Marché des extraits liquides de chocolat avec impact de Covid-19, acteurs clés, taille, demandes, taux de croissance et prévisions jusqu’en 2026

Ce rapport sur le marché des extraits de chocolat liquide est également doté d’une enquête exhaustive des principaux acteurs du marché, basée sur une gamme d’objectifs d’une organisation tels que le profilage, la présentation du produit, la quantité de production, les matières premières requises et la santé financière. de l’organisation. Il explique également la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances mondiales de l’industrie. Le rapport met en lumière l’ensemble des tendances du marché et analyse l’effet des acheteurs, des consommateurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché.

L’attention sur les joueurs écrasants Blommer Chocolate Company, CEMOI, Olam International, NATRA, BARONIE GROUP, PT. Haldin Pacific Semesta, Barry Callebaut, Kerry Inc., Cargill, Incorporated, Irca SpA, PURATOS, Sapphire Flavours & Fragrances, Nielsen-Massey Vanillas, Inc., The Good Scents Company, Advanced Biotech Products P Ltd, Tharakan and Company, The Chocolate Powder Company Ltd, Vanilla Food Company Inc., Star Kay White, Inc. et GOLD COAST INGREDIENTS, INC., entre autres.

Segmentation: Marché mondial des extraits liquides de chocolat

Par type de produit

blanche

Du lait

Sombre

Par type

Organic

Conventional

By Application

Food and Beverage

Cosmetics & Personal Care

Pharmaceutical Industry

Nutraceutical

Others

Key Developments in the Market:

In January 2019, CNFA implemented the Cocoa Initiative for collaborating with the Blommer Chocolate Co. This strategy will help the company to strengthen their production of the sustainable cocoa beans

Market Drivers:

Higher demand of confectionery products is driving the market growth

Enhanced nutritional value and flavour of the chocolate liquid extract is also expected to drive the growth of this market

Growing number of bakeries is boosting the market growth

Increasing population of home bakers are also propelling the market growth

Market Restraints:

Presence of toxic elements in the chocolate is expected to restrain the market growth

Increasing cases of obesity is also expected to hinder the market growth

Negative side effects of chocolate can restrain the market growth

Google Market Dynamics

Increasing demand of healthy products supporting the healthy diet is major driving factor for accelerating the market growth.

Growing number of Chocolate Liquid Extract products as compared to the past few years will accelerate the market growth.

Increased adoption of low calories diet foods and drinks is accelerating the consumption of Chocolate Liquid Extract products which drives the market.

