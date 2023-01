Marché des fournitures orthodontiques par tendances émergentes, stratégies commerciales, technologies en développement, revenus et paysage concurrentiel

Ce rapport d’analyse de marché englobe les facteurs de croissance du marché mondial en fonction des utilisateurs finaux. En outre, les facteurs changeants de l’industrie pour les segments de marché sont explorés dans ce rapport. Le rapport prévoit les applications innovantes du marché des produits sur la base de plusieurs estimations. Ce rapport de l’industrie fournit également une analyse des prix du marché et des caractéristiques de la chaîne de valeur. L’étude de marché réalisée ici a été fournie pour le statut de croissance de premier plan, y compris les développements, la segmentation, l’analyse du paysage, les types de produits et les applications.

Le segment des appareils amovibles a dominé le marché en raison de la forte prévalence de malocclusion et de la sensibilisation croissante des patients aux avantages des appareils amovibles, ainsi que de la présence d’acteurs bien établis proposant de solides offres d’appareils amovibles. Data Bridge Market Research analyse que le marché des fournitures orthodontiques était évalué à 5,4 milliards USD en 2021 et devrait en outre atteindre 11,24 milliards USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 9,6% et à un au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Aperçu du marché:

L’association dentaire américaine (ADA) 2018, estime qu’il y avait environ 10 658 orthodontistes exerçant aux États-Unis, ce qui se traduit par environ 3,27 orthodontistes pour 100 000 habitants. Le traitement orthodontique peut aider à améliorer l’apparence et l’alignement des dents tordues et saillantes, ainsi que les problèmes d’occlusion dentaire.

Les fournitures orthodontiques sont des produits médicaux spécialement conçus pour les procédures orthodontiques et l’orthodontie. Ces appareils sont destinés à aider les orthodontistes à fournir de meilleurs services et traitements de soins de santé. Cette spécialité médicale concerne la prévention, la détection et le traitement de la croissance anormale du visage et du désalignement de la mâchoire.

Développement récent

En juillet 2020, Align Technology, Inc. a annoncé le lancement mondial du service Align Digital and Practice Transformation (ADAPT), qui fournira en outre aux médecins les outils et le soutien dont ils ont besoin pour passer à une pratique orthodontique numérique utilisant un modèle d’aligneur clair.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

3M

Envista

Danaher

Henry Schein, Inc.

Dentsply Sirona Inc.

Aligner la technologie, Inc.

ORTHODONTIE AMÉRICAINE

Orthodontie Rocky Mountain

G&H Orthodontie

TP Orthodontique, Inc.

DENTAURUM GmbH & Co. KG

Technologies dentaires des Grands Lacs

DB Orthodontie

Institut Straumann AG

Produits Ultradent inc.

SimpliClear

TOMY Inc.

3Shape A/S

Léon SpA

Étendue du marché mondial des fournitures orthodontiques et taille du marché

Le marché des fournitures orthodontiques est segmenté en fonction du produit, du patient et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Bretelles fixes

Bretelles amovibles

Adhésifs

Accessoires

Sur la base du produit, le marché des fournitures orthodontiques est segmenté en appareils fixes, appareils amovibles, adhésifs et accessoires. Les accolades fixes sont en outre sous-segmentées en arcs, brackets, appareils d’ancrage et ligatures. Les arcs sont en outre sous-segmentés en arcs en nickel-titane, arcs en bêta-titane et arcs en acier inoxydable. Les brackets sont en outre sous-segmentés en brackets auto-ligaturants, brackets conventionnels et brackets linguaux. Les appareils d’ancrage sont en outre sous-segmentés en bandes, tubes buccaux et minivis. Les ligatures sont en outre sous-segmentées en ligatures élastomères et ligatures métalliques. Les accessoires sont en outre sous-segmentés en couvre-chefs et dispositifs de retenue.

Patient

Enfants et adolescents

Adultes

Sur la base patient, le marché des fournitures orthodontiques est segmenté en enfants et adolescents, et adultes .

