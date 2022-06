Marché des gants industriels en croissance Opportunités commerciales impressionnantes, tendances du secteur, demande mondiale et portée future

Marché des gants à main industrielsLe rapport d’enquête prend en considération différents secteurs verticaux de l’industrie tels que le profil de l’entreprise, les coordonnées du fabricant, les spécifications du produit, la portée géographique, la valeur de la production, les structures du marché, les développements récents, l’analyse des revenus, les parts de marché et le volume de ventes possible de l’entreprise. Ce rapport donne un aperçu du marché en termes de moteurs, de contraintes, d’opportunités et de défis où chacun de ces paramètres est étudié scrupuleusement. Les informations sur le marché obtenues grâce à ce rapport d’analyse d’étude de marché facilitent la compréhension du paysage du marché, des problèmes qui pourraient interrompre à l’avenir et des moyens de positionner parfaitement une marque définie. De plus, un rapport d’activité fiable de In Industrial Hand Gloves est un merveilleux guide pour des idées exploitables, une prise de décision améliorée et de meilleures stratégies commerciales.

Analyse du marché et aperçu du marché des gants à main industriels

Les gants industriels sont des outils précieux pour prévenir les infections, les brûlures et les blessures. Les gants sont utilisés afin d’éviter la contamination croisée dans le secteur de la biotechnologie. Pour garantir la sécurité des employés, les gants de protection des mains sont couramment utilisés dans les industries de l’alimentation et des boissons, de la santé, de la chimie, de l’électricité et de l’automobile. Les gants de protection des mains réutilisables sont utilisés dans certaines industries, tandis que les gants jetables sont utilisés dans d’autres, comme les soins de santé, l’alimentation et les boissons. L’importance accrue de ces gants devrait stimuler le marché mondial des gants industriels au cours des prochaines années.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des gants industriels était évalué à 11 396,40 millions USD en 2021 et devrait atteindre 19 728,02 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,10% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la production et des ventes et un pilon.

Dynamique du marché des gants à main industriels

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Préoccupation croissante liée à la sécurité et à l’hygiène industrielles

Les gants de sécurité sont utilisés plus fréquemment dans des contextes dangereux tels que la réparation, la démolition, le montage, l’entretien régulier, la peinture, le défrichage, le creusement de tranchées, le terrassement, l’excavation, le dynamitage, le forage et le bétonnage. À titre d’illustration, Sarah Constructions en Australie a envoyé une affiche de sensibilisation à la sécurité des mains « Five Steps to Hand Safety » à tous les sites. Dans toutes les déclarations de méthodes de travail sécuritaires (SWMS) et les analyses environnementales de sécurité au travail, l’entreprise demande également aux sous-traitants de spécifier certaines mesures de protection qui réduisent les blessures aux mains (JSEA). En outre, de nombreux gouvernements ont rendu obligatoire le respect des exigences de sécurité pour les industries industrielles et de la construction, ce qui a accru la demande de gants de protection. En conséquence, ces facteurs devraient propulser le marché des gants à main industriels vers l’avant.

Mise en œuvre d’une technologie de pointe

Ces dernières années, les gants industriels ont connu des améliorations technologiques considérables. De nombreuses entreprises introduisent des gants de protection améliorés pour se défendre contre les arêtes vives, les emballages de matières dangereuses, l’électronique et la manipulation d’environnements gras. L’expansion de la production de véhicules dans les pays émergents, parallèlement à l’augmentation attendue des ventes d’automobiles, devrait stimuler la demande de gants dans les usines de fabrication automobile, qui sont utilisés pour assurer la sécurité des travailleurs dans les chaînes de montage et d’autres domaines fonctionnels critiques. Pour ces raisons, le marché des gants industriels devrait croître rapidement.

Demande émergente de la demande de gants en caoutchouc synthétique par rapport aux gants en caoutchouc naturel

On estime que la demande croissante de gants en caoutchouc synthétique par rapport aux gants en caoutchouc naturel fera prospérer le taux de croissance du marché des gants industriels. Les gants composés de latex étaient auparavant utilisés dans une variété d’applications. Cependant, en raison de l’augmentation du nombre de personnes sensibles au latex, les gants en nitrile sont devenus l’un des produits les plus populaires. Les gants en nitrile sont faits d’un caoutchouc synthétique résistant à l’huile, au carburant et à d’autres produits chimiques et sont donc peu susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

En outre, l’incidence croissante des accidents sur le lieu de travail sera un facteur majeur influençant la croissance du marché des gants industriels. En outre, l’urbanisation croissante et l’augmentation du niveau de revenu disponible stimuleront la croissance de la valeur marchande. En outre, une industrialisation rapide et des réglementations gouvernementales strictes en matière de sécurité de la main-d’œuvre amortiront le taux de croissance du marché des gants industriels.

