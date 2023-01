Marché des fixateurs externes axé sur les tendances et les innovations au cours de la période 2022 à 2028

Une nouvelle étude intitulée Marché Fixateurs externes mondial de 2022 à 2028 a été publiée par MarketsandResearch.biz . Le document examine en profondeur les principales stratégies de croissance, les moteurs, les opportunités, les segments importants, l’analyse des cinq forces de Porter et l’environnement concurrentiel. La recherche analyse en profondeur les principales poches d’investissement, les stratégies les plus réussies, les moteurs et les opportunités, la taille et les estimations du marché, le paysage concurrentiel et l’évolution des tendances du marché.

Les tendances, le développement et les canaux de commercialisation du marché Fixateurs externes mondial sont étudiés. Enfin, la viabilité des nouveaux projets d’investissement est évaluée et les résultats de la recherche sont présentés. De 2022 à 2028, le marché Fixateurs externes sera prévu par région, type et application, avec les ventes et les revenus. Enfin, ce rapport examine le paysage du marché et ses perspectives de croissance dans les années à venir.

Il fournit également un bref aperçu du cycle de vie du produit, en le comparant aux produits pertinents d’autres industries qui ont déjà été commercialisés, détaille le potentiel de diverses applications, discute des innovations de produits récentes et donne un aperçu des parts de marché régionales potentielles .

Le segment de type comprend :

Fixateurs unilatéraux et bilatéraux

Fixateurs circulaires

Fixateurs hybrides

Autres

Le segment d’application comprend :

Hôpitaux

Cliniques

Autres

Le segment régional comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie), Asie du Sud Amérique (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud), Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Les entreprises incluent dans le rapport :

DePuy Synthes (Johnson & Johnson)

Stryker

Zimmer Biomet

Medtronic

Smith & Nephew

Accumed

Arthrex

B.Braun Melsungen

Conmed

Cardinal Health

Wright Medical Group

Orthofix Holdings

Integra LifeSciences

Citieffe Srl

Double Medical

