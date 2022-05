Marché des films et feuilles de PVC 2022 – Acteurs clés, opportunités d’investissement, principales régions, croissance et prévisions d’ici 2028

INTRODUCTION SUR LE MARCHÉ

Le chlorure de polyvinyle (PVC) est l’un des plastiques les plus couramment utilisés et est produit en polymérisant des monomères de chlorure de vinyle. Il a des propriétés ignifuges, une résistance à l’huile et aux produits chimiques et une durabilité. Il est ajouté avec des modificateurs pour modifier ses propriétés en fonction de la demande de l’utilisateur final. De nombreuses autres propriétés telles que la légèreté, la résistance à l’abrasion, la résistance mécanique et la ténacité permettent une large utilisation dans les industries de la construction, de l’automobile, de l’emballage et de l’électricité. Il est largement utilisé pour fabriquer des tuyaux, des raccords, des profilés, des tubes, des films, des feuilles, des fils, des câbles, des bouteilles, etc.

MARKET DYNAMICS

Les films et feuilles en PVC sont largement utilisés dans une variété d’applications telles que l’électronique, la santé, le bâtiment et la construction, etc. Le film PVC peut également être utilisé comme étirable et film rétractable pour les biens de consommation et industriels. D’autre part, les feuilles de PVC peuvent être utilisées pour les revêtements de sol en vinyle, les revêtements décoratifs, les papiers peints et les films de fenêtre givrés. La demande croissante de feuilles et de films des industries d’utilisation finale est un facteur majeur affectant l’augmentation de la production.

PORTÉE DU MARCHÉ

« L’analyse du marché mondial des films et feuilles de PVC jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des produits chimiques et des matériaux, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des films et feuilles de PVC avec une application détaillée de segmentation du marché et la géographie. Le marché mondial des films et feuilles de PVC devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des films et feuilles de PVC et présente les principales tendances et opportunités du marché.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial des films et feuilles de PVC est segmenté en fonction de l’application. Sur la base de l’application, le marché mondial des films et feuilles de PVC est divisé en bâtiment et construction, soins de santé, électronique, automobile et autres.

CADRE RÉGIONAL

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des films et feuilles de PVC en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2020 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché des films et feuilles de PVC par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Le rapport comprend également les profils affectant le marché des films et feuilles de PVC du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des films et feuilles de PVC dans ces régions.

ACTEURS DU MARCHÉ

Les rapports couvrent les développements clés du marché Films et feuilles de PVC en tant que stratégies de croissance organiques et inorganiques. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de pureté, les approbations de pureté et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion de l’activité et de la clientèle des acteurs du marché. Les acteurs du marché du marché Films et feuilles de PVC devraient bénéficier d’opportunités de croissance lucratives à l’avenir avec la demande croissante de Films et feuilles de PVC sur le marché mondial. Vous trouverez ci-dessous la liste des quelques entreprises engagées sur le marché des films et feuilles de PVC. Le rapport comprend également les profils des entreprises clés ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché des films et feuilles de PVC. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, le développement clé au cours des cinq dernières années.

Marvel Vinyls Limitée

Ergis SA

IVK Europe

Shih-Kuen Plastics Co., Ltd.

Riflex Film AB

Allen Plastic Industries Co. Ltd.

Plastiques Walton, Inc.

Vortex Flex Pvt. Ltd.

Grafix Plastiques

TMI INTERNATIONAL LLC

