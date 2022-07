Marché des extraits de levure : Tendances du secteur, part, taille, croissance et prévisions 2027 | Les partenaires Insight

Selon notre dernière étude de marché sur « Le marché des extraits de levure jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par technologie (autolysée et hydrolysée), forme (poudre, pâte et liquide) et application (aliments et boissons, alimentation animale, Pharmaceuticals, and Others) », le marché était évalué à 1 450,57 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 2 121,62 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 4,8 % de 2020 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les principaux acteurs, ainsi que leurs développements, sur le marché.

L’extrait de levure est un type d’agent aromatisant alimentaire utilisé pour fabriquer de la bière et du pain. L’extrait de levure est ajouté à des aliments tels que le fromage et la sauce soja pour leur donner une saveur savoureuse. Les extraits de levure comprennent le contenu cellulaire de la levure sans les parois cellulaires. L’extrait de levure se trouve également dans les soupes en conserve, les dîners surgelés, les collations salées et les ragoûts. L’extrait de levure ne contient aucun ingrédient à base d’organismes génétiquement modifiés (OGM), aucune substance chimique, aucun additif synthétique ou ingrédient d’origine animale. L’extrait de levure est une source vitale et riche d’acides aminés, de peptides, de protéines, de nucléotides, de minéraux, de vitamines et de micronutriments.

Marché des extraits de levure: paysage concurrentiel et développements clés

Kerry Group, Angel Yeast Co., Ltd., BioOrigin, DSM, LALLEMAND, INC., LEIBER GMBH, Titan Biotech, Synergy Flavors, Ohly, Ajinomoto Co. Inc., Lesaffre, Specialty BioTech, Zhuhai TXY Biotech Holding Co., Ltd , Yantai Huahai Biochemical Product Co., Ltd., LEVEX et Zhen-Ao Bio-Tech

Il y a eu une demande croissante d’additifs alimentaires naturels dans l’industrie alimentaire et des boissons au cours des dernières années en raison de l’évolution des préférences alimentaires et de l’adoption d’un mode de vie sain parmi la population plus jeune à travers le monde. Il est recommandé aux personnes souffrant de problèmes de santé de consommer des aliments fabriqués à partir de sources naturelles. En raison de la sensibilisation à l’environnement, ainsi que de l’augmentation de la tendance à la consommation d’aliments sains menée par une population jeune, les consommateurs exigent la transparence concernant la source des matières premières et des ingrédients utilisés pour fabriquer un produit particulier tout en achetant le même. L’extrait de levure est un élément clé dans les produits alimentaires transformés, tels que les variantes d’aliments en conserve et surgelés, ce qui en fait un produit d’intérêt pour divers fabricants.

Par exemple, en décembre 2020, Biospringer a introduit une nouvelle protéine sous forme d’extrait de levure qui se positionne comme un ingrédient hautement nutritif, sans gluten et végétalien, spécialement conçu comme substitut de fromage et de viande pour les hamburgers, nuggets et saucisses végétaliens. Par ailleurs, en décembre 2019, Angel YE a lancé en Europe une solution de rehaussement de goût naturel, pour les aliments et boissons à base de plantes. Divers substituts sont disponibles sur le marché pour remplir les fonctions de l’extrait de levure, dont quelques solutions sont relativement peu coûteuses. Par exemple, la levure chimique est l’un des ingrédients de base du garde-manger d’un boulanger. La poudre réagit immédiatement à l’exposition au liquide et à la chaleur. La levure chimique lorsqu’elle est utilisée et additionnée d’acide provoque les mêmes réactions que celle de l’extrait de levure. Ainsi, la disponibilité de substituts à l’extrait de levure est susceptible d’entraver la croissance du marché de l’extrait de levure.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des extraits de levure

La pandémie de COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019. En mars 2021, les États-Unis, le Brésil, l’Inde, la Russie, l’Afrique du Sud, le Mexique et le Royaume-Uni sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et signalés. des morts. L’épidémie de COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures imposées, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. L’effondrement global du marché dû au COVID-19 affecte également la croissance du marché des extraits de levure en raison de la fermeture d’usines, d’obstacles dans la chaîne d’approvisionnement et du ralentissement de l’économie mondiale.

Marché des extraits de levure : aperçu segmentaire

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie après avoir examiné les aspects qualitatifs et quantitatifs. Il implique également la taille du marché et des estimations prévisionnelles de l’année 2018 à 2027 en ce qui concerne cinq grandes régions. Le marché des extraits de levure pour chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Le rapport comprend la segmentation du marché mondial des extraits de levure comme suit :

Par technologie

• Autolysé

• Hydrolysé

Par formulaire

• Poudre

• Pâte

• Liquide

Par demande

• Nourriture et boissons

• L’alimentation animale

• Produits pharmaceutiques

• Les autres

Par géographie

o Amérique du Nord

 États-Unis

 Canada

 Mexique

o Europe

 Allemagne

France

 Italie

 Royaume-Uni

 Russie

 Reste de l’Europe

o Asie-Pacifique

 Chine

 Australie

 Inde

 Japon

 Corée du Sud

 Reste de l’Asie Pacifique

o Moyen-Orient et Afrique

 Afrique du Sud

 Arabie Saoudite

 EAU

 Reste du Moyen-Orient et Afrique

o Amérique du Sud

 Brésil

 Argentine

 Reste de l’Amérique du Sud

Notre exemple de rapport comprend une brève introduction du rapport de recherche, la table des matières, une liste de tableaux et de figures, un aperçu du paysage concurrentiel et un aperçu de la segmentation géographique, l’innovation et les développements futurs basés sur la méthodologie de recherche.

Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des extraits de levure dans ces régions. Le rapport couvre également un chapitre détaillé de l’analyse de l’impact du COVID-19 sur ce marché aux niveaux mondial et régional dans nos rapports finaux.

