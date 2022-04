Marché des freins d’urgence autonomes Tendances émergentes, demande, revenus et prévisions Recherche 2027

Le marché mondial des freins d’urgence autonomes devrait valoir 76,06 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché des freins d’urgence autonomes observe un taux de croissance élevé attribué aux préoccupations croissantes en matière de sécurité routière et à l’adoption croissante des systèmes de freinage d’urgence autonomes. Les accidents de la route et les décès ont un impact significatif sur les individus, les sociétés et les nations.

Les préoccupations croissantes en matière de sécurité routière et l’adoption croissante des freins d’urgence autonomes sont parmi les facteurs importants qui influencent la croissance du marché.

Ils entraînent des coûts considérables pour les systèmes de santé qui consomment des ressources et entraînent d’énormes pertes de productivité avec des conséquences économiques et sociales importantes. Il a été constaté qu’environ 1,25 million de personnes dans le monde meurent chaque année en raison de collisions et d’accidents de la route. Les freins d’urgence autonomes ont la capacité de reconnaître un accident potentiel et de déclencher le système de freinage pour ralentir le véhicule afin d’éviter une collision ou, au minimum, de réduire l’impact.

Principaux faits saillants du rapport

En novembre 2019, Hyundai Mobis a fait une annonce sur le développement d’un arrière- technologie de freinage d’urgence autonome déployant un radar à ultra courte portée. On estime que la technologie contribue considérablement à la prévention des accidents de backover inattendus en raison de sa réponse plus rapide et de sa plage de détection plus large.

Les actionneurs offrent un niveau de précision plus élevé dans le contrôle du mouvement attribué à sa capacité à modifier la vitesse, la force et le couple à différentes étapes du mouvement du véhicule.

La fusion de données permet la séparation des entrées faussement positives des objets réels, une fonctionnalité essentielle d’un système de freinage d’urgence autonome pour la prévention de l’application accidentelle des freins entraînant une collision arrière qui peut être dangereuse.

L’Amérique du Nord a contribué à une importante part de marché des freins d’urgence autonomes attribuée à une augmentation de la réglementation obligatoire pour la sécurité automobile dans la région. Les constructeurs automobiles mettent l’accent sur la mise à niveau des modèles automobiles déjà lancés avec du matériel adapté avec un système de pré-collision.

Parmi les principaux participants figurent Denso Corporation, Delphi Automotive PLC, Aisin Seiki Co. Ltd., Robert Bosch GmbH, Texas Instruments Inc., Continental AG, Valeo SA, ZF Friedrichshafen AG, Wabco Holdings Inc. et Hyundai Mobis Co. Ltd., parmi lesquels autres.

Questions clés abordées dans le rapport:

Quelle taille de marché le marché mondial des freins d’urgence autonomes devrait-il atteindre au cours de la période de prévision?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des freins d’urgence autonomes?

Quels facteurs devraient entraver la croissance du marché mondial tout au long de la période de prévision ?

Quels facteurs clés devraient stimuler le marché mondial des freins d’urgence autonomes au cours de la période de prévision?

Quel segment d’application devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus rapide au cours de la période de prévision ?

Quelle région devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus rapide entre 2021 et 2028 ?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse des cinq forces de Porter et de l’analyse SWOT ?

ainsi que les nouveaux entrants sur le marché. Il se concentre sur les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords de licence, les promotions de marques et les lancements de produits, entre autres. Le rapport fournit également des détails sur l’aperçu de l’entreprise, les plans d’expansion des activités, le portefeuille de produits, la capacité de fabrication et de production, la position sur le marché mondial, la situation financière et la base de consommateurs.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des freins d’urgence autonomes en fonction de la technologie, des composants, du niveau d’automatisation, de l’application et de la région :

Perspectives technologiques ( Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027) Caméra Fusion LiDAR radar



Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027) Actionneurs Buzzers sonores Contrôleurs Capteurs Indicateurs visuels



Niveau d’automatisation Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027) Véhicule autonome Semi-autonomede véhicules



(chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2017-2027) Freinage d’urgence avant Freinage d’ urgence en marche arrière multidirectionnel



: (chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2018-2028)

Amérique du Nord (États-Unis) (Canada) (Mexique)

Europe ( Allemagne) (Royaume-Uni) (France) (BENELUX) (Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine) (Japon) (Corée du Sud) (Reste de l’APAC)

Amérique latine (Brésil) (Reste de LATAM)

L’étude explore en détail les la tendance récente prend rapidement de l’ampleur m dans l’industrie des freins d’urgence autonomes en raison de facteurs comprenant, mais sans s’y limiter, la préférence croissante des clients et une augmentation soudaine de leur capacité d’achat. Les aspects attribués à la marge brute, au bénéfice, à la gestion de la chaîne d’approvisionnement et à la valeur du produit et à leur impact considérable sur le développement du marché des freins d’urgence autonomes au cours de la période de prévision 2020-2027 sont soigneusement examinés au cours de la recherche.

​​Table des matières :

Le chapitre 1 comprend une introduction du marché mondial des freins d’urgence autonomes, ainsi qu’un aperçu complet du marché, la portée du marché, offres de produits et une enquête sur les moteurs du marché, les opportunités de croissance, les risques, les contraintes et d’autres facteurs vitaux.

Le chapitre 2 propose une analyse approfondie des principaux fabricants engagés dans cette verticale commerciale, ainsi que leurs estimations de ventes et de revenus.

Le chapitre 3 détaille le terrain hautement concurrentiel du marché, en mettant en évidence les principaux fabricants et fournisseurs.

Au chapitre 4, notre équipe a fragmenté le marché des freins d’urgence autonomes en fonction des régions, en soulignant les ventes, les revenus et la part de marché de chaque région sur la période de prévision.

Les chapitres 5 et 6 ont mis l’accent sur la segmentation du marché des freins d’urgence autonomes en fonction du type de produit et de l’application

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter si vous avez des questions concernant le rapport ou sa personnalisation. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

