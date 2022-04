Marché des fenêtres intelligentes – Aperçu de la croissance, partage, prévisions concurrentielles, régionales et mondiales de l’industrie jusqu’en 2030

Les fenêtres intelligentes sont les lunettes avec l’incroyable caractéristique d’absorber la lumière ultraviolette, de contrôler la chaleur et de faire passer leurs propriétés de transmission d’opaque à translucide à transparente sous l’influence de la tension, de la chaleur ou de la lumière appliquée.

Le marché des fenêtres intelligentes devrait connaître une croissance notable dans les années à venir en raison de l’augmentation de la demande de produits à base de verre intelligent dans divers secteurs industriels tels que l’automobile, l’aérospatiale, la marine, les bâtiments commerciaux et résidentiels, etc. En outre, ceux-ci ont contribué à réduire les dépenses de climatisation, d’éclairage, de chauffage ainsi que les objets intérieurs tels que les stores, les rideaux et autres.

L’augmentation de la demande de verre intelligent dans l’automobile alimente la croissance du marché mondial des fenêtres intelligentes en raison de l’adoption d’initiatives vertes, telles que des bâtiments écologiques et verts, des technologies non électriques, telles que le thermochromique et autres, ainsi que le soutien du gouvernement et initiatives à travers le monde. Les secteurs du transport et de l’aérospatiale devraient être en tête du segment des applications, contribuant aux revenus élevés du marché.

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis and U.S. The Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international des États-Unis en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé/TIC/chimie, ce qui créera un vaste marché pour le marché des fenêtres intelligentes.

La commercialisation des produits de dispositifs à particules en suspension (SPD) a révélé plusieurs opportunités, telles que la fixation de verre intelligent dans les vitres latérales, les rétroviseurs, les portes d’automobiles et les toits ouvrants.

Des facteurs tels que l’augmentation de la demande de produits développés à l’aide de verre intelligent dans le secteur de la construction, en raison de leur capacité de consommation d’énergie efficace, alimentent leur demande sur le marché des fenêtres intelligentes. En outre, des réglementations gouvernementales rigoureuses visant à contrôler les incidents axés sur les risques et les caractéristiques du verre intelligent influençant l’industrie automobile agissent comme des moteurs majeurs pour le marché mondial des fenêtres intelligentes.

Cependant, le manque de sensibilisation aux avantages à long terme des fenêtres intelligentes constitue un obstacle majeur, ce qui entrave dans une certaine mesure la croissance du marché. En outre, la baisse des prix des matériaux avancés dans les fenêtres intelligentes devrait offrir des opportunités de marché lucratives pour les fenêtres intelligentes à l’échelle mondiale.

Le marché des fenêtres intelligentes est segmenté par technologie, type, application et région. Basé sur la technologie, le marché est divisé en modulateur de lumière pour dispositifs à particules en suspension, scanner pour dispositifs à cristaux liquides dispersés dans un polymère et électrochromique. Le segment des modulateurs de lumière des dispositifs à particules suspendues a dominé le marché des fenêtres intelligentes en termes de revenus en 2018, tandis que le segment électrochromique devrait croître au TCAC le plus élevé de 2019 à 2026. En fonction du type, il est classé en verre OLED, auto-gradation fenêtre, et auto-réparation.

Par application, il est classé en résidentiel, commercial, industriel et transport. Le segment des transports a dominé le marché des fenêtres intelligentes en termes de revenus en 2018, tandis que le segment commercial devrait croître au TCAC le plus élevé de 2019 à 2026. Basée sur la région, l’analyse du marché des fenêtres intelligentes est effectuée en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. -Pacifique, et LAMEA. L’Amérique du Nord a été le générateur de revenus le plus élevé en 2018, tandis que l’Europe devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sont Pleotint LLC, SAGE Electrochromics, Inc., Research Frontiers Inc., Polytronix, Inc., Gentex Corporation, Stellaris Corporation, ChromoGenics, Innovative Glass Corporation, Smart Windows Colorado et View, Inc.