Opportunités

Hausse du niveau des investissements directs étrangers (IDE)

Le besoin de gants de protection pour les mains a augmenté en raison de l’augmentation des investissements étrangers directs. Les concepteurs, les opérateurs et les fabricants d’équipements de traitement ont des défis quotidiens pour transférer, mélanger, séparer, distiller, chauffer, brûler, réagir, stocker, emballer et prolonger la durée de vie des quelque 70 000 articles que les industries chimiques et de transformation fournissent. Les gants industriels seront de plus en plus demandés à mesure que les équipements de traitement deviendront plus actifs. Cela devrait stimuler les nouvelles opportunités de marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

De plus, l’augmentation des collaborations stratégiques et l’émergence de nouveaux marchés agiront comme moteurs du marché et stimuleront davantage les opportunités bénéfiques pour le taux de croissance du marché. Parallèlement à cela, les développements constants des technologies et l’émergence de nouveaux marchés offriront de nouvelles opportunités de marché dans les années à venir.

Contraintes/ Défis

Effets secondaires des réactions chimiques toxiques

L’impact négatif des réactions chimiques toxiquesentravera davantage le taux de croissance du marché. Les allergies au latex peuvent être une préoccupation majeure et peuvent même être mortelles. Les personnes allergiques au latex devraient éviter de porter des gants en latex à l’avenir. De plus, le contact direct avec les protéines de latex allergiques contenues dans les gants en latex peut provoquer des problèmes cutanés allergiques. Selon l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA), 8 à 12 % des travailleurs de la santé aux États-Unis sont sensibles au latex. Environ 10 % des travailleurs du caoutchouc industriels qui sont exposés à des niveaux élevés de latex pendant de longues périodes ont une réaction allergique. En conséquence, ces facteurs devraient limiter la croissance du marché des gants industriels.

D’autre part, le manque de sensibilisation à l’utilisation de gants industriels et le coût élevé associé au produit et à sa fabrication poseront des défis majeurs à la croissance du marché des gants industriels. De plus, la disponibilité de produits locaux et bon marché limitera et entravera davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des gants à main industriels sont:

TOWA JAPAN (Japon), Top Glove Corporation Bhd (Malaisie), Shamrock Manufacturing (États-Unis), Globus (Shetland) Ltd (Royaume-Uni), Rubberex Corporation (M) Berhad (Malaisie), Semperit AG Holding (Autriche), ANSELL LTD. (Australie), Honeywell International Inc. (États-Unis), 3M (États-Unis), Kossan Rubber Industries Bhd (Malaisie), uvex group (Allemagne), Hartalega Hldgs (Malaisie), MCR Safety (États-Unis), Midas Safety (Canada), Protective Produits industriels (PIP) (États-Unis), ALPHAPROTECH (Canada), KCWW (États-Unis), Lakeland Inc. (États-Unis), SHOWA GROUP (Pays-Bas), DIPPED PRODUCTS PLC (Sri Lanka)

Impact du COVID-19 sur le marché des gants industriels

Au cours de la période projetée, le marché des gants industriels devrait être limité par l’épidémie de COVID-19. Le COVID-19, un nouveau coronavirus, a été identifié comme l’agent causal dans les cas de pneumonie. Ce virus s’est propagé rapidement dans le monde, tuant un grand nombre de personnes. Le COVID-19 a été qualifié de pandémie mondiale par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en mars 2020, et des mesures rigoureuses pour prévenir la propagation de la maladie ont été recommandées. Depuis lors, la pandémie a retardé l’expansion du secteur de l’automatisation industrielle et perturbé la chaîne d’approvisionnement. De plus, les gouvernements de nombreux pays ont imposé des confinements à l’échelle nationale pour stopper la propagation du COVID-19. De même, diverses organisations d’automatisation dans de nombreux pays à travers le monde avaient des difficultés à poursuivre leurs activités de chaîne d’approvisionnement.

La lenteur de la chaîne d’approvisionnement a pesé sur le marché des gants industriels. En raison de l’incertitude et du manque de revenus pendant le confinement, 30,0 % à 70,0 % du personnel pré-COVID-19 de ce secteur sont retournés dans leur ville natale. Cependant, le marché des gants industriels devrait retrouver sa croissance, les organismes gouvernementaux respectifs ayant levé les restrictions de verrouillage imposées. En raison de l’incertitude et du manque de revenus pendant le confinement, 30,0 % à 70,0 % du personnel pré-COVID-19 de ce secteur sont retournés dans leur ville natale. Cependant, le marché des gants industriels devrait retrouver sa croissance, les organismes gouvernementaux respectifs ayant levé les restrictions de verrouillage imposées. Le pourcentage de main-d’œuvre formée est augmenté sur les lieux de travail. Parallèlement à cela,

Portée du marché mondial des gants industriels

Le marché des gants industriels est segmenté en fonction du matériau, du produit et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Matériel

Caoutchouc naturel

Des gants de cuir

Gants en polyéthylène

Gants en nitrile

Gants en néoprène

Gants en maille métallique

Les autres

Produit

Gants réutilisables

Gants jetables

Application

L’industrie de la santé

Industrie chimique

Industrie automobile

Industrie des aliments et des boissons

Industrie de construction

Les autres

