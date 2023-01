Marché des frites: taille de l’industrie mondiale, part, demande, analyse de la croissance et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport d’étude de marché sur les chips de pommes de terre omniprésentes a été compilé avec des informations et des analyses à jour pour fournir un maximum d’avantages à l’industrie des chips de pommes de terre. Ce rapport marketing analyse et évalue les principales tendances de l’industrie, la taille du marché, les estimations de parts de marché et le volume des ventes pour aider l’industrie des frites à spéculer sur des stratégies visant à augmenter le retour sur investissement (ROI). Les études et les études liées à l’analyse de la concurrence mettent clairement l’accent sur le paysage concurrentiel dans lequel l’industrie des frites peut choisir ou faire évoluer ses propres stratégies pour réussir sur le marché.

Le rapport Universal Potato Chips fournira une solution définitive aux défis et problèmes auxquels est confrontée l’industrie des chips.

Dans le rapport d’étude sur le marché des frites de haute qualité, la segmentation du marché est entièrement couverte en tenant compte de différents aspects qui profiteront sûrement à l’entreprise. De plus, ce rapport d’étude de marché informe les experts sur les différentes stratégies employées par les principaux acteurs du marché. Ces stratégies comprennent principalement des lancements de nouveaux produits, des expansions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres qui renforceront sa présence dans l’industrie de la frite.Ici, l’évaluation et la prévision de l’intelligence du marché sont effectuées avec les meilleures statistiques et des modèles cohérents. En outre, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les facteurs de succès les plus importants pour le document sur le marché des frites de classe mondiale.

Téléchargez un exemple exclusif de copie du rapport sur le marché des chips de pommes de terre pour comprendre la structure complète de l’étude (y compris la table des matières complète, les tableaux et les chiffres)

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-potato-chips-market&dv

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des frites devrait croître à un TCAC de 4,40 % au cours de la période de prévision 2021-2028. L’augmentation du revenu personnel disponible, la tendance à l’occidentalisation des habitudes de consommation alimentaire, la croissance économique et la demande mondiale croissante de grignotines sont les principaux facteurs de croissance du marché des frites. Par conséquent, la valeur du marché des frites, qui était de 22,1 milliards de dollars en 2020, devrait atteindre 31,18 milliards de dollars en 2028.

Les frites, comme leur nom l’indique, sont des frites à base de pommes de terre. Les frites sont l’un des aliments les plus pratiques pour une collation rapide. Les frites sont faites en faisant frire ou rôtir des tranches de pomme de terre. La popularité croissante des frites a incité les épiceries populaires à proposer des frites nouvelles et innovantes. Les croustilles sont disponibles dans le commerce dans une variété de saveurs.

L’augmentation du revenu personnel disponible et la demande croissante de collations en raison de la croissance démographique sont les principaux facteurs de croissance du marché des frites. Le nombre croissant de points de vente au détail organisés et la croissance du secteur de la vente au détail organisé sont d’autres facteurs importants qui agissent comme des déterminants de la croissance du marché des frites. L’introduction de différentes saveurs et la forte demande d’aliments prêts à l’emploi créeront des opportunités de croissance encore plus lucratives pour le marché des chips. L’occidentalisation croissante de l’industrie, en particulier dans les pays en développement, augmentera encore la valeur marchande des frites. L’augmentation de la capacité de production des différents acteurs conduira à la croissance de la valeur marchande des frites.

pour les acteurs du marché

General Mills Inc., Kellogg Co., J&J SNACK FOODS CORP, PepsiCo, The Kraft Heinz Company, Nestlé, Prataap Snacks Ltd., Utz Brands, Inc., CAMPBELL SOUP COMPANY., Burts Potato Chips Ltd., Herr Foods Inc., Intersnack Group GmbH & Co. KG, Calbee, Great Lakes Potato Chips, The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany, Frito-Lay North America, Inc., KETTLE BRAND., Kellogg NA Co., Old Dutch Foods et KOIKE – autres acteurs nationaux et mondiaux Parmi YA Inc. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Cet exemple de rapport comprend :

Une brève introduction au rapport de recherche.

Une introduction graphique à l’analyse régionale.

Les meilleurs acteurs du marché avec analyse des revenus.

Illustrations sélectionnées des informations et des tendances du marché.

Exemple de page de rapport.

Les régions couvertes par le rapport sur le marché des frites sont:

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et autres Moyen-Orient et Afrique)

Faits saillants des éléments clés suivants :

informations d’affaires Une description détaillée des activités et des secteurs d’activité de l’entreprise.



stratégie d’entreprise Résumé de l’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.



Analyse SWOT Une analyse détaillée des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’entreprise.



Histoire de l’entreprise Actes des événements importants liés à l’entreprise.



Produits et services en vedette Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.



concurrent majeur Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.



sites et succursales importants Une liste et les coordonnées des principaux sites et succursales de l’entreprise.



Chiffres financiers détaillés des 5 dernières années Les derniers chiffres financiers proviennent des comptes annuels publiés par la société il y a cinq ans.



Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2 : Analyse du marché des chips de pomme de terre

Chapitre 3 : Analyse régionale de l’industrie des frites

Chapitre 4: Segmentation du marché par type et application

Chapitre 5 : Analyse des ventes par type et utilisation

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Le paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, limites, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Demandez une table des matières détaillée des nouvelles stratégies, défis et politiques commerciales mentionnés, y compris des images et des graphiques, à

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-potato-chips-market&dv

Informations importantes dans le rapport :

Les avancées technologiques sur le marché des frites.

Perspectives de croissance pour les nouveaux entrants dans d’autres régions.

Profils des entreprises des principaux acteurs opérant sur le marché Chips de pommes de terre.

Informations à jour sur les principaux facteurs de succès qui influencent la croissance du marché des frites.

Fusions, acquisitions, partenariats et alliances stratégiques récents.

Questions importantes abordées dans le rapport sur le marché des frites:

Comment l’évolution des tendances affectera-t-elle la croissance du marché des frites au cours de la période de prévision? Quelle entreprise domine actuellement le marché des frites en termes de part de marché ? Comment les acteurs du marché peuvent-ils profiter des opportunités lucratives de la Région 1 ? Quel est le taux de croissance attendu du marché Frites dans différentes régions au cours de la période de prévision? Le scénario de marché actuel est-il favorable à la croissance de nouveaux entrants ?

Explorez les rapports associés :

Taille, part et opportunité du marché mondial des greffes osseuses dentaires https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché des greffes osseuses dentaires

Taille, part et opportunité du marché mondial des puces à ADN et puces génétiques https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché des puces à ADN et puces génétiques

Taille, part et opportunité du marché mondial des appareils à base d’ énergie https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché des appareils à base d’énergie

Taille, part et opportunité du marché mondial de la nécrose des plaies enzymatiques https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché de la nécrose des plaies enzymatiques

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contactez-nous:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com