Marché des extraits de thé 2022-2028: sensibilisation accrue aux avantages pour la santé des arômes et additifs naturels

marché mondial des extraits de thé devrait atteindre 4 160,7 millions USD en 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 6,5 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La croissance régulière des revenus du marché des extraits de thé peut être attribuée à la sensibilisation croissante des gens aux avantages pour la santé des arômes naturels. À l’heure actuelle, les consommateurs considèrent le goût ou la saveur des boissons comme l’un des éléments les plus essentiels qui les persuadent d’essayer ces boissons.

La demande d’aliments et de boissons aux saveurs saines et naturelles augmente à l’échelle mondiale. Le goût/saveur d’une boisson est l’un des éléments les plus essentiels qui persuadent les consommateurs d’essayer cette boisson particulière. Les extraits naturels tels que les extraits de thé peuvent équilibrer ou améliorer la saveur d’une boisson avec un goût bien meilleur et une stabilité améliorée que les concentrés ou les jus. L’utilisation d’extraits de thé dans les boissons en tant qu’agent aromatisant fournit un effet durable que les arômes artificiels ne peuvent pas offrir autrement. Ce sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance des revenus du marché mondial des extraits de thé.

Principaux acteurs opérant dans l’industrie :

La Compagnie Archer Daniels Midland,

Groupe Martin Bauer,

Givaudan ,

DuPont,

Indena SPA,

Kemin Industries Inc.,

Finitions ,

Les autres

Paysage concurrentiel :

Le paysage concurrentiel du marché mondial des extraits de thé est modérément fragmenté avec un certain nombre d’acteurs clés opérant aux niveaux mondial et régional. Les principaux acteurs sont engagés dans le développement de produits et des alliances stratégiques pour élargir les portefeuilles de produits respectifs et acquérir une assise solide sur le marché mondial.

Segmentation du marché :

Perspectives du type d’extrait (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Thé noir

Thé vert

Thé oolong

Les autres

Perspectives du canal de distribution (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

En ligne

Hors ligne

Perspectives du formulaire (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Poudre

Liquide

Encapsulé

Perspectives des applications (revenus, millions USD ; 2018-2028)

nourriture et boissons

Pharmaceutique

Cosmétique

Les autres

Quelques faits saillants clés du rapport :

Par type d’extrait, le segment du thé vert représentait la plus grande part des revenus en 2020. Les extraits de thé vert aident à réduire l’inflammation et la pression artérielle. Ceux-ci réduisent également les niveaux de graisse dans le sang en empêchant l’absorption des graisses. De plus, ces extraits ont une teneur élevée en antioxydants qui sont bénéfiques pour réduire le stress oxydatif dans le corps humain. Par conséquent, ceux-ci peuvent aider à réduire les signes du vieillissement et à fournir une immunité contre diverses maladies chroniques.

Par forme, le segment des poudres représentait une plus grande part des revenus en 2020. L’utilisation d’extraits de thé en poudre peut souvent entraîner de faibles risques de contamination. Ceux-ci fournissent également des moyens de stockage et de transport faciles. Ces extraits contiennent plus d’ingrédients actifs que les feuilles de thé et doivent être utilisés efficacement même en très petite quantité. L’utilisation intensive d’extraits de thé en poudre comme matière première pour les boissons énergisantes, les suppléments et les plantes médicinales stimule la croissance des revenus de ce segment.

Par application, les revenus du segment des cosmétiques devraient croître à un rythme rapide au cours de la période de prévision. L’extraction du thé est largement utilisée pour prévenir le vieillissement cutané dû à l’exposition au soleil. Selon une étude récente, un traitement topique avec des extraits de thé pendant une période plus longue peut considérablement améliorer l’élasticité de la peau. En outre, ces extraits se révèlent très bénéfiques pour réduire la rugosité de la peau et les rides du visage et diminuer l’humidité de la peau.

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Identifier les moteurs commerciaux de base, les défis et les tactiques adoptées :

Le rapport fournit des détails intrinsèques et des aspects fluctuants qui influencent la dynamique commerciale du marché des extraits de thé ainsi que des facteurs intégraux de la hausse de la demande pour le produit ont été cartographiés dans des régions géographiques vitales.

Un aperçu des applications multiples, des domaines d’activité et des dernières tendances observées dans l’industrie a été présenté par cette étude.

Divers défis surplombant l’entreprise et les nombreuses stratégies employées par les acteurs de l’industrie pour réussir la commercialisation du produit ont également été illustrés.

La recherche inspecte les canaux de vente (indirects, directs et marketing) que les entreprises ont choisis pour les principaux distributeurs de produits et la clientèle supérieure du marché.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

