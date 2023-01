Marché des fluides thermiques en Inde| Comment l’industrie connaîtra une croissance substantielle dans les années à venir

D’énormes données et informations soulignées dans le rapport d’activité de India Thermic Fluids ont été collectées à partir de plusieurs sources fiables telles que des revues, des sites Web, des livres blancs, des rapports annuels des sociétés et des fusions. Ce rapport de marché travaille sur tous les aspects du marché qui sont nécessaires pour créer le rapport d’étude de marché le plus fin et de premier ordre. Le rapport utilise une méthodologie de recherche exceptionnelle qui se concentre sur l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés. Il estime les valeurs du TCAC en pourcentages qui désignent la hausse ou la baisse survenant sur le marché pour un produit particulier pour la période de prévision spécifique. Les informations fournies dans le rapport d’étude de marché sur les fluides thermiques en Inde sont basées sur une analyse SWOT sur laquelle les entreprises peuvent s’appuyer en toute confiance.

Le marché des fluides thermiques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 11,6 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 732,61 millions USD d’ici 2027. L’adoption croissante des fluides thermiques dans la transformation des aliments, la chimie et d’autres industries en raison de leur productivité élevée a stimulé la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des fluides thermiques fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l'analyse du pipeline de produits, l'impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Fluides thermiques

Le paysage concurrentiel du marché des fluides thermiques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Inde, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, largeur et largeur du produit, dominance de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des fluides thermiques.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Bharat Petroleum Corporation Limited, Chevron Corporation, Indian Oil Corporation Limited, Exxon Mobil Corporation HP Lubricants., Dow, Eastman Chemical Company, Huntsman International LLC, Paras Lubricants Ltd, ThermotechSystems Ltd. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels. et fournir une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux développements de produits sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché indien des fluides thermiques.

Portée et taille du marché des fluides thermiques en Inde

Le marché des fluides thermiques est segmenté en trois segments notables tels que le type, la source et l’application.

Sur la base du type, le marché est segmenté en huile minérale, fluides à base de PAG et de glycols, sel fondu, eau (sous pression), vapeur (saturée et surchauffée) et autres. En Inde, l’huile minérale domine le marché car c’est la forme la moins chère et sa disponibilité facile partout en fait le produit le plus exigeant sur le marché des fluides thermiques en Inde.

Sur la base de la source, le marché est segmenté en oxydation et craquage thermique. L’oxydation domine en Inde car dans la source d’oxydation, une grande quantité de chaleur est libérée qui peut être réutilisée dans différents processus et elle fournit également un rendement d’ essence relativement faible , ainsi adopté dans l’application où un investissement aussi élevé est nécessaire dans le craquage thermique.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en industries d’extraction et de transformation du pétrole brut, usines de traitement du gaz naturel, usines de fabrication et de finition des métaux, industries de transformation des aliments, industries du caoutchouc et des plastiques, industries du papier, industries de l’imprimerie, industries textiles, industries chimiques, automobile, produits pharmaceutiques, matériaux de construction, contreplaqués et stratifiés, autres. Le segment des industries d’extraction et de transformation du pétrole brut domine en Inde, car le pays connaît une consommation et une exportation élevées de pétrole brut en raison de la grande disponibilité des matières premières.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

