Marché des exosquelettes médicaux à Garner CAGR de 29,4% à 1 023 036,8 milliers de dollars US en 2027

Le marché des exosquelettes médicaux était évalué à 96 783,1 milliers de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 1 023 036,8 milliers de dollars américains en 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 29,4 % de 2019 à 2027.

Les exosquelettes sont utilisés pour améliorer la force physique de l’humain en aidant les mouvements des membres avec une force supplémentaire. Les exosquelettes médicaux améliorent la qualité de vie des personnes physiquement handicapées telles que les patients souffrant de lésions de la moelle épinière, de troubles neurologiques, de paralysie ou de personnes âgées. Certains des exosquelettes humains médicaux sont utilisés par les centres de physiothérapie et les centres de réadaptation, pour le traitement des membres inférieurs et supérieurs. La croissance du marché mondial des exosquelettes médicaux est attribuée à l’augmentation du nombre de chirurgies orthopédiques, à l’augmentation de la population gériatrique et à l’incidence croissante des accidents de la route. Cependant, le coût élevé du produit et les préoccupations réglementaires sont le principal facteur qui entrave la croissance du marché.

Principaux fournisseurs du marché des exosquelettes médicaux:

• Bioness Inc.

• B-Temia Inc.

• Laboratoires BIONIK Corp

• CYBERDYNE INC.

• Ekso Bionics Holdings, Inc.

• EXOATLET

• Robots de mobilité GOGOA

• Hocoma AG

• Wearable Robotics srl

• Parker Hannifin Corporation

• Robotique ReWalk

• US Bionics, Inc.

• Tyromotion GmbH

Marché mondial des exosquelettes médicaux – par type de lecteur

• Actionneur pneumatique

• Actionneur hydraulique

• Actionneur électrique

• Mécanique

• Actionneur en alliage à mémoire de forme

• Autre actionneur

Marché mondial des exosquelettes médicaux – par type

• Exosquelette motorisé

• Exosquelette passif

Marché mondial des exosquelettes médicaux – par extrémité

• Exosquelette du bas du corps

• Exosquelette du haut du corps

Marché mondial des exosquelettes médicaux – par application

• Lésion de la moelle épinière

• Sclérose en plaque

• Paralysie cérébrale

• Caresser

• Autre

Marché mondial des exosquelettes médicaux – par utilisateur final

• Centres de réadaptation

• Centres de physiothérapie

• Autres

Sur la base de la segmentation régionale du marché des exosquelettes médicaux, les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde et l’Asie du Sud-Est ont été pris en considération et sont donc élaborés dans le rapport. Il décrit également les stratégies clés adoptées par les acteurs pour renforcer leur notoriété sur le marché mondial. En outre, il décrit les opportunités pour les nouveaux entrants qui souhaitent établir une position solide sur ce marché mondial. De plus, de la lumière est projetée dans la fosse en lien avec la consommation d’Exosquelette Médical et l’approvisionnement du marché. De plus, les données sur la croissance de ce marché en 2028 peuvent être traduites dans ce rapport. Le rapport sur l’exosquelette médical contient des informations sur l’ingestion en fonction de l’application et du type de tous les marchés.

Le rapport sur le marché mondial de Exosquelette médical comprend un résumé approfondi des secteurs clés du marché. Ce rapport couvre des informations sur les applications, les types et ses opportunités et défis régionaux, historiques et futurs de l’industrie de l’exosquelette médical. De plus, les sous-segments et sous-secteurs de l’industrie Exosquelette médical sont expliqués. Le rapport sur l’exosquelette médical se concentre sur la faisabilité de la contribution au marché et donne également une brève introduction, un aperçu des activités, la division des revenus et la bienfaisance du produit.

L’analyse du marché mondial des exosquelettes médicaux jusqu’en 2028 est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des exosquelettes médicaux en mettant l’accent sur la tendance du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché mondial avec une segmentation détaillée du marché par produit/application et géographie. Le marché mondial devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des acteurs de l’exosquelette médical et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Table des matières:-

Chapitre 1 Aperçu du marché mondial des exosquelettes médicaux

Chapitre 2 Analyse des données du marché

Chapitre 3 Analyse des données techniques du marché

Chapitre 4 Politique et nouvelles du gouvernement du marché

Chapitre 5 Productions du marché Offre Ventes Demande État et prévisions du marché

Chapitre 6 Processus de fabrication sur le marché mondial et structure des coûts

Chapitre 7 Fabricants clés du marché des exosquelettes médicaux

Chapitre 8 Analyse de l’industrie en amont et en aval

Chapitre 9 Stratégie marketing – Analyse du marché

Chapitre 10 Analyse des tendances de développement du marché

Chapitre 11 Analyse de faisabilité des investissements dans les nouveaux projets du marché mondial des exosquelettes médicaux

