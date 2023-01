Marché des fauteuils roulants autonomes: tendances mondiales, part, taille de l’industrie, croissance, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research a publié la dernière étude sur le marché mondial des fauteuils roulants autonomes avec une analyse approfondie du scénario actuel, de la taille du marché, de la demande, des modèles de croissance, des tendances et des prévisions.

Ce rapport d’étude de marché classe le marché par entreprise, région, type, composant, application et industrie d’utilisation finale. Dans la section Analyse concurrentielle, les principaux acteurs clés présents sur le marché sont mentionnés ainsi que divers détails tels que le profil de l’entreprise, l’analyse des parts de marché et les différentes stratégies qui les font prospérer sur le marché. Ce rapport d’étude de marché Fauteuil roulant autonome identifie et analyse également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du marché.

Data Bridge Market Research a analysé que le marché des fauteuils roulants autonomes passerait de 5,1 milliards de dollars en 2021 à 8,83 milliards de dollars en 2029, avec un TCAC de 7,10 % sur la période de prévision 2022-2029. Des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, organisées par l’équipe Data Bridge Market Research, le rapport de marché comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix. , et les cadres réglementaires.

Les fauteuils roulants électriques équipés d’ordinateurs, de technologies d’assistance et de capteurs sont appelés fauteuils roulants autonomes. Un équipement ingénieux et astucieusement programmé qui permet aux patients déficients sensoriels et malades de se déplacer. La conception, les tests et le fonctionnement sont les trois phases du développement d’un fauteuil roulant autonome. Les centres commerciaux, les hôpitaux, les aéroports, les soins à domicile et d’autres lieux sont parmi les endroits les plus courants où les fauteuils roulants autonomes sont utilisés.

Les fauteuils roulants autonomes ont fait des progrès significatifs dans la technologie d’assistance à la mobilité ces dernières années. L’utilisation croissante des fauteuils roulants autonomes, en particulier dans les secteurs commerciaux tels que les aéroports, les hôpitaux, les attractions touristiques, les établissements d’enseignement et le secteur de la santé, devrait stimuler la demande au cours de la période de prévision. L’utilisation de fauteuils roulants autonomes est encouragée en mettant l’accent sur l’augmentation des préoccupations en matière de sécurité et de qualité.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des fauteuils roulants autonomes comprennent :

Invacare Corporation (États-Unis)

MEYRA GROUP GMBH (Allemagne)

Sunrise Medical (Allemagne)

Ottobock (Allemagne)

Mattia Robotics (États-Unis)

KARMAN HEALTHCARE INC (États-Unis)

PITSCO Education LLC (États-Unis)

ROUE INC (États-Unis)

MEDICAL DEPOT INC (USA)

WHILL Inc (Japon)

Pride Mobility Products Corp. (États-Unis)

Réhabilitation bilatérale (États-Unis)

GF Health Products Inc. (États-Unis)

Karman Healthcare Inc. (États-Unis)

Levo SA (Suisse)

UPnRIDE Robotics Ltd. (Israël)

DEKA Research & Development Corp (États-Unis)

Ce rapport donne un aperçu de :

Pénétration du marché : informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché des fauteuils roulants autonomes.

Développement de produits/Innovation : aperçu détaillé des technologies à venir, des activités de R&D et des lancements de produits sur le marché.

Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché, de la géographie et des segments commerciaux des principaux acteurs du marché.

Développement des marchés : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché pour différents segments dans différentes régions.

Diversification du marché : informations détaillées sur les nouveaux produits, les territoires inexploités, les développements récents et les investissements sur le marché des fauteuils roulants autonomes.

Table des matières : Marché des fauteuils roulants autonomes

1. Introduction

2 marchés

3 résumé

4 aperçus premium

5 Aperçu du marché

6 Marché des fauteuils roulants autonomes, par type de produit

7 Marché des fauteuils roulants autonomes, par modalité

8 Marché des fauteuils roulants autonomes, par type

9 Marché des fauteuils roulants autonomes par mode

10 Marché des fauteuils roulants autonomes par utilisateur final

12 Marché des fauteuils roulants autonomes par région

12 Marché des fauteuils roulants autonomes, vue de l’entreprise

13 Analyse SWOT

14 Profil de l’entreprise

Investir dans la recherche vous donne accès à des informations telles que :

Marché des fauteuils roulants autonomes [Global – Segmentation par région]

Segmentation au niveau régional [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [Pays importants avec des parts de marché importantes]

Part de marché et revenus/ventes des principaux acteurs

Tendances du marché – Technologies/produits/startups émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

la taille du marché)

Taille du marché par application/industrie

Prévision/Prévision du marché

