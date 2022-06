Marché des exosomes thérapeutiques – Ventes mondiales, prix, revenus, marge brute et part de marché

Le marché mondial des exosomes thérapeutiques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 16,9% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre USD 1 602,54 mille d’ici 2029 contre 468,98 mille USD en 2021. La prévalence croissante des maladies auto-immunes inflammatoires chroniques et les développements technologiques dans la thérapeutique des exosomes seront probablement les principaux moteurs de la demande du marché au cours de la période de prévision.

Étendue du marché mondial des exosomes thérapeutiques et taille du marché

Le marché mondial des exosomes thérapeutiques est segmenté en fonction du type, de la source, de la thérapie, de la capacité de charge, de l’application, de la voie d’administration et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Le marché mondial des exosomes thérapeutiques est classé en sept segments notables en fonction du type, de la source, de la thérapie, de la capacité de transport, de l’application, de la voie d’administration et de l’utilisateur final.

Sur la base du type, le marché mondial des exosomes thérapeutiques est segmenté en exosomes naturels et en exosomes hybrides. En 2022, le segment des exosomes naturels devrait dominer le marché mondial de la thérapeutique des exosomes en raison de la présence de matériel naturel exosome et des essais cliniques en cours sur les exosomes autologues.

Selon la source, le marché mondial des exosomes thérapeutiques est segmenté en cellules souches mésenchymateuses , sang, fluides corporels, urine, cellules dendritiques , lait de salive et autres. En 2022, le segment des cellules souches mésenchymateuses devrait dominer le marché mondial des exosomes thérapeutiques en raison des applications émergentes des cellules souches mésenchymateuses et des initiatives stratégiques des acteurs du marché.

Sur la base de la thérapie, le marché mondial des exosomes thérapeutiques est segmenté en immunothérapie, thérapie génique et chimiothérapie. En 2022, le segment de l’immunothérapie devrait dominer le marché mondial des exosomes thérapeutiques en raison de la facilité d’utilisation, de la grande précision et de l’amélioration du taux de survie à long terme.

Sur la base de la capacité de charge, le marché mondial des exosomes thérapeutiques est segmenté en bio macromolécules et petites molécules. En 2022, le segment des biomacromolécules devrait dominer le marché des thérapies Globalexosomes en raison de la présence d’une sensibilité élevée, de l’utilisation accrue de protéines thérapeutiques pour soigner les troubles inflammatoires et du renforcement des défenses naturelles de l’organisme pour lutter contre les maladies inflammatoires.

Sur la base des applications, le marché mondial de la thérapeutique des exosomes est segmenté en troubles métaboliques, oncologie, troubles cardiaques , neurologie, troubles inflammatoires, transplantation d’organes , troubles gynécologiques, troubles sanguins et autres. En 2022, le segment des troubles métaboliques devrait dominer le marché mondial des exosomes thérapeutiques en raison de l’augmentation des cas de troubles métaboliques et des essais cliniques en cours d’exosomes thérapeutiques pour le traitement des maladies métaboliques.

Sur la base de la voie d’administration, le marché mondial des exosomes thérapeutiques est segmenté en parentéral et oral. En 2022, le segment parentéral devrait dominer le marché mondial des exosomes thérapeutiques en raison d’une biodisponibilité accrue et capable d’obtenir des effets systémiques rapides.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des exosomes thérapeutiques est segmenté en instituts de recherche et universitaires, hôpitaux et centres de diagnostic. En 2022, le segment des instituts de recherche et des universitaires devrait dominer le marché mondial de la thérapeutique des exosomes en raison de l’augmentation de la recherche et du développement des exosomes en Amérique du Nord et en Europe, et l’augmentation du financement gouvernemental devrait dominer le marché.

Analyse au niveau des pays du marché mondial des exosomes thérapeutiques

Le marché mondial des exosomes thérapeutiques est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par type, source, thérapie, capacité de transport, application, voie d’administration et utilisateur final. Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des exosomes thérapeutiques sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, la Corée du Sud, l’Australie, Hong Kong et le reste de l’Asie-Pacifique, le Brésil, l’Argentine, le Venezuela, la Colombie, l’Équateur, le Pérou, l’Uruguay et le Costa Rica. , Panama, République Dominicaine et Reste de l’Amérique Latine et Turquie.

Les États-Unis devraient dominer le marché mondial des exosomes thérapeutiques en raison de la présence de dispositifs de débridement des plaies approuvés par la FDA, de la présence de politiques d’indemnisation des soins de santé, de l’augmentation des plaies chroniques et de l’augmentation de la population âgée. Le segment des exosomes naturels domine aux États-Unis car il est rentable. La Corée du Sud devrait dominer le marché mondial des exosomes thérapeutiques en Asie-Pacifique en raison de la présence d’opportunités inexploitées en Corée du Sud pour les exosomes thérapeutiques, de la prévalence accrue des cas de maladies infectieuses et des essais cliniques dans les classes. La Turquie devrait dominer le marché mondial des exosomes thérapeutiques en raison d’une sensibilisation accrue au traitement.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuel et des changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de Thérapeutique des exosomes

Le paysage concurrentiel du marché mondial des exosomes thérapeutiques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines de test de produit, les approbations de produit, les brevets, l’étendue du produit et portée, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique . Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’orientation de la société liée au marché des exosomes thérapeutiques.

Certaines des principales entreprises fournissant le marché mondial des exosomes thérapeutiques sont Stem Cells Group, Exosome Sciences, AEGLE Therapeutics, Capricor Therapeutics, Avalon Globocare Corp, CODIAK, Kimera Labs, Stem Cell Medicine Ltd, Exopharm, Jazz Pharmaceuticals, Inc., evox THERAPEUTICS, ReNeuron Group plc et EV Therapeutics, entre autres. Les initiatives stratégiques des acteurs du marché, ainsi que les nouvelles avancées technologiques pour la thérapeutique des exosomes, comblent l’écart pour les maladies infectieuses chroniques.

Par exemple,

En janvier 2020, Kimera Labs avait reçu l’approbation de la FDA pour les exosomes de cellules souches mésenchymateuses (MSC) les plus purs disponibles. L’approbation reçue garantirait le strict respect des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) et des normes actuelles des bonnes pratiques de fabrication (CGMP) pour permettre la production d’exosomes de qualité pharmaceutique pour les tests expérimentaux et le développement de futures applications cliniques.

La collaboration des acteurs du marché, les coentreprises et d’autres stratégies améliorent le marché de la société sur le marché mondial des exosomes thérapeutiques, ce qui offre également un avantage à une organisation pour améliorer son offre de produits de traitement.

