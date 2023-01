Marché des filets agricoles au Moyen-Orient et en Afrique – Croissance durable, moteur clé, croissance des revenus la plus élevée, tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2029

Dans le rapport de premier ordre sur le marché des filets agricoles au Moyen-Orient et en Afrique , un aperçu complet et clair du marché est rédigé, ce qui est utile pour de nombreuses entreprises. Avec ce rapport d’activité, non seulement un individu non qualifié, mais aussi un professionnel peut facilement extrapoler l’ensemble du marché en quelques secondes. La table des matières, les graphiques et les tableaux inclus dans le rapport aident à comprendre la taille, la part, les tendances, les moteurs de croissance et les opportunités et défis du marché. Le rapport d’activité crédible de Middle East and Africa Agriculture Nets fournit des statistiques clés sur l’état du marché des fabricants mondiaux et régionaux et constitue une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par l’industrie.

L’étude de marché et les données de recherche couvertes dans le rapport cohérent sur les filets agricoles au Moyen-Orient et en Afrique en font une ressource pratique pour les gestionnaires, les analystes, les experts de l’industrie et d’autres personnes clés qui obtiennent une étude prête à accéder et auto-analysée. Les estimations concernant la hausse ou la baisse de la valeur du TCAC pour une période de prévision spécifique, les moteurs du marché, les contraintes du marché et les stratégies concurrentielles sont évaluées dans le rapport. Avec ce rapport d’étude de marché, les clients peuvent se concentrer sur les données et les réalités de l’industrie qui maintiennent les affaires sur la bonne voie. Le rapport sur le marché des filets agricoles au Moyen-Orient et en Afrique est le meilleur aperçu de la perspective mondiale de l’industrie, de l’analyse complète, de la taille, de la part, de la croissance, du segment, des tendances et des prévisions.

Le marché des filets agricoles au Moyen-Orient et en Afrique est de nature fragmentée, car il se compose de nombreux acteurs mondiaux tels que Belton Industries, Inc., Diatex, Garware Technical Fibers Limited et Thrace Group, et d’acteurs régionaux tels que Agriplast Tech India Pvt. Ltd., Tuflex Inde, Shakti Polyweave Pvt. Ltd, BandV Agro Irrigation Co. et Netking. La présence de ces entreprises produit les meilleurs produits de filets agricoles pour diverses applications aux agriculteurs et autres utilisateurs au niveau régional et international. Ces fabricants et fournisseurs de filets agricoles proposent des produits pour tous les budgets avec des caractéristiques variées.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des filets agricoles au Moyen-Orient et en Afrique augmentera à un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Définition du marché

Les filets agricoles sont faits de matériaux tels que le caoutchouc, les métaux, les tissus ou le polyéthylène haute densité, également connu sous le nom de HDPE. Les filets agricoles sont principalement utilisés dans l’industrie agricole pour protéger les plantes des radiations solaires, des rayons UV et des conditions météorologiques difficiles. Les principaux avantages des filets agricoles sont la protection contre les rayons ultraviolets et la capacité de créer un micro-environnement pour les cultures. Ils sont utilisés sous forme non tissée et tissée. Outre l’agriculture, ces filets sont également utilisés dans la floriculture, l’horticulture et l’élevage. Ils sont largement utilisés dans les secteurs domestique et commercial pour la construction de clôtures provisoires, de parkings, de filets de pêche, de cabanons et d’échafaudages. La longueur et la largeur des filets varient de 1 m à 20 m et de 25 m à 300 m selon l’application.

Portée du marché des filets agricoles au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des filets agricoles au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en fonction du type de produit, du type de matériau, de la forme, de la gamme de prix, du canal de distribution, de l’application et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

type de produit

Filets d’ombrage

Anti-Heil

Anti-Insectes

Brise-vent

Autres

Sur la base du type de produit, le marché des filets agricoles au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en filets d’ombrage, anti-grêle, anti-insectes, brise-vent et autres.

type de materiau

Plastique

Métal

Caoutchouc

Autres

Sur la base du type de matériau, le marché des filets agricoles au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en plastique, caoutchouc, métal et autres.

Former

Tissé

Non tissé

Sur la base de la forme, le marché des filets agricoles au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en tissé et non tissé.

Échelle des prix

Économie

Milieu de gamme

Prime

Sur la base de la fourchette de prix, le marché des filets agricoles du Moyen-Orient et de l’Afrique est segmenté en économie, milieu de gamme et haut de gamme.

Canal de distribution

En ligne

Hors ligne

Sur la base du canal de distribution, le marché des filets agricoles au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en hors ligne et en ligne.

Application

Horticulture et floriculture

Zone agricole

Élevage

Aquaculture

Sur la base de l’application, le marché des filets agricoles du Moyen-Orient et de l’Afrique est segmenté en horticulture et floriculture, zone agricole, élevage et aquaculture.

Utilisation finale

Agriculture industrielle

Agriculture durable

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des filets agricoles au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en agriculture industrielle et agriculture durable.

Analyse de la part de marché des filets agricoles au Moyen-Orient et en Afrique

Le paysage concurrentiel du marché des filets agricoles au Moyen-Orient et en Afrique détaille les concurrents. Les détails incluent un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit et l’application dominance. Les points de données ci-dessus ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des filets agricoles au Moyen-Orient et en Afrique.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des filets agricoles au Moyen-Orient et en Afrique sont Diatex, Garware Technical Fibers Limited, Shree Tarpaulin Industries, Thrace Group, Netking, Fiberwebindia Ltd., Schweitzer-Mauduit International, Inc., wellcoindustries, Alphatex, Zhongshan Hongjun. Nonwovens Co. Ltd., Beaulieu Technical Textiles entre autres.

Analyse / aperçus régionaux du marché des filets agricoles au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des filets agricoles au Moyen-Orient et en Afrique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, type de matériau, forme, gamme de prix, canal de distribution, application et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des filets agricoles au Moyen-Orient et en Afrique sont l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Israël, l’Égypte et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

L’Arabie saoudite devrait dominer le marché des filets agricoles au Moyen-Orient et en Afrique en termes de part de marché et de revenus. On estime qu’il maintiendra sa domination au cours de la période de prévision en raison de la tendance à la hausse de l’horticulture et de la floriculture.

Nos rapports aideront les clients à résoudre les problèmes suivants :

Incertitude quant à l’avenir : nos recherches et nos connaissances aident nos clients à prévoir les compartiments de revenus et les plages de croissance à l’avenir. Cela aidera nos clients à investir ou à vendre leurs actifs.

Saisir les avis du marché :

Pour une stratégie, il est essentiel d’avoir une compréhension objective des opinions du marché. Notre recherche fournit une image claire de l’humeur du marché. Nous maintenons cette surveillance en dialoguant avec des leaders d’opinion clés de la chaîne de valeur de chaque industrie.

Reconnaître les centres d’investissement les plus fiables :

Notre analyse évalue les centres d’investissement du marché en fonction de la demande projetée, des rendements et des marges bénéficiaires. En utilisant nos études de marché, nos clients peuvent se concentrer sur les centres d’investissement les plus importants.

Identification et évaluation de partenaires commerciaux potentiels :

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux.

