Marché des excipients 2021 Analyse d’impact COVID-19, analyse SWOT, indicateurs clés, tendances de l’industrie et prévisions 2028

Le document de marché Excipients universels fournit des données de marché pour un certain nombre de segments tels que les technologies, les services et les applications dans de nombreuses zones géographiques. De plus, ce rapport de marché aide à planifier les stratégies en fournissant des informations précises et à la pointe de la technologie sur les demandes des consommateurs, leurs préférences d’achat, leurs attitudes et leurs goûts changeants concernant le produit spécifique. Le rapport fait également prendre conscience de l’ampleur des problèmes de commercialisation. Un rapport d’étude de marché complet sur les excipients affiche les informations de marché les plus récentes et les mieux organisées avec lesquelles les entreprises peuvent réfléchir à l’amélioration de leurs stratégies de marketing, de publicité, de promotion et de vente.

Le marché des excipients devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 6,0% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 11 244,15 millions de dollars. d’ici 2028. Les progrès technologiques dans les excipients multifonctionnels et le besoin croissant de produits pharmaceutiques dans divers domaines thérapeutiques sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Principaux concurrents clés du marché :

Dow

Roquette Frères.

JRS PHARMA

Evonik Industries SA

The Lubrizol Corporation (une filiale de Berkshire Hathaway Inc.)

BASF SE

Ashland

Kerry Group SA

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Colorcon

Usine chimique Budenheim

Peter Greven GmbH & Co. KG

SMA

Croda International Plc

BÉNÉO

Avantor, Inc.

Omya AG

DFE Pharma

Pfanstiehl, Inc.

Par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Sujets clés couverts :

1. Introduction

2. Méthodologie de recherche

3. Résumé

4. Dynamique du marché

4.1 Moteurs de croissance

4.2 Défis

5. Aperçu de l’industrie du contrôle d’accès

5.1 Segmentation de l’

industrie 5.2 Paysage de l’industrie

5.3 Matrice des fournisseurs

5.4 Paysage technologique et de l’innovation

6. Marché du contrôle d’accès, Par région

6.1 Amérique du Nord

6.2 Marché et prévisions

6.3 Volume et prévisions

6.4 Europe occidentale

6.5 Japon

6.6 Chine

6.7 Autres pays

7. Méthode/technologie

7.1 Microbiologie traditionnelle

7.2 Marché et prévisions

7.3 Volume et prévisions

7.4 Diagnostics moléculaires

7.5 Immunodiagnostic

8. Profil de l’

entreprise 8.1 Présentation de l’entreprise

8.2 Données financières

8.3 Paysage des produits

8.4 Perspectives stratégiques

8.5 Analyse SWOT

Portée du marché et taille du marché des excipients

Le marché des excipients est classé en dix segments notables basés sur l’origine, la catégorie, les produits, le type de chimie, la synthèse chimique, la fonctionnalité, les formes posologiques, la voie d’administration, l’utilisateur final et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de l’origine, le marché des excipients est segmenté en organique et inorganique. En 2021, l’origine biologique détient la part de marché la plus élevée en raison de la caractéristique non toxique des produits chimiques organiques utilisés comme excipients.

Sur la base de la catégorie, le marché des excipients est segmenté en excipients primaires et excipients secondaires. En 2021, le segment des excipients primaires domine le marché car le segment comprend des charges, des adhésifs, des lubrifiants et d’autres excipients cruciaux.

Sur la base des produits, le marché des excipients est segmenté en polymères , sucres, alcools, minéraux, gélatine et autres. En 2021, le segment des polymères domine le marché car les polymères sont utilisés comme coques de gélatine dans la fabrication de capsules.

Sur la base du type de chimie, le marché des excipients est segmenté en plantes, animaux, synthétiques et minéraux. En 2021, le segment des plantes domine le marché en raison de sa nature moins chère, non toxique, biodégradable et ne présente aucun effet indésirable sur les êtres humains.

Sur la base de la synthèse chimique, le marché des excipients est segmenté en lactose monohydraté, sucralose, polysorbate, alcool benzylique, alcool cétostéaire, lécithine de soja, amidon prégélatinisé et autres. En 2021, le segment du lactose monohydraté domine le marché en raison de ses multiples propriétés.

Sur la base de la fonctionnalité, le marché des excipients est segmenté en liants et adhésifs, désintégrants, matériaux de revêtement , désintégrants, solubilisants, arômes, agents édulcorants, diluants, lubrifiants, tampons, agents émulsifiants, conservateurs, antioxydants, sorbants, solvants, émollients, agents de glissement , agents chélatants, agents antimousse et autres. En 2021, le segment des liants et adhésifs domine le marché en raison de ses propriétés.

Sur la base des formes galéniques, le marché des excipients est segmenté en solide , semi-solide et liquide. En 2021, le segment solide domine le marché car la plupart des excipients sont utilisés dans la fabrication de formes posologiques solides.

Sur la base de la voie d’administration, le marché des excipients est segmenté en excipients oraux, excipients topiques, excipients parentéraux et autres excipients. En 2021, le segment des excipients oraux domine le marché, car la majorité des médicaments, y compris le traitement de première intention, sont disponibles sous forme orale avec la plus grande efficacité et un fort début d’action.