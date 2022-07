Marché des films industriels | Analyse des études de marché mondiales | Prévisions jusqu’en 2030.

La taille du marché mondial des films industriels était de 40,11 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 4,7 % au cours de la période de prévision. La croissance des revenus du marché est principalement tirée par la demande croissante de films industriels de l’industrie agricole et par les développements et la croissance rapides de l’industrie mondiale de l’emballage. Une large application des films de serre, des films de paillis, des films d’ensilage, des films à tunnel bas, des films de stérilisation et de fumigation des sols, des films de protection et d’emballage et des films pour réservoirs d’eau dans l’industrie agricole devrait continuer à stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises du marché comprennent ;

Saint Gobain,

Berry Global Group,

SKC Co., Ltd.

Toray Industries,

Inc., Eastman Chemical Company,

Groupe RKW,

3M,

Mitsubishi Chemical Holdings Corporation,

Solvay,

Kolon Industries

Aperçu du marché:

L’industrie de l’emballage connaît une expansion rapide en termes de revenus au cours des dernières années et devrait enregistrer un TCAC rapide des revenus tout au long de la période de prévision de 2022 à 2030. La croissance rapide des revenus est attribuée à des facteurs tels que l’augmentation de la population mondiale, l’évolution du mode de vie, l’augmentation du jetable revenus et la croissance rapide du secteur du commerce électronique. La pénétration croissante d’Internet, des médias sociaux, l’amélioration du niveau de vie et la croissance rapide des livraisons à domicile sont d’autres facteurs qui stimulent la croissance des revenus du marché mondial. De plus, divers fabricants se concentrent sur l’offre d’emballages durables pour répondre aux préoccupations environnementales croissantes. Les revendeurs locaux se concentrent sur des emballages innovants pour attirer les consommateurs.

Questions clés abordées dans le rapport :

Quelle taille le marché mondial des films industriels par type de matériau devrait-il atteindre au cours de la période de prévision?

Quel TCAC de revenus le marché mondial devrait-il enregistrer tout au long de la période de prévision?

Quels facteurs devraient entraver la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision ?

Quels facteurs clés devraient stimuler le marché mondial des films industriels par type de matériau tout au long de la période de prévision?

Quel segment d’application devrait enregistrer le CAGR de revenus le plus rapide entre 2022 et 2030 ?

Quelle région devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus rapide tout au long de la période de prévision ?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse des cinq forces de Porter et de l’analyse SWOT ?

Segmentation du marché mondial des films industriels ;

Type Perspectives (Revenus, milliards USD, 2019-2030)

Polyéthylène basse densité (LDPE)

Polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE)

Polyéthylène téréphtalate (PET)

Polyéthylène haute densité (HDPE)

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Polypropylène (PP)

Polyamide

Les autres

Perspectives des utilisateurs finaux (chiffre d’affaires, milliards USD, 2019-2030)

Emballage industriel

Agriculture

Soins de santé

Construction de bâtiments

Transport

Les autres

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie ROYAUME-UNI reste de l’UE

Asie-Pacifique Inde Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Argentine Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Afrique du Sud ÉMIRATS ARABES UNIS Reste de la MEA



Merci d’avoir lu notre rapport. Nous offrons également la personnalisation des rapports selon l’intérêt du client. Veuillez vous connecter pour en savoir plus sur le plan de personnalisation et bénéficier du rapport le mieux adapté.

