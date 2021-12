Marché des films d’emballage médical | Taille de l’industrie, part, acteurs clés, tendances et prévisions de croissance | Amcor Limitée, Berry Global Inc., DuPont, RENOLIT

Pour créer un merveilleux rapport d’étude de marché sur les films d’emballage médical , une combinaison d’aspects principaux tels que le plus haut niveau d’esprit, des solutions pratiques, une recherche et une analyse dédiées, l’innovation, des solutions de talent, des approches intégrées, la technologie la plus avancée et l’engagement joue un rôle clé. Par conséquent, tout en générant ce rapport sur le marché mondial pour un client, tous ces éléments sont rigoureusement suivis.

L’attention sur les joueurs écrasants Amcor plc; Berry Global Inc. ; Du Pont.; RENOLIT SE; groupe Weigao ; POLYCINE GmbH; Covestro SA ; Glenroy, Inc. ; 3M ; Groupe Wihuri ; TORAY INTERNATIONAL, INC. ; Klöckner Pentaplast; DUNMORE.; TEKRA, LLC.; Coveris.; WINPAK LTÉE ; Honeywell International Inc ; Société Celanese ; POLYFILM AMÉRICAIN, INC.; Société Majilite.; parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Le marché des films d’emballage médical atteindra une valorisation estimée à 9,61 milliards USD d’ici 2028, tout en enregistrant cette croissance à un taux de 5,32 % pour la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport sur le marché des films d’emballage médical analyse la croissance, qui est actuellement en croissance en raison à l’augmentation de la demande de matériaux bioplastiques.

Les matériaux utilisés pour le processus d’emballage pharmaceutique sont connus sous le nom de films pour emballage médical. L’emballage pharmaceutique est principalement utilisé pour sécuriser et dissimuler les articles à utiliser par le client. Un tel emballage sert de barrière de protection contre les facteurs externes et les conditions environnementales avant que le client n’atteigne le point où le produit est préparé pour l’utilisation. Les films d’emballage médical ont de nombreuses applications dans la production d’une myriade de types d’emballages tels que des sacs, des pochettes, des emballages, des sachets, des étiquettes et des blisters.

Augmentation du volume de patients souffrant de troubles chroniques ainsi que des dépenses croissantes des établissements de santé, demande croissante de films à orientation biaxiale, adoption croissante de sacs médicaux pour un emballage à faible coût dans les industries médicales et pharmaceutiques, préférences croissantes pour les produits écologiques et biodégradables , films d’emballage économiques et flexibles, besoin croissant de dispositifs implantables couplé à la croissance rapide des soins de santé sont quelques-uns des facteurs majeurs et vitaux qui augmenteront probablement la croissance du marché des films d’emballage médical au cours de la période prévue de 2021-2028. D’autre part, la croissance de la demande de solutions d’emballage durables ainsi que la sensibilisation croissante de la population aux avantages du produit, ce qui contribuera davantage en générant des opportunités massives qui conduiront à la croissance du marché des films d’emballage médical dans le délai prévu mentionné. dessus.

L’augmentation des dépenses de santé dans un contexte d’augmentation des cas de troubles et de maladies chroniques devrait stimuler la croissance du marché

La demande croissante de produits de meilleure qualité et améliorés pour les films d’emballage médical devrait également stimuler la croissance du marché

La vulnérabilité et l’instabilité des prix des matières premières nécessaires à la production devraient freiner la croissance du marché

Des réglementations strictes et le refus de l’emballage en tant que produit indépendant par les autorités limitent la croissance du marché car cela nécessite des besoins spécifiques des fabricants du marché de la santé

Part de marché des films d’emballage médical (régionale, produit, application, utilisateur final) à la fois en termes de volume et de revenus ainsi que de TCAC

Paramètres clés qui animent ce marché et freinent sa croissance

On the basis of type, the medical packaging films market is segmented into thermoformable film, high barrier film, metallized film, and others. Others have been further segmented into coated film, co-extruded film, and cold-formable film.

Based on material, the medical packaging films market is segmented into polyethylenes (PE), polypropylene (PP), polyamide (PA), polyvinyl chloride (PVC), and others. Others have been further segmented into polyethylene terephthalate, polystyrene, and ethylene-vinyl acetate.

On the basis of film structure, the medical packaging films market is segmented into laminations, coextrusions, and single films.

Based on end-user, the medical packaging films market is segmented into medical device, and pharmaceutical.

Medical packaging films market is segmented in terms of market value, volume, market opportunities, and niches into multiple applications. The application segment for medical packaging films market includes bags, tubes, and others. Bags have been further segmented into blood bags, parenteral nutrition bags, drainage bags, biomedical bags, and other bags. Others have been further segmented into blister packs, lidding, and sachets.

The MEDICAL PACKAGING FILMS report covers market shares for global, Europe, North America, Asia Pacific and South America. The analysis of this report has been used to examine various segments that are relied upon to witness the quickest development based on the estimated forecast frame.

Key Developments in the Market:

In August 2018, Amcor Limited announced that they have agreed to acquire Bemis Company Inc., with the combination of both the companies creating a global leader in packaging.

In January 2017, Berry Global Inc. announced the completion of acquisition of AEP Industries, with this acquisition resulting in expanded product portfolio and capacity to produce.

