de l’industrie, croissance, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

Le rapport Gants médicaux Impact fournit une estimation complète de la situation globale du marché, des scénarios de croissance du marché, des facteurs de restriction probables, des tendances clés de l’industrie, de la taille du marché, de la part de marché, du volume et des tendances. Obtenez plus facilement des informations précieuses sur le marché grâce aux nouvelles technologies, aux derniers outils et aux programmes innovants pour vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux. Les informations et les données citées dans ce rapport marketing douteux ont été collectées à partir de sources impartiales telles que des sites Web, des magazines, des fusions et des rapports annuels d’entreprises.

Analyse du marché et aperçu du marché Gants médicaux .

Garder les établissements de santé propres et stériles est tout aussi important que le maintien de l’hygiène personnelle. Des gants médicaux doivent être utilisés pour éviter la propagation de tout type d’infection bactérienne, virale ou autre. Le fait de ne pas utiliser de gants médicaux, en particulier pendant une intervention chirurgicale, peut propager des maladies potentiellement mortelles.

Selon Data Bridge Market Research, le marché des gants médicaux devrait enregistrer un TCAC de 9,75 % sur la période de prévision. Cela indique que la capitalisation boursière passera de 15,36 milliards de dollars en 2021 à 32,34 milliards de dollars en 2029. Le segment de la désinfection du marché des gants médicaux est dominé par les « gants stériles » en raison de l’augmentation des hôpitaux et des cliniques et de l’augmentation des taux d’hospitalisation. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Étendue du marché et taille du marché

Sempit AG Holding (Autriche), Supermax Corporation Berhad. (Malaisie), Cardinal Health. (États-Unis), Medline Industries, Inc. (États-Unis), ANSELL LTD. (Australie), Medicom. (Canada), Groupe YTY. (Malaisie), Arista Networks, Inc. (États-Unis), Kossan Rubber Industries Bhd (Malaisie), JIANGSU JAYSUN GLOVE CO.,LTD (Chine), Bluesail Medical Co., Ltd. (Chine), Shandong Yuyuan Latex Gloves Co., Ltd., Co., Ltd. (Chine), Zhanjiang Jiali Glove Products Co., Ltd. (Chine), McKesson Corporation (États-Unis), Dynarex Corporation. (États-Unis), Top Glove Corporation Bhd (Malaisie), Hartalega Holdings Berhad (Malaisie), Robinson Healthcare (Royaume-Uni), SHIELD Scientific BV (Pays-Bas) et PAUL HARTMANN AG (Allemagne)

Principaux domaines de contenu :

Chapitre 1 Aperçu des activités du marché mondial des gants médicaux

Chapitre 2 Classification des principaux types

Chapitre 3 Analyse intelligente des applications populaires (ventes et volume)

Chapitre 4 Analyse du marché de la fabrication de gants médicaux

Chapitre 5 Ventes et estimation des études de marché sur les gants médicaux

Chapitre 6 Analyse du marché de la production et des ventes de gants médicaux par les principaux fabricants

Chapitre 8 Fabricants, transactions et fermetures du marché Gants médicaux Évaluation et agression

Chapitre 9 Taille du marché mondial et analyse des grandes entreprises par type

Chapitre 11 Chaîne commerciale/industrielle (analyse de la valeur et de la chaîne d’approvisionnement)

Chapitre 12 Conclusions et annexes

