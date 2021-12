Marché des expéditeurs isolés | Taille de l’industrie, part, acteurs clés, tendances et prévisions de croissance | Technologies de la chaîne du froid, Sonoco Products Company, Snyder Industries

Pour créer un merveilleux rapport d’étude de marché sur les expéditeurs isolés , une combinaison d’aspects principaux tels que le plus haut niveau d’esprit, des solutions pratiques, des recherches et analyses dédiées, l’innovation, des solutions de talent, des approches intégrées, la technologie la plus avancée et l’engagement joue un rôle clé. Par conséquent, tout en générant ce rapport sur le marché mondial pour un client, tous ces éléments sont rigoureusement suivis.

L’attention sur les acteurs écrasants Cold Chain Technologies, Sonoco Products Company, Snyder Industries, LLC, Cryopak A TCP Company, Saeplast, tempack, STOROPACK HANS REICHENECKER GMBH, FROMM Packaging Systems Inc., Automated Packaging Systems, LLC, Polyair Inter Pack Inc. , Pregis LLC,NEFAB GROUP, Tarheel Paper & Supply Company, iVEX Packaging, Smurfit Kappa, Sealed Air, Abco Kovex, Future Packaging, Jiffy Packaging Co. Limited, Veritiv Corporation, Barton Jones packaging Ltd, entre autres.

Voyons pourquoi le rapport mérite d’être considéré-

Le marché mondial des expéditeurs isolés devrait enregistrer un TCAC substantiel de 7,4% au cours de la période de prévision 2019-2026. La forte croissance de ce marché est due à la demande croissante de produits sensibles à la température.

L’expédition isotherme est une sorte d’emballage utilisé pour expédier des articles sensibles à la température, tels que des aliments, des produits pharmaceutiques, des organes, du sang, des matières biologiques et des concoctions synthétiques. La demande croissante d’emballages de protection dans différentes industries en raison de la demande croissante du marché des expéditeurs isolés, ils ont également des tailles compactes qui permettent un stockage facile et réduisent la taille des entrepôts. En raison de la demande croissante d’emballages de protection, les fabricants mettent en œuvre l’utilisation d’un système d’expédition par chaîne du froid et de distribution contrôlée.

Effectue une analyse concurrentielle: le rapport sur le marché des expéditeurs isolés intègre l’analyse détaillée des principales organisations et de leur processus de réflexion et quelles sont les méthodologies qu’elles adoptent pour maintenir leur image de marque sur ce marché. Le rapport aide les nouvelles abeilles à comprendre le niveau de concurrence pour lequel elles doivent se battre pour renforcer leurs racines dans ce marché concurrentiel.

Faits saillants suivants MOTEURS ET RETENUE DU MARCHÉ :

La demande croissante d’emballages protecteurs peut stimuler la croissance du marché

Le transport de produits sensibles à la température tels que le sang, les produits pharmaceutiques et les produits chimiques alimentera la croissance du marché

Le besoin croissant d’expédier divers produits alimentaires périssables peut stimuler la croissance du marché

La demande croissante d’épicerie stimulera le marché des emballages isothermes

Le coût élevé de l’emballage peut entraver la croissance du marché

La disponibilité d’emballages isothermes flexibles peut freiner la croissance du marché

Comment cette analyse du marché aide-t-elle ?

Part de marché des expéditeurs isolés (régionale, produit, application, utilisateur final) à la fois en termes de volume et de revenus ainsi que de TCAC

Paramètres clés qui animent ce marché et freinent sa croissance

Quels sont tous les défis auxquels les fabricants seront confrontés ainsi que les nouvelles opportunités et menaces auxquelles ils sont confrontés

Découvrez les stratégies de marché adoptées par vos concurrents et les principales organisations

Pour obtenir des analyses approfondies du marché et avoir une compréhension globale du « Marché des expéditeurs isolés » et de son paysage commercial

Réalise une segmentation globale du marché des EXPÉDITEURS ISOLÉS : ce rapport d’étude de marché bien informé offre des opportunités lucratives en décomposant des données de marché complexes en segments sur la base de –

Par produit (usage unique, usage multiple),

Matières premières (papier et carton, laine, polystyrène expansé, polypropylène expansé (EPP), polyuréthane, aluminium, autres),

Application (applications congelées, applications réfrigérées, applications ambiantes, produits pharmaceutiques)

Utilisation finale (pharmaceutique, aliments et boissons, autres)

Le rapport INSULATED SHIPPERS couvre les parts de marché pour le monde, l’ Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud. L’analyse de ce rapport a été utilisée pour examiner divers segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide en fonction du cadre de prévision estimé.

Développements clés sur le marché :

En mai 2018, TemperPack a lancé un ClimaCell, un isolant à base de papier qui offre une alternative aux matériaux isolants couramment utilisés. L’objectif principal de ce lancement est d’élargir leur portefeuille de produits sur le marché de l’isolation sans culpabilité et d’en tirer une marge élevée

En septembre 2016, CSafe, un fabricant de conteneurs à température contrôlée pour les produits pharmaceutiques et médicaux, a acquis Kalibox, un fabricant d’emballages pour chaîne du froid. L’objectif principal de cette acquisition est d’étendre leur présence sur le marché européen et de soutenir leurs clients mondiaux avec les bonnes solutions

