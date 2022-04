Marché des gants médicaux 2022-2029: demande croissante de substituts et nombre croissant d’acteurs du marché – Semperit, Cardinal Health, ANSELL

Présentation du marché mondial des gants médicaux :

Les entreprises d’aujourd’hui ont besoin d’informations très ciblées, complètes et détaillées sur le marché afin d’avoir une idée claire du paysage du marché. Le rapport d’étude de marché Gants médicaux est généré avec une combinaison d’informations détaillées sur l’industrie et l’utilisation des derniers outils et technologies. Il aide les entreprises à décider de diverses stratégies telles que la production, le marketing, les ventes ou la promotion d’un produit particulier sur le marché ou du nouveau produit à lancer. Les données et informations incluses dans ce rapport de marché aident les entreprises à prendre des décisions judicieuses et à planifier avec plus de succès la stratégie de publicité et de promotion des ventes.

Le marché mondial des gants médicaux affichera un TCAC d’environ 9,25 % pour la période de prévision 2022-2029.

Les modèles de données utilisés dans le vaste rapport sur les gants médicaux pour la méthodologie de recherche sont la grille de positionnement du fournisseur, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part du fournisseur. . De plus, la segmentation du marché est un autre paramètre important qui catégorise le marché en fonction de l’application, de la verticale, du modèle de déploiement, de l’utilisateur final et de la géographie. Le rapport d’étude de marché sur les gants médicaux contribuera à coup sûr à augmenter les ventes grâce à une nouvelle réflexion, de nouvelles compétences et des programmes et outils innovants. Les statistiques sont caractérisées dans le format graphique pour une compréhension sans ambiguïté des faits et des chiffres.

Selon l’analyse du rapport de marché, les gants médicaux sont les gants jetables portés par les chirurgiens ou d’autres membres du personnel médical lors d’une intervention médicale. Les gants médicaux sont faits de différents matériaux. Les gants médicaux assurent la sécurité lors d’une intervention chirurgicale et réduisent le risque de transmission de tout type de contamination.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des gants médicaux sont la croissance rapide de la demande d’un environnement hospitalier sûr, propre et hygiénique, l’augmentation des procédures chirurgicales et l’augmentation des dépenses publiques et privées pour le développement des infrastructures de santé, en particulier dans les économies émergentes, l’augmentation l’accent sur le maintien de l’hygiène et de l’environnement stérile dans les hôpitaux.

Le marché mondial des gants médicaux est segmenté en fonction du type de produit, de la stérilité, du type de forme, du type de matière première, du type d’utilisation et de l’utilisateur final.

Sur la base du type de produit, le marché mondial des gants médicaux est segmenté en examen, chirurgie et chimiothérapie.

Sur la base de la stérilité, le marché des gants médicaux est segmenté en gants stériles et non stériles.

Sur la base du type de forme, le marché des gants médicaux est segmenté en forme poudrée et sans poudre.

Sur la base du type de matière première, le marché des gants médicaux est segmenté en latex, nitrile, caoutchouc, caoutchouc vinylique et polyisoprène.

Sur la base du type d’utilisation, le marché de la thérapie contre la douleur froide est segmenté en jetable, réutilisable et autres.

Basé sur l’utilisateur final, le marché des gants médicaux est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres de chirurgie ambulatoire, centres de diagnostic, centres de réadaptation et autres.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché des gants médicaux en raison de la demande croissante de gants en polyisoprène de haute qualité associée à un scénario de remboursement favorable dans la région. L’APAC, en revanche, devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison du grand nombre de patients, de la réduction des prix des gants en nitrile et de l’amélioration des infrastructures de santé.

Objectifs du marché mondial des gants médicaux:

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) influençant la croissance du marché Gants médicaux

2 Analyser et prévoir la taille du marché des gants médicaux, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché des gants médicaux pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché des gants médicaux en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences de base

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les expansions, les partenariats et les collaborations sur le marché Gants médicaux

Les principaux fabricants clés sont : Semperit AG Holding, Supermax Corporation Berhad, Cardinal Health , Medline Industries, Inc., ANSELL LTD., Medicom., YTY Group., Arista Networks, Inc., Kossan Rubber Industries Bhd, asiaEP.com, JIANGSU JAYSUN GLOVE CO., LTD, Bluesail Medical Co., Ltd., Shandong Yuyuan Latex Gloves Co., Ltd., Zhanjiang Jiali Glove Products Co., Ltd., McKesson Corporation, Dynarex Corporation., Top Glove Corporation Bhd, Hartalega Holdings Berhad , Robinson Healthcare, SHIELD Scientific BV et PAUL HARTMANN AG et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs.

Segment régional : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) de Gants médicaux dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévisions), couvrant : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Marché mondial des gants médicaux : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des gants médicaux par régions

5 Analyse du marché mondial des gants médicaux par type

6 Analyse du marché mondial des gants médicaux par applications

7 Analyse du marché mondial des gants médicaux par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des gants médicaux

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des gants médicaux 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