Ces acteurs clés ont adopté des stratégies telles que l’expansion du portefeuille de produits, les fusions et acquisitions, les accords, l’expansion géographique et les collaborations pour améliorer leur pénétration du marché.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

– Cette étude comprend la description analytique des prévisions du marché mondial des fenêtres intelligentes ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour déterminer les poches d’investissement imminentes.

– Le rapport présente des informations sur les principaux moteurs, contraintes et opportunités du marché des équipements de métrologie lithographique.

– La croissance du marché des fenêtres intelligentes est analysée quantitativement de 2019 à 2026 pour mettre en évidence la compétence financière de l’industrie.

– L’analyse des cinq forces de Porter illustre la puissance des acheteurs et des fournisseurs dans l’industrie.

Perspectives régionales

L’Amérique du Nord est en tête du marché des fenêtres intelligentes grâce à un nombre croissant de collaborations et de politiques gouvernementales efficaces. Les entreprises de semi-conducteurs aux États-Unis consacrent environ un cinquième de leur chiffre d’affaires total à la recherche et au développement – parmi les taux les plus élevés de tous les secteurs. Tout au long des périodes économiques difficiles et des fluctuations du chiffre d’affaires, l’industrie a toujours donné la priorité à la R&D. Afin de maintenir le partenariat, le gouvernement fédéral finance la recherche à des niveaux durables. L’industrie continuera de stimuler la croissance économique et de développer des technologies qui feront progresser l’avenir.

Analyse d’impact de la COVID-19

Les entreprises de semi-conducteurs ont agi rapidement pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement, protéger leurs employés et répondre à d’autres préoccupations urgentes après la propagation du COVID-19. Malgré la gravité de la situation et le fait que de nombreux gouvernements continuent d’imposer des exigences de distance physique, les entreprises de semi-conducteurs sont désormais en avance lorsque la pandémie se calme et qu’une nouvelle normalité commence. À la suite de COVID-19, de nombreux aspects fondamentaux du secteur ont changé, notamment le comportement des clients, les revenus des entreprises et diverses caractéristiques des opérations de l’entreprise. Ainsi, certaines entreprises pourraient ne pas survivre à la crise.

SEGMENTATION DU MARCHÉ MONDIAL DES FENÊTRES INTELLIGENTES

PAR TECHNOLOGIE :

– Modulateur de lumière pour dispositifs à particules suspendues

– Scanner de dispositifs à cristaux liquides dispersés par polymère

– Electro Chromique

PAR TYPE:

– Verre OLED

– Fenêtre à gradation automatique

– Auto-réparation

SUR DEMANDE

– Résidentiel

– Commercial

– Industriel

– Le transport

PAR RÉGION

– Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

– L’Europe 

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Reste de l’Europe

– Asie-Pacifique

o Chine

o Japon

o Inde

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

– LAMEA

o Amérique Latine

o Moyen-Orient

o Afrique

Objectif du rapport :

Cette étude vise à déterminer la taille du marché de divers segments et pays avec des valeurs prévisionnelles pour les dix prochaines années.

Dans les régions et les pays étudiés, le rapport couvre à la fois les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie.

Il fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les moteurs et les défis qui influenceront la croissance future du marché.

Le rapport comprendra également des opportunités d’investissement dans les micro-marchés pour les parties prenantes. De plus, une analyse approfondie des produits des principaux acteurs et du paysage concurrentiel.

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et la région Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, les prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

Quelles sont les informations clés extraites du rapport ?

Des informations détaillées sur les facteurs estimés affecter la croissance du marché et la part de marché au cours de la période de prévision sont présentées dans le rapport.

Le rapport présente le scénario actuel et les perspectives de croissance future du marché dans diverses régions géographiques.

L’analyse du paysage concurrentiel sur le marché ainsi que les informations qualitatives et quantitatives sont livrées.

L’analyse SWOT est menée avec l’analyse Five Force de Porter.

L’analyse approfondie donne un aperçu du marché, soulignant le taux de croissance et les opportunités offertes par l’entreprise.