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques

Autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des fournitures orthodontiques est segmenté en hôpitaux, cliniques et autres.

Objectif fondamental du rapport sur le marché des fournitures orthodontiques

Sur le marché Services de laboratoire analytique, chaque entreprise a des objectifs, mais ce rapport se concentre sur les plus importants, vous permettant d’avoir un aperçu de la concurrence, de l’avenir du marché, des nouveaux produits potentiels et d’autres informations utiles qui peuvent stimuler vos ventes. significativement.

Facteurs influençant la taille et le taux de croissance du marché Fournitures orthodontiques.

Modifications majeures du marché Fournitures orthodontiques dans un avenir proche.

Rivaux notables du marché dans le monde entier.

Marchés émergents prometteurs.

Le marché présente des défis et des menaces difficiles.

Données de vente et profils des principaux fabricants mondiaux de Services de laboratoire d’analyse

Réponses que le rapport reconnaît :

Taille du marché et taux de croissance au cours de la période de prévision.

Facteurs clés qui animent l’industrie des fournitures orthodontiques

Principales tendances du marché freinant la croissance du «marché des fournitures orthodontiques

Les défis de la croissance du marché.

Principaux fournisseurs du marché Fournitures orthodontiques.

Analyse SWOT détaillée.

Opportunités et menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs existants sur le marché des fournitures orthodontiques

Facteurs de tendance influençant le marché dans les régions géographiques.

Initiatives stratégiques axées sur les principaux fournisseurs.

Analyse PEST du marché dans les cinq grandes régions.

Le rapport sur les renseignements sur le marché des fournitures orthodontiques analyse certaines des préoccupations les plus cruciales :

Comment les grands segments de ce marché international vont-ils évoluer dans les prochaines années ?

Quels sont les principaux acteurs qui domineront le marché à l’avenir ?

En ce qui concerne cette industrie, qui sont les principaux fournisseurs et producteurs ?

Dans quels secteurs peut-on s’attendre à voir la plus forte augmentation de la demande au cours des prochaines années ?

Combien de sous-ensembles distincts d’acheteurs composent ce marché ?

Une nouvelle pandémie de coronavirus a-t-elle des conséquences ?

Table des matières:

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Marché des fournitures orthodontiques : Réglementation Aperçu du marché Marché mondial des fournitures orthodontiques, par type de test Marché mondial des fournitures orthodontiques, par type de service Marché mondial des fournitures orthodontiques, par type de méthode Marché mondial des fournitures orthodontiques, par application Marché mondial des fournitures orthodontiques, par technologie Marché mondial des fournitures orthodontiques, par utilisateur final Marché mondial des fournitures orthodontiques, par région Marché mondial des fournitures orthodontiques : paysage des entreprises Analyses SWOT Profil de l’entreprise Questionnaires Rapports connexes

Objectif fondamental de ce rapport de marché

Dans l’industrie, chaque entreprise a des objectifs, mais ce rapport se concentre sur les plus importants, vous permettant d’avoir un aperçu de la concurrence, de l’avenir du marché, des nouveaux produits potentiels et d’autres informations utiles qui peuvent augmenter considérablement vos ventes.

-Facteurs influençant la taille et le taux de croissance de ce marché.

-Modifications majeures au Ce marché dans un proche avenir.

– Rivaux notables du marché dans le monde entier.

-Portée future et perspectives du produit

-Des marchés émergents porteurs d’avenir.

-Le marché présente des défis et des menaces difficiles.

Principaux points saillants de ce rapport de marché :

-Taux de croissance

-Prédiction de la renumération

-Graphique de consommation

-Taux de concentration du marché

-Concurrents de l’industrie secondaire

-Structure compétitive

-Contraintes majeures

-Facteurs de marché

-Bifurcation régionale

-Hiérarchie concurrentielle

-Tendances actuelles du marché

-Analyse de la concentration du marché

